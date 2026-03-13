Ущелья

Найдено 45 экскурсий в категории «Ущелья» в Грозном, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
На машине
12 часов
190 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии из Грозного
«Мы проедем по живописному Аргунскому ущелью — вам не раз захочется остановить машину, чтобы сделать удачные снимки»
Завтра в 07:00
19 апр в 07:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
«Аргунское ущелье и его исторические места»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
«По живописной дороге отправимся в ущелье»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«Аргунское ущелье — вы увидите одно из крупнейших ущелий Кавказа и впечатлитесь величием местной природы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
На машине
5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: У места по договорённости
«Вы увидите самые живописные места Аргунского ущелья»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
На машине
6.5 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
«Аргунское ущелье находится в самом сердце Чечни»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
На машине
9 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Ушкалойские башни — встроенные прямо в ущелье, они показывают, как умело древние зодчие использовали природный ландшафт для возведения укреплений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
«Мы отправимся в живописное Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни»
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
«По легенде, Аргунское ущелье образовалось во времена Всемирного потопа, пробив Чёрную гору»
19 апр в 12:00
20 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
«какое стратегическое значение имело Аргунское ущелье в древности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Открывая Чечню: Грозный и Аргунское ущелье
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия, которая объединила столичные достопримечательности и красоту гор
Начало: У вашего отеля
«Нихалойские водопады — мощный поток в живописной чаше ущелья»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка в башенный комплекс Никарой среди гор
На машине
Джиппинг
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в башенный комплекс Никарой среди гор
Отправиться на внедорожнике в Терлойское ущелье к древним памятникам архитектуры
Начало: В удобном вам месте в Грозном
«🚙 Вам предстоит долгая (3 часа), но живописная дорога через Аргунское ущелье с остановками»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью и Пхакочу (в группе)
На машине
7 часов
16 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
«Башни находятся в самой узкой части ущелья»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Самые красивые водопады Чечни за 1 день
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные реки, ущелья и «маленькая Швейцария Чечни» - маршрут из Грозного, который покорит сердце
«Каскад из 13 водопадов, смотровые площадки и прогулка по ущелью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного на природу - без пересадок
«Мы предоставляем надёжный и удобный трансфер из Грозного в Аргунское ущелье, к селу Ведучи и комплексу «Берег неба»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье - колыбель Чечни (из Грозного)
На машине
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Побывать в сердце Чёрных гор, где берёт начало история чеченского народа
Начало: У места вашего проживания
«Смотровая площадка на Аргунское ущелье»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:15
3200 ₽ за человека
Дорогами памяти и красоты: от Улус-Керта до Шали
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Высота 776, Нихалоевские водопады, Аргунское ущелье и величественные мечети - из Грозного
Начало: По вашему адресу
«Пройдёте по живописному Аргунскому ущелью, увидите каскады Нихалоевских водопадов и отдохнёте в тишине горных рек»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
На машине
6 часов
67 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Начало: Ваше место проживания в Грозном
«Чарующая красота ущелья, водопады и Средневековый замок Горные пейзажи Аргунского ущелья поражают туристов своей первозданной природой, сторожевыми башнями и уникальной фауной»
Расписание: Ежедневно в 9:00
3400 ₽ за человека
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье, башни и Нихалоевские водопады
На машине
8 часов
121 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Начало: Ваш отель
«Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике»
Расписание: Ежедневно в 9:00
3400 ₽ за человека
Красоты Аргунского ущелья
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Начало: Ваше место проживания в Грозном
«На протяжении многих столетий Аргунское ущелье впечатляет путешественников своими скалистыми просторами, фауной и родниками»
Расписание: По договоренности
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Заберу вас из отеля
«Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике»
Расписание: Ежедневно в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Природа и история Аргунского ущелья
На машине
6 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Посетить Нихалоевские водопады, осмотреть сторожевые башни с замком и погрузиться в прошлое Чечни
Начало: У вашего отеля
«Аргунское ущелье, одно из самых протяжённых на Кавказе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
3700 ₽ за человека
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Отель
«Джейрахское ущелье - настоящий изумруд Кавказа»
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
На машине
7 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Подняться на боевую башню, полюбоваться водопадами и изучить обустройство чеченского дома
Начало: От вашего отеля
«По желанию любители экстрима смогут прогуляться по подвесному мосту, проходящему прямо над ущельем»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Аргунское ущелье - интересные достопримечательности
Пешая
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: У отеля
«Насладитесь комфортной поездкой в Аргунское ущелье с остановками по пути у знаменитых и интересных достопримечательностей»
Расписание: Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Знаменитое Аргунское ущелье и самые красивые мечети за один день
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Начало: Ваш отель
«Гости смогут насладиться видами каскада водопадов в Аргунском ущелье»
10 500 ₽ за всё до 11 чел.
Экскурсионный тур по Аргунскому ущелью в компании горца
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Ваш отель
«В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, многочисленные родники, а также Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине»
Расписание: Каждый день в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Отель
«Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике»
Расписание: По договоренности
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Заберу вас с отеля
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Грозного - в невероятную Ингушетию
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикие ущелья, уникальные башни и особенная культура ингушей
Начало: У вашего отеля
«10:20 — мы окажемся в Ассинском ущелье, полюбуемся на реку Асса и величественные горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 марта 2026
    Аргунское ущелье - колыбель Чечни (из Грозного)
    Дата посещения: 7 марта 2026
    Спасибо большое нашему гиду Аслану за экскурсию. Благодаря его увлеченности, искренней любви к своему краю, экскурсия стала незабываемой. Его рассказ
    был полон интересных фактов, деталей, стихов и анекдотов, которые сделали нашу поездку яркой и познавательной. Мы искренне благодарим его за возможность прикоснуться к культурному наследию этой прекрасной республики. Огромное спасибо за чай и заботу.

