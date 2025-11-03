читать дальше

нечего, то ли Надежда не самый интересный рассказчик. В самом начале экскурсии случился форс-мажор - стало спускать колесо моего автомобиля. Надежда это первая заметила и вызвала знакомых шиномонтажников, которые сняли колесо и отвезли в сервис, а мы пока смогли продолжить экскурсию на авто Надежды. За это ей большое спасибо! Отделались малой кровью, как говорится. На ожидание шиномонтажника потратили минут 15. После этого Надежда начала очень торопиться, было ощущение какой-то гонки. Оказалось, она торопилась на встречу с подругами.

В итоге закончили экскурсию на 10 минут раньше - ну и куда было так бежать? В общем по-человечески я очень благодарна Надежде. Но не могу не оставить отзыв для других относительно ее восприятия как гида. Ну это субъективно мое мнение.