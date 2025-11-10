Наша экскурсия начнётся с посещения родника «место свиданий» где вы узнаете об особенностях традиций знакомства и бракосочетания чеченцев, а также попробуете вкуснейшую родниковую воду. Это и многое другое в нашем путешествии!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭкскурсия в Аргунское ущелье, славящееся своими шикарными видами, высокими горами и чистейшим горным воздухом, мы традиционно начнём с посещения родника «место свиданий» где вы узнаете об особенностях традиций знакомства и бракосочетания чеченцев, а также попробуете вкуснейшую родниковую воду. Далее посетим каскад Нихалоевских водопадов. В самом узком месте Аргунского ущелья мы увидим объекты культурного наследия — Ушкалойские башни-близнецы. Завершим экскурсию посещением средневекового замка
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту нахождения гостей
Завершение: В указанном гостями месте
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
