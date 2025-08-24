В ходе обзорной экскурсии по Грозному мы расскажем вам о Грозном, его основании и развитии, а также о трагической судьбе города в конце XX-начале XXI века. Грозный — город-феникс, восставший из пепла.
Описание экскурсии
В ходе обзорной экскурсии по Грозному мы расскажем вам о Грозном, его основании и развитии, а также о трагической судьбе города в конце XX-начале XXI века. Грозный — город-феникс, восставший из пепла. Вы посетите:
Храм архангела Михаила • Цветочный парк • Комплекс Грозный Сити • Мечеть Сердце Чечни • Бульвар имени М. Эсамбаева.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм архангела Михаила
- Цветочный парк
- Комплекс Грозный Сити
- Мечеть Сердце Чечни
- Бульвар имени М. Эсамбаева
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на туристические объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, 52, Г
Завершение: Ул. Нурсултана Абишевича Назарбаева, 9В, Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
24 авг 2025
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Групповая
до 20 чел.
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Старый храм, парк в честь женщины и город с высоты
Начало: В Цветочном парке
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный: мечети, Грозный-сити и смотровая «Лестница в небеса»
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.