Экскурсии Гороховеца об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Гороховеце, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Сказочный город Гороховец
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
Завтра в 10:00
15 июн в 14:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
На машине
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
12 июн в 09:00
15 июн в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Увидеть, как жила русская купеческая провинция
Начало: На улице Ленина
13 июн в 14:00
15 июн в 11:00
940 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 мая 2025
    Сказочный город Гороховец
    Огромное спасибо Наталье за нашу экскурсию! Она — одна из лучших гидов, которых мы встречали в наших путешествиях. Информация была представлена структурировано и интересно, и нам захотелось еще раз посетить Гороховец. Мы благодарим Наталью за чудесный день🫶
  • Н
    Наталья
    19 мая 2025
    Сказочный город Гороховец
    В Гороховец мы попали случайно. Планируя поездку в Нижний Новгород. И были приятно удивлены. Город очень душевный, исторически интересный. С гидом нам очень повезло. Информация преподнесена интересная,сразу видно работу любит. Остались в полном восторге.
    В Гороховец мы попали случайно. Планируя поездку в Нижний Новгород. И были приятно удивлены. Город оченьВ Гороховец мы попали случайно. Планируя поездку в Нижний Новгород. И были приятно удивлены. Город оченьВ Гороховец мы попали случайно. Планируя поездку в Нижний Новгород. И были приятно удивлены. Город оченьВ Гороховец мы попали случайно. Планируя поездку в Нижний Новгород. И были приятно удивлены. Город очень
  • М
    Марина
    13 мая 2025
    Сказочный город Гороховец
    Были на экскурсии 11.05.25, экскурсовод Андрей. Очень понравилось. Андрей знает и любит свой город. Много интересных фактов, с юмором. Мы замечательно провели эти два часа. Рекомендую.
    Были на экскурсии 11.05.25, экскурсовод Андрей. Очень понравилось. Андрей знает и любит свой город. Много интересныхБыли на экскурсии 11.05.25, экскурсовод Андрей. Очень понравилось. Андрей знает и любит свой город. Много интересныхБыли на экскурсии 11.05.25, экскурсовод Андрей. Очень понравилось. Андрей знает и любит свой город. Много интересныхБыли на экскурсии 11.05.25, экскурсовод Андрей. Очень понравилось. Андрей знает и любит свой город. Много интересных
  • О
    Оксана
    8 мая 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Не ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянуть. Жаль, что мы приехали в понедельник и большинство музеев были закрыты. Но, после такой экскурсии обязательно ещё вернёмся!
    Не ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянутьНе ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянутьНе ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянутьНе ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянутьНе ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянутьНе ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянутьНе ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянутьНе ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянуть
  • Ю
    Юрий
    5 мая 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Надежде за замечательную экскурсию. Даже не могли предположить, что Гороховец настолько интересный город: древние монастыри и палаты, цветущие вишни и вид на Клязьму с Лысой горы. Гороховец сумел сохранить атмосферу древней руси, таких мест остается все меньше.
    Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Надежде за замечательную экскурсиюХотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Надежде за замечательную экскурсиюХотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Надежде за замечательную экскурсиюХотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Надежде за замечательную экскурсиюХотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Надежде за замечательную экскурсию
  • М
    Михаил
    1 мая 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Гид Надежда. Все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в июне 2025
Сейчас в Гороховеце в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 6800. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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