Приглашаю вас в однодневное путешествие по Ингушетии.
Со мной вы познакомитесь с местными традициями и культурой, посетите старинные башни, Эгикальский могильник и христианский храм Тхаба-ерды.
Всего за день вы увидите все горные красоты республики и погрузитесь в многообразие Ингушетии и Северной Осетии!
Со мной вы познакомитесь с местными традициями и культурой, посетите старинные башни, Эгикальский могильник и христианский храм Тхаба-ерды.
Всего за день вы увидите все горные красоты республики и погрузитесь в многообразие Ингушетии и Северной Осетии!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы проедем по Ассинскому ущелью и посетим древние башенные комплексы Таргим, Эгикал и Хамхи. Я расскажу, как их строили и какое предназначение у них было. Также вы осмотрите храм 9 в. Тхаба-Ерды в византийском стиле. Вы полюбуетесь со смотровой площадки высотой 2150 м. горой Цей-Лоам и увидите по пути аутентичные ингушские села Гули и Джейрах. Далее Военно-Грузинская дорога приведет нас во Владикавказ. Я покажу вам реку Терек, центральную набережную и подскажу, где попробовать вкусные осетинские пироги.
По запросу, в любой удобный день и время.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башенный комплекс Эгикал
- Башенный комплекс Таргим
- Башенный комплекс Хамхи
- Тхаба-Ерды
- Смотровая Цей-Лоамский перевал
- Река Терек
- Владикавказ
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу, в любой удобный день и время.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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