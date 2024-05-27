1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
«Я предлагаю отправиться в путешествие по мечетям вечером, потому что в темное время сооружения эффектно подсвечены и предстают в особенно волшебном обличии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«Знакомство с вечерней столицей мы начнём в самом центре — в современном квартале Грозный-Сити»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
«и все это в свете вечерних огней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни вечерних мечетей Чечни: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в атмосферу вечерних мечетей Чечни, где архитектура и духовность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Кадырова, г. Грозный
Расписание: 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Начало: Заберу из отеля
«В вечернее время любые архитектурные объекты, освещаемые тысячами подсветок приобретают совсем другой вид»
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
«В вечернее время Грозный выглядит волшебно»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
«Вы увидите бирюзовое озеро Кезеной-Ам и древнее село стражников Хой, побываете в гостях у настоящей чеченской семьи, а вечером поразитесь красоте сверкающих огнями мечетей в городах Аргун и Шали»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
«В вечернее время мы посетим три города Чечни — Грозный, Аргун и Шали, чтобы в свете ночных огней увидеть главные мечети республики»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
Начало: Проспект В.В. Путина, 25
«Вы увидите их главные достопримечательности в свете вечерних огней, а также посетите необычную смотровую площадку «Лестница в небо»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 мая 2024Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
- ИИрина18 мая 2024Побывали в трёх мечетях, замечательный гид, владеет информацией, всесторонне образован, интересно рассказывает о городе, республике и религии. Всем рекомендую, гид Шамиль, спасибо большое за прекрасно проведенное время
- ЛЛиля14 мая 2024Благодарим Вас за красивую и познавательную экскурсию по ночной Чечне, отдельная благодарность гиду Майрбеку за компанию, терпение и чувство юмора.
- ВВиктория11 мая 2024Отдыхали всей семьёй, нам очень-очень понравилось, спасибо за экскурсию и хорошую компанию
- ГГалина9 мая 2024Спасибо большое за столь замечательную экскурсию, на все вопросы были ответы. Очень интересно
- ДДенис9 мая 2024Вместе с гидом Султаном мы посетили мечеть «Гордость мусульман» в Шали, мечеть «Сердце матери» в Аргуне, смотровую площадку «Лестница в
- ВВадим9 мая 2024Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»Были на экскурсиях с Магометом - дневная, три мечети и с Мансуром, 8 ми часовая Никхойские водопады, Аргунское ущелье и т. д.. Это сказка Большое спасибо экскурсоводам
- ННаталья8 мая 2024Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная! Впечатления гарантированы каждому!!! Адам великолепный рассказчик, море обаяния, прекрасное чувство юмора, бесконечная любовь к своей Родине
- ННаталья4 мая 2024Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»Вечерняя экскурсия с Магомедом нам понравилась. Хорошая удобная машина, аккуратное вождение. Магомед показал нам красивые мечети в момент, когда была подсветка. Ответил на всё наши вопросы.
- ААлександр3 мая 2024Ночная экскурсия по Чечне оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного региона. Под звездным небом я познакомился с
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Вечерние»
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