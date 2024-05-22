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очень удобно. Экскурсия автомобильно-пешеходная: за три часа успеваешь посетить все знаковые места города и по этом не сильно устать. У нас был гид Рустам, молодец, интересно рассказывал, очень предупредительный, вежливый, никуда нас не торопил, все для туристов. Под самый конец, посетили лестницу в небеса, очень понравилось. Город весь в огнях в темноте, как на ладони. Впечатлило. В целом, экскурсия понравилась, рекомендую.