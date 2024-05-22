Лестница в небеса – экскурсии в Грозном

Найдено 6 экскурсий в категории «Лестница в небеса» в Грозном, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильная экскурсия по Грозному
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного
Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Ночные мечети и Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ослепительные огни вечерней Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Экспресс по Чеченской республике
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экспресс по Чеченской республике
Начало: Место проживания туриста
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
Начало: Проспект В.В. Путина, 25
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Грозному
    Наш эскурсовод был Руствм. Встретил нас у отеля и повез в увлекательное путешествие! Нам очень всё понравилось!!!! Рассказвал подробно, не
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    торопил на локациях, максимум уважения к гостям. Подача материала мужкая, харизматичная,, разносторонняя Посоветовал и оранизовал нам обед с национальеой кухней. Я рекомендую всем этого замечательного экскурсовода!

  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Гостеприимный Грозный
    Компетентный гид Апти показал и интересно рассказал о достопримечательностях Грозного, впечатлил Грозный сити, аллея Славы, атмосфера города. Спасибо.
  • Л
    Лиля
    14 мая 2024
    Ослепительные огни вечерней Чечни
    Благодарим Вас за красивую и познавательную экскурсию по ночной Чечне, отдельная благодарность гиду Майрбеку за компанию, терпение и чувство юмора.
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    Экскурсию через Спутник оформили примерно за час, сервис на высоте. Мы побывали в трех основных мечетях Чечни, узнали о традициях и национальных особенностях народа Чечни. Спасибо Спутнику, Вы лучшие, убеждаемся не в первом городе.

  • Д
    Денис
    9 мая 2024
    Ночные мечети и Лестница в небеса
    Вместе с гидом Султаном мы посетили мечеть «Гордость мусульман» в Шали, мечеть «Сердце матери» в Аргуне, смотровую площадку «Лестница в
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    небеса» и мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Во время экскурсии Султан рассказывал исторические факты о создании города и республики, истории построения мечетей. А также делился обычаями и традициями чеченского народа. Рекомендую гида и формат экскурсии за три часа которой получаешь массу впечатлений и множество информации.

  • Н
    Наталия
    1 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Грозному
    Начну с того, что это индивидуальная экскурсия, можно немного изменить время, проблем никаких нет. Встретили нас около отеля. И это
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    очень удобно. Экскурсия автомобильно-пешеходная: за три часа успеваешь посетить все знаковые места города и по этом не сильно устать. У нас был гид Рустам, молодец, интересно рассказывал, очень предупредительный, вежливый, никуда нас не торопил, все для туристов. Под самый конец, посетили лестницу в небеса, очень понравилось. Город весь в огнях в темноте, как на ладони. Впечатлило. В целом, экскурсия понравилась, рекомендую.

  • С
    Сергей
    30 апреля 2024
    Автомобильная экскурсия по Грозному
    Все очень понравилось, забрали от места проживания, по дороге всё рассказали и показали, рекомендую
  • А
    Айсылу
    24 апреля 2024
    Гостеприимный Грозный
    Добрый день! 23 апреля 2024 мы с подругами прилетели из Казани в Грозный. В аэропорту нас встретил гид Апти и
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    сразу повез на обзорную экскурсию по городу. Нас восхитили красота и великолепие города, история, рассказанная нашим гидом. Экскурсия была очень интересная, информативная, гид отвечал на все наши вопросы, первое знакомство с городом оставило очень приятные впечатления. Буду рекомендовать гида Апти всем знакомым, собирающимся посетить прекрасную Чечню. Спасибо!

  • А
    Алексашкина
    21 апреля 2024
    Гостеприимный Грозный
    Замечательная экскурсия, очень много узнали об истории Грозного и в целом Чечни. Посетили много интересных мест. Огромное спасибо Апти, очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую
  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Ночные мечети и Лестница в небеса
    Спасибо большое нашему экскурсовод у Султанау за интересную и познавательную экскурсию. Ночью мечети выглядят совсем по другому, чем днем,и очень красиво. Всем рекомендую.
  • А
    АРТАШЕС
    10 января 2024
    Ослепительные огни вечерней Чечни
    Организация экскурсии четкая, время экскурсии позволяет без спешки осмотреть мечети внутри и снаружи. Маршрут Грозный+Шали+Аргун интересный. Правильно, что в осмотр
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    Грозного включена "лестница в небо" (находится далековато, многие могут самостоятельно не включить в список осмотра). Желательно больше информации по истории Чечни, в том числе, по самым сложным периодам в ней. Спасибо, что помогли узнать республику больше.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Лестница в небеса»

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  1. Автомобильная экскурсия по Грозному
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  4. Ослепительные огни вечерней Чечни
  5. Экспресс по Чеченской республике
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Лестница в небеса" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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