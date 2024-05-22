1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного
Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экспресс по Чеченской республике
Начало: Место проживания туриста
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
Начало: Проспект В.В. Путина, 25
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила22 мая 2024Наш эскурсовод был Руствм. Встретил нас у отеля и повез в увлекательное путешествие! Нам очень всё понравилось!!!! Рассказвал подробно, не
- ЕЕвгения14 мая 2024Компетентный гид Апти показал и интересно рассказал о достопримечательностях Грозного, впечатлил Грозный сити, аллея Славы, атмосфера города. Спасибо.
- ЛЛиля14 мая 2024Благодарим Вас за красивую и познавательную экскурсию по ночной Чечне, отдельная благодарность гиду Майрбеку за компанию, терпение и чувство юмора.
- ДДенис9 мая 2024Вместе с гидом Султаном мы посетили мечеть «Гордость мусульман» в Шали, мечеть «Сердце матери» в Аргуне, смотровую площадку «Лестница в
- ННаталия1 мая 2024Начну с того, что это индивидуальная экскурсия, можно немного изменить время, проблем никаких нет. Встретили нас около отеля. И это
- ССергей30 апреля 2024Все очень понравилось, забрали от места проживания, по дороге всё рассказали и показали, рекомендую
- ААйсылу24 апреля 2024Добрый день! 23 апреля 2024 мы с подругами прилетели из Казани в Грозный. В аэропорту нас встретил гид Апти и
- ААлексашкина21 апреля 2024Замечательная экскурсия, очень много узнали об истории Грозного и в целом Чечни. Посетили много интересных мест. Огромное спасибо Апти, очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую
- ЕЕлена21 апреля 2024Спасибо большое нашему экскурсовод у Султанау за интересную и познавательную экскурсию. Ночью мечети выглядят совсем по другому, чем днем,и очень красиво. Всем рекомендую.
- ААРТАШЕС10 января 2024Организация экскурсии четкая, время экскурсии позволяет без спешки осмотреть мечети внутри и снаружи. Маршрут Грозный+Шали+Аргун интересный. Правильно, что в осмотр
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Лестница в небеса»
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