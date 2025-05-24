О Ольга Сказочный город Гороховец Огромное спасибо Наталье за нашу экскурсию! Она — одна из лучших гидов, которых мы встречали в наших путешествиях. Информация была представлена структурировано и интересно, и нам захотелось еще раз посетить Гороховец. Мы благодарим Наталью за чудесный день🫶

Н Наталья Сказочный город Гороховец В Гороховец мы попали случайно. Планируя поездку в Нижний Новгород. И были приятно удивлены. Город очень душевный, исторически интересный. С гидом нам очень повезло. Информация преподнесена интересная,сразу видно работу любит. Остались в полном восторге.

М Марина Сказочный город Гороховец Были на экскурсии 11.05.25, экскурсовод Андрей. Очень понравилось. Андрей знает и любит свой город. Много интересных фактов, с юмором. Мы замечательно провели эти два часа. Рекомендую.

О Оксана Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы Не ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянуть. Жаль, что мы приехали в понедельник и большинство музеев были закрыты. Но, после такой экскурсии обязательно ещё вернёмся!

Ю Юрий Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Надежде за замечательную экскурсию. Даже не могли предположить, что Гороховец настолько интересный город: древние монастыри и палаты, цветущие вишни и вид на Клязьму с Лысой горы. Гороховец сумел сохранить атмосферу древней руси, таких мест остается все меньше.