Грозный - город, в который хочется вернуться

Раскрыть историю чеченской столицы и увидеть ее главные места на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Грозный удивит вас ухоженным улицами, потрясающими парками, грандиозным мечетями и небоскребами.

Вы оцените главные достопримечательности города, пройдете по колоритной пешеходной улице, подниметесь по «Лестнице в небеса» и полюбуетесь городом с высоты.

А я поделюсь интересными наблюдениями о местных традициях, истории и быте.
Грозный - город, в который хочется вернуться
Грозный - город, в который хочется вернуться
Грозный - город, в который хочется вернуться
Грозный - город, в который хочется вернуться
Грозный - город, в который хочется вернуться
Грозный - город, в который хочется вернуться
Грозный - город, в который хочется вернуться
Грозный - город, в который хочется вернуться
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Грозный во всей красе

Вы увидите все знаковые места Грозного: Цветочный парк, храм Михаила Архангела 19 века и одну из самых больших мечетей мира Сердце Чечни. Прогуляетесь по пешеходной улице Махмуда Эсамбаева и узнаете, чем знаменита Южная улица. Кроме того, я покажу вам действующие нефтекачалки, «Грозненское море» и замок нефтепромышленника царских времен Тапы Чермоева, построенный в английском стиле.

Панорамные площадки и музей Славы

Мы посетим мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова: увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чеченской республики, историческую технику и картины местных художников. А еще поднимемся на две смотровые площадки: на 32-м этаже бизнес-центра в современном комплексе Грозный-Сити и на «Лестницу в небеса» с видом на город и лес.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: комплекс Славы — 100 руб., Грозный-Сити — 100 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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