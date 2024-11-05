2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
«Остатки крепостного вала 12-14 вв, башенка церковной ограды 17 в»
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Городцу
Прогулка по древнему Городцу: земляные валы, Федоровский монастырь, купеческий квартал и заволжские дали. Откройте для себя старообрядческую столицу Поволжья
«Посетим Федоровский монастырь, в котором, по преданию, скончался Александр Невский при своем возвращении из Золотой Орды»
1 дек в 10:30
4 дек в 10:30
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Обзорная экскурсия по древнейшему городу Нижегородской области
«На ней расположены храм Покрова Пресвятой Богородицы и мемориальный комплекс, посвящённый победам городецкого народа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 ноября 2024Огромное спасибо Галине за познавательную экскурсию. Галина влюбила нас в Городец, хочется вернуться снова. Переплетение истории города и личных историй делают экскурсии уникальной. По несколько маленьким улочкам города мы бродили 2 часа и не хотелось останавливаться.
- ННаталья31 октября 2024Всегда восхищаюсь энтузиазмом и любовью людей к тому, чем они занимаются и к месту, где они живут. Галина восхищала. Своими
- ЕЕкатерина18 октября 2024Понравилось все, экскурсия очень информационная. Особенно приятно общаться с человеком, влюбленным в свой город и знающим его историю.
- ЛЛена9 июля 202430 июня 2024г. наша группа посетила г. Городец с экскурсией. Гидом был Алексей. Мы в восторге! Очень приятный, культурный молодой человек. Как гид, просто выше всех похвал!!!! Человек живет историей, очень обширно, интересно, познавательно!!!!!!
- ИИрина23 декабря 2023Экскурсия понравилась!
- ММария19 мая 2023Давно хотела попасть в Городец, наконец-то получилось. У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Святые места»
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