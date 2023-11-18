Что вас ждет

В Горной Ингушетии мы увидим нечто, что вызывает у туристов вау-эффект. По дороге в Джейрахский район, когда мы будем ехать вдоль реки Асса, перед вашими глазами предстанут восхитительные пейзажи, горы и горные реки. Заедем в город Эгикал — древнюю столицу Ингушетии. Здесь находится фамильный башенный комплекс времен средневековья. Эгикал называют самым красивым городом на Северном Кавказе. Остановимся на смотровой площадке, откуда открывается вид на альпийские луга, ландшафты. Посмотрим на Тхабы Эрды — самый древний христианский храм в России, а также на башенный комплекс Вовнушки.

Важно знать:

Соблюдайте дресс код и наденьте удобную обувь. Не забудьте взять с собой паспорт.