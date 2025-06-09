Мои заказы

Грозный - город, в который хочется вернуться

5
1 отзыв
Грозный - город, в который хочется вернуться
Грозный - город, в который хочется вернуться
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Вы посетите все знаковые места города Грозного, окунётесь в его историю. Что вас ждёт:

  • Вы увидите центральную мечеть города Сердце Чечни • Увидите комплекс высоток Грозный-Сити. Подыметесь на одну из них на 32 этаж для обозрения всей центральной части города.
  • Посетите Цветочный парк и храм Архангела Михаила XIX века.
  • Увидите старый замок Тапы Чермоева, построенный в английском стиле.
  • Прогуляетесь по пешеходной улице.
  • Посетите музеи города.
  • Увидите Грозненское море.
  • Посмотрите на действующие нефтекачалки и смотровую Лестницу.

По согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Сердце Чечни
  • Грозный-Сити
  • Цветочный парк
  • Храм Архангела Михаила
  • Старый замок Тапы Чермоева
  • Пешеходная улица
  • Музеи города
  • Грозненское море
  • Действующие нефтекачалки
  • Смотровая лестница
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анатолий
9 июн 2025
Отличная экскурсия, очень интересная и познавательная. Спасибо Хамзату - он настоящий профессионал и отличный знаток своего города и республики. Показал самые интересные места Грозного. Очень рекомендую!

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии из Грозного

Грозный - город, в который хочется вернуться
На машине
3 часа
-
10%
129 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Завтра в 12:00
11 ноя в 08:00
5355 ₽5950 ₽ за всё до 4 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
На машине
2.5 часа
-
20%
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 20:30
Завтра в 15:30
5520 ₽6900 ₽ за всё до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
На машине
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном