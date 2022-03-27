Что вас ожидает

Грозный во всей красе

Вы увидите все знаковые места Грозного: Цветочный парк, храм Михаила Архангела 19 века и одну из самых больших мечетей мира Сердце Чечни. Прогуляетесь по пешеходной улице Махмуда Эсамбаева и узнаете, чем знаменита Южная улица. Кроме того, я покажу вам действующие нефтекачалки, «Грозненское море» и замок нефтепромышленника царских времен Тапы Чермоева, построенный в английском стиле.

Панорамные площадки и музей Славы

Мы посетим мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова: увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чеченской республики, историческую технику и картины местных художников. А еще поднимемся на две смотровые площадки: на 32-м этаже бизнес-центра в современном комплексе Грозный-Сити и на «Лестницу в небеса» с видом на город и лес.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: комплекс Славы — 100 руб., Грозный-Сити — 100 руб.