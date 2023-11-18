Мы отправимся в страну башен и легенд — Горную Ингушетию.
Наше путешествие пройдет по Джейрахскому району, где вы увидите восхитительные пейзажи, горы, горные реки. Мы посетим город Эгикал с его средневековым башенным комплексом — древнюю столицу Ингушетии. Побываем в одном из древнейших христианских храмов и поразимся красоте комплекса Вовнушки.
Наше путешествие пройдет по Джейрахскому району, где вы увидите восхитительные пейзажи, горы, горные реки. Мы посетим город Эгикал с его средневековым башенным комплексом — древнюю столицу Ингушетии. Побываем в одном из древнейших христианских храмов и поразимся красоте комплекса Вовнушки.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Эгикал
- Тхабы Эрды
- Вовнушки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
В Горной Ингушетии мы увидим нечто, что вызывает у туристов вау-эффект. По дороге в Джейрахский район, когда мы будем ехать вдоль реки Асса, перед вашими глазами предстанут восхитительные пейзажи, горы и горные реки. Заедем в город Эгикал — древнюю столицу Ингушетии. Здесь находится фамильный башенный комплекс времен средневековья. Эгикал называют самым красивым городом на Северном Кавказе. Остановимся на смотровой площадке, откуда открывается вид на альпийские луга, ландшафты. Посмотрим на Тхабы Эрды — самый древний христианский храм в России, а также на башенный комплекс Вовнушки.
Важно знать:
Соблюдайте дресс код и наденьте удобную обувь. Не забудьте взять с собой паспорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Напитки, обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Грозный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Дресс код, паспорт, удобная обувь
- Связь с гидом по номеру тел 8(938)0200393
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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