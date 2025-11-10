Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наша экскурсия начнётся с посещения родника «место свиданий» где вы узнаете об особенностях традиций знакомства и бракосочетания чеченцев, а также попробуете вкуснейшую родниковую воду. Это и многое другое в нашем путешествии!

Описание экскурсии Экскурсия в Аргунское ущелье, славящееся своими шикарными видами, высокими горами и чистейшим горным воздухом, мы традиционно начнём с посещения родника «место свиданий» где вы узнаете об особенностях традиций знакомства и бракосочетания чеченцев, а также попробуете вкуснейшую родниковую воду. Далее посетим каскад Нихалоевских водопадов. В самом узком месте Аргунского ущелья мы увидим объекты культурного наследия — Ушкалойские башни-близнецы. Завершим экскурсию посещением средневекового замка

