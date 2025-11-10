За один день увидите Ингушетию,Осетию и Владикавказ
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииВы увидите три горных ущелья, Ассиновское ущелье, Джейрахское ущелье, Даряльское ущелье-уже на территории Северной Осетии. Средневековый Христианский храм Тхаба-Ерды, сторожевые и жилые башни. по дороге есть питьевые и сероводородные источники. Башенный комплекс Эгикал. Цей-Ломский перевал, в хорошую погоду полюбуютесь видом на гору Казбек с перевала,сдесь же кафе Цей-Лом, где можно отведать национальные блюда. Джейрахское ущелье, Военно-Грузинская дорога и Даряльское ущелье, прогуляетесь по городу Владикавказу. При желании можем заехать столицу Ингушетии в Магас. Важная информация: Приграничной зоне в Ингушетии нужны будут гражданские паспорта России. Гражданам других государств нужно сделать специальные пропуска г. Магасе заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горная Ингушетия
- Ассиновское ущелье
- Тхаба-Ерды - Христианский храм построеный в Средние Века
- Эгикал-башенный комплекс сторожевых и жилых башен
- Цей-Ломский перевал
- С одноимённой кафе где можно на фоне снежной горы Казбек отведать национальные блюда. Джейрахское ущелье
- Военно-Грузинская дорога
- Г. Владикавказ
- Г. Магас молодая столица Ингушетии самого маленького региона России по территории
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова 37
Завершение: Грозный улица Кадырова37
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Приграничной зоне в Ингушетии нужны будут гражданские паспорта России. Гражданам других государств нужно сделать специальные пропуска г. Магасе заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