  • Ю
    Юлия
    10 апреля 2026
    Из Грозного - в Аргунское ущелье
    Рекомендую-однозначно!!! Наш отпуск проходил в самом начале апреля и он полностью состоялся благодаря нашему гиду-Адаму! Это действительно удивительный человек во
    всех смыслах и если будут свободны требуемые Вам даты,то не задумываясь,бронируйте!
    Интереснейшая видовая экскурсия по Аргуну и Итум-Калинскому району Чечни. Прекраснейшие пейзажи, обилие положительных эмоций и замечательных фотографий! Экскурсоводу -отдельное спасибо!!! Он истинный патриот своего края, рассказывает с любовью о жизни чеченского народа, его традициях и обычаях. Общение очень приятное и в непринужденной атмосфере. Интересно, абсолютно не занудно, открыто и понятно. Горные пейзажи добавляют изюминку в экскурсии -они прекрасны!!! Однозначно рекомендуем ехать с Адамом, экскурсия запомнится на всю жизнь!!!

  • А
    Арина
    6 апреля 2026
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Очень доброжелательный и знающий экскурсовод. Насыщенная, классная и познавательная экскурсия. В Чечню влюбились. Спасибо вам!
  • З
    Зоя
    5 апреля 2026
    Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
    Сегодняшний день стал для нас возможностью дополнительного образования и искренних непередаваемых эмоций. Благодарим Хамзата за тактичность и предупредительность, умение показать
    и объяснить. Мы увидели снег и дождь, ущелья и горы, узнали как растет черемша, отведали национальные блюда. Прониклись самыми патриотичными чувствами от истории и богатых традиций региона. Спасибо большое

  • Е
    Елена
    4 апреля 2026
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Понравилось все! Экскурсовод грамотный, глубоко знающий историю. Автобус комфортабельный, экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2026
    Из Грозного - в невероятную Ингушетию
    Спасибо Муслиму за прекрасно проведенную экскурсию. Получила отличные впечатления и много интересной информации. Надеюсь еще вернуться в Чеченскую республику и посетить другие интересные места.
  • Ю
    Юлия
    27 марта 2026
    Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
    очень живописный и интересный маршрут, гид Руслан вежливый и внимательный человек
  • Ч
    Чубарь
    25 марта 2026
    Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
    Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
  • В
    Вадим
    22 марта 2026
    Дорогами памяти и красоты: от Улус-Керта до Шали
    Проехал по этому маршруту с Хамзатом 15 марта, все очень понравилось. Из явных достоинств:
    1. Хамзат работает очень профессионально. Кондиционер в
    машине, остановки, питание - очень внимателен ко всем этим аспектам. Забота и безопасность для него очень важны, это создает нужный настрой для поездки.
    2. Гибкость маршрута. Обычно гиды строго следуют заданному маршруту и стараются уложиться в установленный тайминг. Хамзат сам предложил после Нихалоевских водопадов проехать до Итум-Кали, где я смог посетить музей, на обратной дороге купили свежие теплые лепешки и набрали родниковой воды. После Шали и перед Аргуном я попросил Хамзата заехать в Цацан-юрт, о котором читал в исторической книге, и мы без проблем отклонились от маршрута. Разумеется, за все эти отклонения нужно доплачивать - в рамках разумного, но оно того стоит. Получается нетипичная, нелинейная, а очень личная экскурсия. Вместо запланированных 7-8 часов мы в итоге проездили более 10 часов, но впечатления остались незабываемые.
    3. Хамзат является квалифицированным гидом, прошедшим аккредитацию, постоянно проходит курсы повышения квалификации. Меня интересовал преимущественно исторический и этнографический аспект, и в течение нашей многочасовой поездки Хамзат делился именно той информацией, которая была мне нужна и интересна - об истории, обычаях и особенностях тех мест, в которые мы приезжали.

    Рекомендую этот маршрут и в целом все маршруты Хамзата не только туристам, которые впервые приехали в Чечню, но и всем "продвинутым" пользователям, хотят открыть в Чечне что-то новое и интересное.

    Большое спасибо Хамзату! Сам еще не раз воспользуюсь его услугами!

  • Т
    Татьяна
    20 марта 2026
    Из Грозного - в Аргунское ущелье
    Добрый день. Посетили с мужем экскурсию, проводил Адам. Нам всё очень понравилось. Виды изумительные, природа шикарная, горный воздух - это что то. Люди очень дружелюбны, места прекрасные, гид профи, и как разказчик и как водитель. Однозначно рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Ущелья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день;
  2. Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи;
  3. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками;
  4. Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день;
  5. Аргунское ущелье: по дороге древних караванов.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Ущелья" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 3200 до 19 600. Туристы уже оставили гидам 728 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
