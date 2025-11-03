Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборЗолотое узорочье Гороховца
Откройте для себя старинный Гороховец: купеческие палаты, монастыри и соборы. Узнайте о жизни по Домострою и значении города в истории
Начало: На улице Ленина
13 дек в 14:00
14 дек в 11:00
940 ₽ за человека
Квест
до 20 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с Глафирой
Погрузитесь в атмосферу древнего Гороховца с экскурсоводом в образе посадской женщины, раскрывая тайны купеческой жизни
Начало: На улице Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММикаела3 ноября 2025Так давно собиралась написать отзыв и наконец собралась:) Почти спустя год! Хотела выразить огромнейшую благодарность Надежде - нашему чудеснейшему экскурсоводу,
- ЮЮлия26 октября 2025Впечатления об экскурсии очень хорошие. Организация на высоте. Экскурсовод Надежда с любовью и теплотой рассказала о Гороховце. Спасибо за интересную экскурсию! Буду рекомендовать своим друзьям.
- ССветлана25 октября 2025Путешествовали с экскурсоводом Надеждой. Прогулка получилась интересной,познавательной,увлекательной. Все проходило неспеша,комфортно,так что время пролетело совершенно незаметно. Надежда показала все интересные места и локации,заразила историей города. Обязательно вернемся в этот город еще раз,чтобы погулять по нему,прикоснуться к истории. Спасибо большое!!!
- ММария17 октября 2025У нас гидом была Надежда. Честно, говоря, бывали и поинтереснее экскурсии от частных гидов. То ли про Гороховец особо рассказать
- ММарина14 октября 2025Неожиданное открытие прекрасного города Гороховец. Замечательный экскурсовод Надежда. Вся информация понятна, последовательна, интересна. 3 часа пролетели незаметно. Обязательно вернемся в
- ООльга13 октября 2025Большое спасибо нашему экскурсоводу Надежде Леонидовне! Очень интересная и познавательная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Надежда Леонидовна местный житель, с
- ННаталья28 сентября 2025Прекрасный городок Гороховец! Спасибо Ольге за душевную и очень интересную экскурсию ❤️ благодаря Ольге влюбились в этот милый и тихий городок:)
- ИИрина27 сентября 2025Были на экскурсии в г. Гороховец с гидом Надеждой на ее автомобиле. Надежда - обаятельный и компетентный гид, она провела
- ВВиктория26 августа 2025Большое спасибо Надежде за чудесную прогулку по Гороховцу. Три часа пролетели незаметно под ее неторопливый и очень интересный рассказ. Надежда
- ООлег19 августа 2025С опозданием хотим поблагодарить Надежду за интересный и содержательный рассказ о замечательном Гороховце. Отдельное спасибо за сюрприз при обходе вокруг Троице-Никольского монастыря.))
Было прекрасно.
Большое Вам спасибо!
- ККухарева12 августа 2025Экскурсия проходила на автомобиле. Город небольшой, но чтобы осмотреть все достопримечательности автомобиль очень нужен. Экскурсовод, Надежда Леонидовна, очень интересно рассказывала. Если вы хотите посмотреть город, обязательно берите экскурсию. Очень рекомендую!
- ЮЮлия11 августа 2025Замечательный экскурсовод, любящий и знающий историю своего города. Нам очень понравился и рассказ и места, которые мы посетили. Город замечательный, маленький, но очень уютный и красивый!
- ААлександр10 августа 2025Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Надежде за интересный и содержательный материал.
- ТТатьяна9 июля 2025Мы гуляли по Гороховцу с гидом Ольгой. Ольга любит свой город.
Впечатлили виды с Лысой горы!
отличное сочетание авто- пешеходной экскурсии: можно увидеть то, что не в шаговой доступности от центра.
Все было отлично. Ольге спасибо за знакомство с ее городом
- ААндрей26 июня 2025Исключительный экскурсовод. В Гороховец влюбились. Приедем ещё.
- ООксана8 мая 2025Не ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянуть.
Жаль, что мы приехали в понедельник и большинство музеев были закрыты. Но, после такой экскурсии обязательно ещё вернёмся!
- ЮЮрий5 мая 2025Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Надежде за замечательную экскурсию.
Даже не могли предположить, что Гороховец настолько интересный город: древние монастыри и палаты, цветущие вишни и вид на Клязьму с Лысой горы.
Гороховец сумел сохранить атмосферу древней руси, таких мест остается все меньше.
- ММихаил1 мая 2025Гид Надежда.
Все очень понравилось.
- ММихаил9 марта 2025Очень понравилась экскурсия по городу с экскурсоводом Надеждой
- ООльга2 декабря 2024Очень тронула экскурсия в Гороховец! Узнали много нового с гидом Надеждой: историю города, посмотрели храмы и монастыри. Очень необычные дома и их архитектура, посетили музей купечества. Как хорошо, что для людей открываются маленькие городки, которых очень много в России!
