Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборЗолотое узорочье Гороховца
Откройте для себя старинный Гороховец: купеческие палаты, монастыри и соборы. Узнайте о жизни по Домострою и значении города в истории
Начало: На улице Ленина
13 дек в 14:00
14 дек в 11:00
940 ₽ за человека
Квест
до 20 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с Глафирой
Погрузитесь в атмосферу древнего Гороховца с экскурсоводом в образе посадской женщины, раскрывая тайны купеческой жизни
Начало: На улице Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 ноября 2025Спасибо огромное за заботу и сопровождение при организации экскурсии, отдельное спасибо водителю. Отдельное спасибо экскурсоводу Наталье, знающий и главное увлеченный человек любящий свой край, ваши эмоции согревают!!
- ЕЕкатерина17 ноября 2025Прекрасная экскурсия с гидом Надеждой. Она очень увлекательно провела экскурсию. Надежда -кладезь информации, но при этом этом рассказ был увлекательный и легкий. Два часа пролетели незаметно.
- ИИрина11 ноября 2025Прекрасная экскурсия, охватывала все исторические места города. Хороший, качественный рассказ. Город власти готовят стать туристическим центром, подобно Суздалю. Работы невпроворот,
- ННаталья7 ноября 20251 ноября прогулялись по тихим улочкам Гороховца с гидом Ириной. Очень приятное впечатление от рассказа-узнали много интересного. Изумительны такие малые городки, которые являются хранителей исконной древности. Спасибо Ирине и организаторам за наше знакомство с этим городом.
- ССветлана7 ноября 2025К сожалению, нам не хватило времени посетить музеи Гороховца, хотя бы один. Интересный город, интересный рассказ, можно советовать друзьям. Красота неимоверная. Прямо, «Ах!».
- ММикаела3 ноября 2025Так давно собиралась написать отзыв и наконец собралась:) Почти спустя год! Хотела выразить огромнейшую благодарность Надежде - нашему чудеснейшему экскурсоводу,
- ЮЮлия26 октября 2025Впечатления об экскурсии очень хорошие. Организация на высоте. Экскурсовод Надежда с любовью и теплотой рассказала о Гороховце. Спасибо за интересную экскурсию! Буду рекомендовать своим друзьям.
- ССветлана25 октября 2025Путешествовали с экскурсоводом Надеждой. Прогулка получилась интересной,познавательной,увлекательной. Все проходило неспеша,комфортно,так что время пролетело совершенно незаметно. Надежда показала все интересные места и локации,заразила историей города. Обязательно вернемся в этот город еще раз,чтобы погулять по нему,прикоснуться к истории. Спасибо большое!!!
- ММария17 октября 2025У нас гидом была Надежда. Честно, говоря, бывали и поинтереснее экскурсии от частных гидов. То ли про Гороховец особо рассказать
- ММарина14 октября 2025Неожиданное открытие прекрасного города Гороховец. Замечательный экскурсовод Надежда. Вся информация понятна, последовательна, интересна. 3 часа пролетели незаметно. Обязательно вернемся в
- ООльга13 октября 2025Большое спасибо нашему экскурсоводу Надежде Леонидовне! Очень интересная и познавательная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Надежда Леонидовна местный житель, с
- ЮЮлия12 октября 2025С Глафирой гуляли по Гороховцу. Мы в восторге! Наша группа взрослых путешественников, с детским интересом слушали "легенды и были", отвечали на вопросы, разгадывали тайны!
Узнали много нового, получили большое удовольствие!
- ЭЭльмира6 октября 202525.09 были на экскурсии" Сказочный Гороховец". Столько лет проезжали мимо этого города на машине. Но иногда надо остановиться, увидеть город,
- ННаталья28 сентября 2025Прекрасный городок Гороховец! Спасибо Ольге за душевную и очень интересную экскурсию ❤️ благодаря Ольге влюбились в этот милый и тихий городок:)
- ИИрина27 сентября 2025Были на экскурсии в г. Гороховец с гидом Надеждой на ее автомобиле. Надежда - обаятельный и компетентный гид, она провела
- ЕЕлена25 сентября 2025Наша экскурсовод Надежда- «подарила» нам Гороховец! Я не ожидала, что этот маленький городок окажется настолько большим в плане истории, природы,
- ННаталия23 сентября 2025Очень понравилась экскурсия! Андрей Владимирович отличный экскурсовод. Обошли всю старую часть города, дома 17 века, монастыри и тд. Порадовало, что взяли экскурсию с такси,иначе подъем на смотровую площадку Лысой горы занял бы полдня))… Отдельное спасибо за рекомендацию кафе для обеда)
- ЕЕлена17 сентября 2025Мы влюбились в Гороховец 😍Тихий, уютный, неторопливый, но, вместе с тем, очень богатый исторически. Мы бродили по улочкам в сопровождении
- ННаталия16 сентября 2025Очень все понравилось. Учитывая, что экскурсия частично на машине, поэтому многое охватили. Замечательно! Город сказочный. Приятно слушать про историю города, когда человек эрудирован, начитан
- ЕЕлена11 сентября 2025Прекрасны город Замечательный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Дом Пришлецова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гороховеце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Гороховеце
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в декабре 2025
Сейчас в Гороховеце в категории "Дом Пришлецова" можно забронировать 4 экскурсии от 940 до 6800. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Гороховеце на 2025 год по теме «Дом Пришлецова», 87 ⭐ отзывов, цены от 940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль