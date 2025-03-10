Водопады, древние башни, захватывающая дорога, бурный поток реки Аргун… Это путешествие точно останется в вашей памяти надолго! Вы познакомитесь с историей ущелья, полюбуетесь природой и архитектурой горной Чечни. Посмотрите на современную жизнь чеченских сёл и познакомиться с бытом местных жителей.
Описание экскурсии
- Мы поднимемся на боевую башню, представив себя чеченскими воинами и оценив монументальность этого строения. В качестве награды за подъём перед вами откроется панорамный вид на горные пейзажи
- Посетим замковый комплекс «Пхакоч» и рассмотрим обустройство чеченского дома в Средние века — посуду, одежду, утварь и оружие
- Прогуляемся на Нихалоевские водопады — самые знаменитые в республике. Насладимся нерукотворной красотой этого места и окружающей природой
- Полюбуемся Ушкалойскими башнями-близнецами — символами Чечни. По желанию любители экстрима смогут прогуляться по подвесному мосту, проходящему прямо над ущельем
На протяжении всего маршрута будем делать остановки, чтобы насладиться природой Чечни и сделать замечательные фотографии. Также поговорим об истории Аргунского ущелья в разные периоды и обсудим древние традиции чеченского народа.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Поедем на Mercedes Vito, Honda Prestige или Honda Accord. Время в пути — 1,5-2 часа, но каждые 20-30 минут будем делать остановки у достопримечательностей
- Отдельно оплачивается вход на водопады — 200 ₽ с человека, билеты в музей в Итум-Кали — 200 ₽ с человека и обед — по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 116 туристов
Всем привет! Меня зовут Лиза, я организую и провожу экскурсии в Грозном. Со мной работают настоящие профессионалы. Люди, искренне влюблённые в свою родину и имеющие огромное желание передать частичку своей любви нашим дорогим гостям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
10 мар 2025
Ездили в Аргунское ущелье с экскурсоводом Шамилем. Были вдвоем с мужем. Шамиль увлекательно все показал и рассказал. Спасибо ему большое.
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