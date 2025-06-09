Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Вы посетите все знаковые места города Грозного, окунётесь в его историю. Что вас ждёт:
- Вы увидите центральную мечеть города Сердце Чечни • Увидите комплекс высоток Грозный-Сити. Подыметесь на одну из них на 32 этаж для обозрения всей центральной части города.
- Посетите Цветочный парк и храм Архангела Михаила XIX века.
- Увидите старый замок Тапы Чермоева, построенный в английском стиле.
- Прогуляетесь по пешеходной улице.
- Посетите музеи города.
- Увидите Грозненское море.
- Посмотрите на действующие нефтекачалки и смотровую Лестницу.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Сердце Чечни
- Грозный-Сити
- Цветочный парк
- Храм Архангела Михаила
- Старый замок Тапы Чермоева
- Пешеходная улица
- Музеи города
- Грозненское море
- Действующие нефтекачалки
- Смотровая лестница
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
9 июн 2025
Отличная экскурсия, очень интересная и познавательная. Спасибо Хамзату - он настоящий профессионал и отличный знаток своего города и республики. Показал самые интересные места Грозного. Очень рекомендую!
