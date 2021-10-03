Грозный: прошлое, настоящее и будущее

Посетить главные достопримечательности города на дружеской авто-пешеходной экскурсии

5
10 отзывов
Грозный покорит вас современной архитектурой, высотными зданиями, широкими проспектами и ухоженными парками.

Вы рассмотрите величественную мечеть «Сердце Чечни», погуляете по Цветочному парку, полюбуетесь фонтанами и увидите панораму города с высоты 32-го этажа.

Я расскажу о местных традициях и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз!
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Грозный: прошлое, настоящее и будущее

Что вас ожидает

Грозный-Сити и Цветочный парк

Знакомство с городом мы начнем с яркого и очень живописного Цветочного парка. Вы узнаете, почему в народе его называют «парк влюбленных» и какие интересные растения здесь есть. Далее отправитесь в современный квартал Грозный-Сити: подниметесь на смотровую площадку на 32-м этаже, рассмотрите чеченскую столицу с высоты и раскроете особенности ее архитектурного стиля. Я расскажу, кто и когда признал Грозный «самым разрушенным городом мира со времен Второй мировой войны» и как проходила его реконструкция.

Прогулка по центру

Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в гигантской парковой зоне. Я покажу здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и символ возрождения Республики — мечеть «Сердце Чечни». Кроме того, мы посетим главную городскую площадь, погуляем по центральному проспекту им. Махмуда Эсамбаева и заглянем в этнографический зал Национального музея. В завершение оценим арт-объект «Лестница в небеса».

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Национальный музей — 150 р., смотровая площадка — 100 р.
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Между удаленными объектами мы будем перемещаться на семиместном автомобиле бизнес-класса.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Адам
Адам
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Адам, я живу в Грозном. С радостью покажу вам любимый город в атмосфере дружеской беседы. Обещаю не докучать заученными фактами, сухими датами и монотонным рассказом. Мои экскурсии всегда проходят легко, весело и непринужденно.
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10 реальных отзывов от туристов

А
3 окт 2021
Вежливый и общительный Адам познакомил нас не просто с городом, а с традициями и обычаями своего народа. Экскурсию нельзя назвать авторской, это скорее поездка с приятелем по его родным местам. Но ни один наш вопрос не остался без ответа, а больше в 2х часовую экскурсию уже и не уместить. Благодарим и всем советуем!
Светлана
28 сен 2021
Экскурсия понравилась. Адам забрал нас на своем автомобиле от квартиры, которую мы сняли в г. Грозный. Очень приятный, вежливый человек, грамотный и начитанный. Были во всех частях города, много фотографировались. Экскурсию начали в 16:30 было светло, закончили когда город был весь в огнях. Спасибо, Адам. Рекомендовать буду вас всем своим друзьям кто поедет в Чечню.
Гузель
13 сен 2021
Хочет поблагодарить Адама за прекрасную экскурсию. Адам очень воспитанный, эрудированный, образованный молодой человек. Он влюбил в Грозный. Проведённое время пролетела как один миг. Мы обязательно вернёмся….
Т
13 сен 2021
Город произвёл неизгладимое впечатление: красивый, современный, благоустроенный и очень самобытный. Нам повезло, с этой сказкой наяву нас познакомил отличный экскурсовод Адам. Во всех отношениях приятный молодой человек, тактичный, доброжелательный, интеллигентный, который любит свой город, гордится своим народом и его достижениями, чтит его традиции. Общение с Адамом было очень интересным и познавательным, от души можем рекомендовать эту экскурсию всем.
Артур
5 сен 2021
Интересный, интеллигентный, эрудированный молодой человек, провёл экскурсию на 5+. Несмотря на дождливую погоду Адам построил маршрут так, чтобы мы не промокли. Рассказал очень много интересного и того чего нигде не прочтёшь. Поделиться с Вами лайфхаками и влюбит Вас в свою республику.
Герман
27 авг 2021
Адам отличный гид.
Даже больше чем гид. Адам очень воспитанный, эрудированный, всесторонне знающий человек.
Всё что он рассказал и показал не описать в этом отзыве. Наша семья в восторге от этой экскурсии.
Всем рекомендую.
Е
19 авг 2021
Были на обзорной автопешеходной экскурсии в Грозном, длительность составила около 3 часов. Наш гид Адам во время проведения экскурсии ознакомил с главными достопримечательностями города Грозного, рассказал об обычаях и традициях чеченского народа. Экскурсия прошла в интересной и увлекательной обстановке. Спасибо Адаму за радушный и. гостеприимный приём.
Т
12 авг 2021
Мы очарованы Грозным, совсем другими глазами посмотрели и на Чечню, и на чеченский народ. Большую роль в нашем восприятии Грозного сыграл гид. Широко эрудированный, хороший рассказчик, обаятельный человек, влюбленный в свою респулику. Мы узнали много нового не только о городе, но и о народе Чечни, её людях, истории и обычаях. Благодаря тому, что он возил нас на своей комфортабельной машине мы смогли в полной мере оценить город.
А
10 авг 2021
Были проездом на один день в Чеченской республике, как же этого дня оказалось мало! Для знакомства с республикой выбрали Адама. 06.08.2021 Адам, провел очень познавательную и интересную экскурсию"Грозный: прошлое, настоящее и будущее" для нашей семьи (2 взр и две девочки 12 и 15 лет). Рассказ об истории и традициях чеченского народа, заинтересовал не только взрослых, но и детей! Экскурсия прошла без спешки и очень увлекательно! Мы задали все вопросы, которые нас интересовали и получили исчерпывающие ответы. Адам отличный, с тонким чувством юмора, экскурсовод и водитель комфортабельной машины, часть экскурсии была проведена на транспортном средстве Адама))) Проведенное время пролетело на одном дыхании! сломаны стереотипы) Очень рекомендуем Адама для знакомства с Чеченкой республикой! И сами планируем еще встречу с Адамом для знакомства с природой Чеченской республики.
Э
9 авг 2021
Спасибо большое Адаму за проведенную экскурсию. Рекомендуем.

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