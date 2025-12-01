Мои заказы

Открывая Чечню: Грозный и Аргунское ущелье

Экскурсия, которая объединила столичные достопримечательности и красоту гор
Если у вас мало времени, но хочется увидеть многое — этот маршрут для вас.

За один день вы познакомитесь с Грозным, его историей и современностью, а потом отправитесь в Аргунское ущелье — место легенд, древних башен и бурной горной реки.
Описание экскурсии

В Грозном

  • Мечеть «Сердце Чечни» — одна из крупнейших в мире, построенная в османском стиле, с национальными орнаментами и золотой росписью
  • Грозный-Сити — высотный комплекс на берегу Сунжи. Мы поднимемся на смотровую площадку
  • Цветочный парк — подарок чеченским женщинам. Здесь проходят массовые свадьбы. Во время паузы можно попробовать местное мороженое и лимонад
  • Старый английский замок и первый нефтяной НИИ в Союзе — свидетели непростой истории города

В Аргунском ущелье

  • Родник свиданий — место, где когда-то знакомились юноши и девушки
  • Нихалойские водопады — мощный поток в живописной чаше ущелья
  • Императорский мост и смотровая площадка с панорамой ущелья
  • Ушкалойские башни-близнецы — древняя «таможня» Чечни в самом узком месте ущелья
  • Этнографический музей в селе Итум-Кали — быт, традиции и история чеченцев

О чём пойдёт речь на экскурсии:

  • история Грозного и горных районов
  • традиции и обычаи чеченцев: свадьбы, обряды, воспитание воинов
  • архитектура боевых башен и секреты их строительства
  • визит Александра II в ущелье и его последствия

Ориентировочный тайминг

9:00 — старт экскурсии
9:20 — мечеть «Сердце Чечни»
10:00 — смотровая площадка «Грозный-Сити»
10:30 — парк цветов
11:00 — английский замок
12:00 — родник свиданий
12:30 — Нихалойские водопады
13:20 — Императорский мост
13:30 — смотровая площадка Аргунского ущелья
14:00 — башни-близнецы в Ушкалое
14:30 — этнографический музей Итум-Кали

Организационные детали

  • Едем на Volkswagen Polo, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero или аналогичном по комфортабельности автомобиле
  • Обед и входные билеты оплачиваются отдельно: смотровая площадка «Грозный-Сити» — 200 ₽, Нихалойские водопады — 200 ₽ (детям бесплатно), музей — 200 ₽ (детям бесплатно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!

