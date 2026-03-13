Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии из Грозного
«Мы проедем по живописному Аргунскому ущелью — вам не раз захочется остановить машину, чтобы сделать удачные снимки»
Завтра в 07:00
19 апр в 07:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
«Аргунское ущелье и его исторические места»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
«По живописной дороге отправимся в ущелье»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«Аргунское ущелье — вы увидите одно из крупнейших ущелий Кавказа и впечатлитесь величием местной природы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: У места по договорённости
«Вы увидите самые живописные места Аргунского ущелья»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
«Аргунское ущелье находится в самом сердце Чечни»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Ушкалойские башни — встроенные прямо в ущелье, они показывают, как умело древние зодчие использовали природный ландшафт для возведения укреплений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
«Мы отправимся в живописное Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни»
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
«По легенде, Аргунское ущелье образовалось во времена Всемирного потопа, пробив Чёрную гору»
19 апр в 12:00
20 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
«какое стратегическое значение имело Аргунское ущелье в древности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Чечню: Грозный и Аргунское ущелье
Экскурсия, которая объединила столичные достопримечательности и красоту гор
Начало: У вашего отеля
«Нихалойские водопады — мощный поток в живописной чаше ущелья»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в башенный комплекс Никарой среди гор
Отправиться на внедорожнике в Терлойское ущелье к древним памятникам архитектуры
Начало: В удобном вам месте в Грозном
«🚙 Вам предстоит долгая (3 часа), но живописная дорога через Аргунское ущелье с остановками»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью и Пхакочу (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
«Башни находятся в самой узкой части ущелья»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые красивые водопады Чечни за 1 день
Горные реки, ущелья и «маленькая Швейцария Чечни» - маршрут из Грозного, который покорит сердце
«Каскад из 13 водопадов, смотровые площадки и прогулка по ущелью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
Из Грозного на природу - без пересадок
«Мы предоставляем надёжный и удобный трансфер из Грозного в Аргунское ущелье, к селу Ведучи и комплексу «Берег неба»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Аргунское ущелье - колыбель Чечни (из Грозного)
Побывать в сердце Чёрных гор, где берёт начало история чеченского народа
Начало: У места вашего проживания
«Смотровая площадка на Аргунское ущелье»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:15
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорогами памяти и красоты: от Улус-Керта до Шали
Высота 776, Нихалоевские водопады, Аргунское ущелье и величественные мечети - из Грозного
Начало: По вашему адресу
«Пройдёте по живописному Аргунскому ущелью, увидите каскады Нихалоевских водопадов и отдохнёте в тишине горных рек»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
Начало: Ваше место проживания в Грозном
«Чарующая красота ущелья, водопады и Средневековый замок Горные пейзажи Аргунского ущелья поражают туристов своей первозданной природой, сторожевыми башнями и уникальной фауной»
Расписание: Ежедневно в 9:00
3400 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье, башни и Нихалоевские водопады
Начало: Ваш отель
«Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике»
Расписание: Ежедневно в 9:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Красоты Аргунского ущелья
Начало: Ваше место проживания в Грозном
«На протяжении многих столетий Аргунское ущелье впечатляет путешественников своими скалистыми просторами, фауной и родниками»
Расписание: По договоренности
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Начало: Заберу вас из отеля
«Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике»
Расписание: Ежедневно в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Природа и история Аргунского ущелья
Посетить Нихалоевские водопады, осмотреть сторожевые башни с замком и погрузиться в прошлое Чечни
Начало: У вашего отеля
«Аргунское ущелье, одно из самых протяжённых на Кавказе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Начало: Отель
«Джейрахское ущелье - настоящий изумруд Кавказа»
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
Подняться на боевую башню, полюбоваться водопадами и изучить обустройство чеченского дома
Начало: От вашего отеля
«По желанию любители экстрима смогут прогуляться по подвесному мосту, проходящему прямо над ущельем»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Аргунское ущелье - интересные достопримечательности
Начало: У отеля
«Насладитесь комфортной поездкой в Аргунское ущелье с остановками по пути у знаменитых и интересных достопримечательностей»
Расписание: Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Знаменитое Аргунское ущелье и самые красивые мечети за один день
Начало: Ваш отель
«Гости смогут насладиться видами каскада водопадов в Аргунском ущелье»
10 500 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсионный тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
«В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, многочисленные родники, а также Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине»
Расписание: Каждый день в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
Начало: Отель
«Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике»
Расписание: По договоренности
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Начало: Заберу вас с отеля
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в невероятную Ингушетию
Дикие ущелья, уникальные башни и особенная культура ингушей
Начало: У вашего отеля
«10:20 — мы окажемся в Ассинском ущелье, полюбуемся на реку Асса и величественные горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 марта 2026Аргунское ущелье - колыбель Чечни (из Грозного)Дата посещения: 7 марта 2026Спасибо большое нашему гиду Аслану за экскурсию. Благодаря его увлеченности, искренней любви к своему краю, экскурсия стала незабываемой. Его рассказ
- ЮЮлия10 апреля 2026Рекомендую-однозначно!!! Наш отпуск проходил в самом начале апреля и он полностью состоялся благодаря нашему гиду-Адаму! Это действительно удивительный человек во
- ААрина6 апреля 2026Очень доброжелательный и знающий экскурсовод. Насыщенная, классная и познавательная экскурсия. В Чечню влюбились. Спасибо вам!
- ЗЗоя5 апреля 2026Сегодняшний день стал для нас возможностью дополнительного образования и искренних непередаваемых эмоций. Благодарим Хамзата за тактичность и предупредительность, умение показать
- ЕЕлена4 апреля 2026Понравилось все! Экскурсовод грамотный, глубоко знающий историю. Автобус комфортабельный, экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо!
- ТТатьяна29 марта 2026Спасибо Муслиму за прекрасно проведенную экскурсию. Получила отличные впечатления и много интересной информации. Надеюсь еще вернуться в Чеченскую республику и посетить другие интересные места.
- ЮЮлия27 марта 2026очень живописный и интересный маршрут, гид Руслан вежливый и внимательный человек
- ЧЧубарь25 марта 2026Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
- ВВадим22 марта 2026Проехал по этому маршруту с Хамзатом 15 марта, все очень понравилось. Из явных достоинств:
1. Хамзат работает очень профессионально. Кондиционер в
- ТТатьяна20 марта 2026Добрый день. Посетили с мужем экскурсию, проводил Адам. Нам всё очень понравилось. Виды изумительные, природа шикарная, горный воздух - это что то. Люди очень дружелюбны, места прекрасные, гид профи, и как разказчик и как водитель. Однозначно рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Ущелья»
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
