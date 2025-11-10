Приглашаем вас на вечернюю экскурсию по Чечне, где вы насладитесь красотой «Грозный Сити», мечетей «Сердце Чечни», «Сердце матери» и «Гордость мусульман», а также потрясающими видами со смотровой площадки «Лестница в небеса». В завершение вас ждёт кулинарное удовольствие на «шашлычной улице»!
Описание экскурсииВечерняя Чечня очаровывает своими огнями, архитектурой и атмосферой. Наше путешествие начнется с одного из самых узнаваемых символов столицы — комплекса «Грозный Сити». Поднявшись на смотровую площадку, вы увидите ночной город во всей красе. Мы также прогуляемся по Цветочному парку, который преображается под вечерним освещением, создавая незабываемую атмосферу. Не обойдем стороной и центральную мечеть города — знаменитое «Сердце Чечни». Следующим пунктом станет Аргун, город, выделяющийся своей современностью. Здесь нас ждет посещение мечети «Сердце матери». Этот ультрасовременный архитектурный шедевр в стиле хай-тек поразит вас смелым сочетанием форм и технологий, которое вы вряд ли встретите где-либо еще. Далее отправимся в Шали, чтобы увидеть крупнейшую мечеть Европы — «Гордость мусульман». Ее масштаб и изящество поражают, а вечерняя подсветка превращает это место в настоящий шедевр искусства. Завершим нашу экскурсию на смотровой площадке «Лестница в небеса». С этого места открывается уникальный вид на Грозный, позволяющий увидеть его в новом ракурсе. Вы поймете, почему это место так привлекает как туристов, так и местных жителей. Для любителей кулинарных впечатлений в конце маршрута предусмотрена остановка на «шашлычной улице», где вас ждет настоящий праздник вкуса. Экскурсия включает посещение всех мечетей с их внутренними интерьерами, чтобы вы могли ощутить не только их внешнее великолепие, но и их особую атмосферу.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс «Грозный Сити»
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Смотровая площадка «Лестница в небеса»
- «Шашлычная улица», где вас ждет настоящий праздник вкуса
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Групповая
до 20 чел.
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
Увидеть святыни республики в новом свете
Начало: В центре Грозного
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Завтра в 18:00
11 ноя в 18:00
2900 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Завтра в 17:30
11 ноя в 19:30
7120 ₽
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6600 ₽ за всё до 4 чел.