Если у вас мало времени, но хочется увидеть многое — этот маршрут для вас.
За один день вы познакомитесь с Грозным, его историей и современностью, а потом отправитесь в Аргунское ущелье — место легенд, древних башен и бурной горной реки.
Описание экскурсии
В Грозном
- Мечеть «Сердце Чечни» — одна из крупнейших в мире, построенная в османском стиле, с национальными орнаментами и золотой росписью
- Грозный-Сити — высотный комплекс на берегу Сунжи. Мы поднимемся на смотровую площадку
- Цветочный парк — подарок чеченским женщинам. Здесь проходят массовые свадьбы. Во время паузы можно попробовать местное мороженое и лимонад
- Старый английский замок и первый нефтяной НИИ в Союзе — свидетели непростой истории города
В Аргунском ущелье
- Родник свиданий — место, где когда-то знакомились юноши и девушки
- Нихалойские водопады — мощный поток в живописной чаше ущелья
- Императорский мост и смотровая площадка с панорамой ущелья
- Ушкалойские башни-близнецы — древняя «таможня» Чечни в самом узком месте ущелья
- Этнографический музей в селе Итум-Кали — быт, традиции и история чеченцев
О чём пойдёт речь на экскурсии:
- история Грозного и горных районов
- традиции и обычаи чеченцев: свадьбы, обряды, воспитание воинов
- архитектура боевых башен и секреты их строительства
- визит Александра II в ущелье и его последствия
Ориентировочный тайминг
9:00 — старт экскурсии
9:20 — мечеть «Сердце Чечни»
10:00 — смотровая площадка «Грозный-Сити»
10:30 — парк цветов
11:00 — английский замок
12:00 — родник свиданий
12:30 — Нихалойские водопады
13:20 — Императорский мост
13:30 — смотровая площадка Аргунского ущелья
14:00 — башни-близнецы в Ушкалое
14:30 — этнографический музей Итум-Кали
Организационные детали
- Едем на Volkswagen Polo, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero или аналогичном по комфортабельности автомобиле
- Обед и входные билеты оплачиваются отдельно: смотровая площадка «Грозный-Сити» — 200 ₽, Нихалойские водопады — 200 ₽ (детям бесплатно), музей — 200 ₽ (детям бесплатно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
