Что вас ожидает

Грозный-Сити и Цветочный парк

Знакомство с городом мы начнем с яркого и очень живописного Цветочного парка. Вы узнаете, почему в народе его называют «парк влюбленных» и какие интересные растения здесь есть. Далее отправитесь в современный квартал Грозный-Сити: подниметесь на смотровую площадку на 32-м этаже, рассмотрите чеченскую столицу с высоты и раскроете особенности ее архитектурного стиля. Я расскажу, кто и когда признал Грозный «самым разрушенным городом мира со времен Второй мировой войны» и как проходила его реконструкция.

Прогулка по центру

Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в гигантской парковой зоне. Я покажу здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и символ возрождения Республики — мечеть «Сердце Чечни». Кроме того, мы посетим главную городскую площадь, погуляем по центральному проспекту им. Махмуда Эсамбаева и заглянем в этнографический зал Национального музея. В завершение оценим арт-объект «Лестница в небеса».

Организационные детали