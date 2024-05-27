Вечерние экскурсии Грозного

Найдено 10 экскурсий в категории «Вечерние» в Грозном, цены от 6 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерние мечети Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
«Я предлагаю отправиться в путешествие по мечетям вечером, потому что в темное время сооружения эффектно подсвечены и предстают в особенно волшебном обличии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600 за всё до 4 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«Знакомство с вечерней столицей мы начнём в самом центре — в современном квартале Грозный-Сити»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650 за всё до 20 чел.
Ночные мечети и Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
«и все это в свете вечерних огней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Огни вечерних мечетей Чечни
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Огни вечерних мечетей Чечни: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в атмосферу вечерних мечетей Чечни, где архитектура и духовность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Кадырова, г. Грозный
Расписание: 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300 за всё до 3 чел.
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Начало: Заберу из отеля
«В вечернее время любые архитектурные объекты, освещаемые тысячами подсветок приобретают совсем другой вид»
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Ослепительные огни вечерней Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
«В вечернее время Грозный выглядит волшебно»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
«Вы увидите бирюзовое озеро Кезеной-Ам и древнее село стражников Хой, побываете в гостях у настоящей чеченской семьи, а вечером поразитесь красоте сверкающих огнями мечетей в городах Аргун и Шали»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
«В вечернее время мы посетим три города Чечни — Грозный, Аргун и Шали, чтобы в свете ночных огней увидеть главные мечети республики»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
Начало: Проспект В.В. Путина, 25
«Вы увидите их главные достопримечательности в свете вечерних огней, а также посетите необычную смотровую площадку «Лестница в небо»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Огни вечерних мечетей Чечни
    Побывали в трёх мечетях, замечательный гид, владеет информацией, всесторонне образован, интересно рассказывает о городе, республике и религии. Всем рекомендую, гид Шамиль, спасибо большое за прекрасно проведенное время
  • Л
    Лиля
    14 мая 2024
    Ослепительные огни вечерней Чечни
    Благодарим Вас за красивую и познавательную экскурсию по ночной Чечне, отдельная благодарность гиду Майрбеку за компанию, терпение и чувство юмора.
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    Экскурсию через Спутник оформили примерно за час, сервис на высоте. Мы побывали в трех основных мечетях Чечни, узнали о традициях и национальных особенностях народа Чечни. Спасибо Спутнику, Вы лучшие, убеждаемся не в первом городе.

  • В
    Виктория
    11 мая 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Отдыхали всей семьёй, нам очень-очень понравилось, спасибо за экскурсию и хорошую компанию
  • Г
    Галина
    9 мая 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Спасибо большое за столь замечательную экскурсию, на все вопросы были ответы. Очень интересно
  • Д
    Денис
    9 мая 2024
    Ночные мечети и Лестница в небеса
    Вместе с гидом Султаном мы посетили мечеть «Гордость мусульман» в Шали, мечеть «Сердце матери» в Аргуне, смотровую площадку «Лестница в
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    небеса» и мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Во время экскурсии Султан рассказывал исторические факты о создании города и республики, истории построения мечетей. А также делился обычаями и традициями чеченского народа. Рекомендую гида и формат экскурсии за три часа которой получаешь массу впечатлений и множество информации.

  • В
    Вадим
    9 мая 2024
    Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»
    Были на экскурсиях с Магометом - дневная, три мечети и с Мансуром, 8 ми часовая Никхойские водопады, Аргунское ущелье и т. д.. Это сказка Большое спасибо экскурсоводам
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
    Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная! Впечатления гарантированы каждому!!! Адам великолепный рассказчик, море обаяния, прекрасное чувство юмора, бесконечная любовь к своей Родине
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    и знания. Адам - это настоящий талант знакомить со своим краем: легко, непринужденно, открыто и ярко. За эти несколько часов Вы успеете очароваться этим удивительным краем. Экскурсия пролетит на одном дыхании и будет так жалко прощаться. Если Вы за необычными впечатлениями в комфортном дружеском общении, то точно это экскурсия для Вас. Нам повезло начать свое знакомство с Чечней в компании с Адамом. Спасибо!!!

    Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»
    Вечерняя экскурсия с Магомедом нам понравилась. Хорошая удобная машина, аккуратное вождение. Магомед показал нам красивые мечети в момент, когда была подсветка. Ответил на всё наши вопросы.
  • А
    Александр
    3 мая 2024
    Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
    Ночная экскурсия по Чечне оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного региона. Под звездным небом я познакомился с
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    удивительными местами и увидел ночную Чечню во всей ее красе. Гид Адам с его любовью к родному городу и глубокими знаниями его истории, сделал экскурсию по настоящему познавательной и увлекательной. Благодарю за экскурсию!

    Ночная экскурсия по Чечне оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного региона. Под звезднымНочная экскурсия по Чечне оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного региона. Под звезднымНочная экскурсия по Чечне оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного региона. Под звездным

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
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  1. Вечерние мечети Чечни
  2. Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
  3. Ночные мечети и Лестница в небеса
  4. Огни вечерних мечетей Чечни
  5. Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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