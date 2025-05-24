Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
Завтра в 10:00
15 июн в 14:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
12 июн в 09:00
15 июн в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Увидеть, как жила русская купеческая провинция
Начало: На улице Ленина
13 июн в 14:00
15 июн в 11:00
940 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 мая 2025Огромное спасибо Наталье за нашу экскурсию! Она — одна из лучших гидов, которых мы встречали в наших путешествиях. Информация была представлена структурировано и интересно, и нам захотелось еще раз посетить Гороховец. Мы благодарим Наталью за чудесный день🫶
- ННаталья19 мая 2025В Гороховец мы попали случайно. Планируя поездку в Нижний Новгород. И были приятно удивлены. Город очень душевный, исторически интересный. С гидом нам очень повезло. Информация преподнесена интересная,сразу видно работу любит. Остались в полном восторге.
- ММарина13 мая 2025Были на экскурсии 11.05.25, экскурсовод Андрей. Очень понравилось. Андрей знает и любит свой город. Много интересных фактов, с юмором. Мы замечательно провели эти два часа. Рекомендую.
- ООксана8 мая 2025Не ожидали, что получим столько много эмоций от маленького города! Надежда все очень интересно рассказывала, рекомендовала куда ещё можно заглянуть. Жаль, что мы приехали в понедельник и большинство музеев были закрыты. Но, после такой экскурсии обязательно ещё вернёмся!
- ЮЮрий5 мая 2025Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Надежде за замечательную экскурсию. Даже не могли предположить, что Гороховец настолько интересный город: древние монастыри и палаты, цветущие вишни и вид на Клязьму с Лысой горы. Гороховец сумел сохранить атмосферу древней руси, таких мест остается все меньше.
- ММихаил1 мая 2025Гид Надежда. Все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «История и архитектура»
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