1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Аргун и Шали запомнятся вам великолепными мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«Аргун и Шали: мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман»»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
«Так, в Аргуне вы посетите необычную мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек, в Герменчуке погуляете по этнодеревне Шира-Котар, познакомитесь с бытом селян вековой давности и рассмотрите советские автомобили»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия Три города Чечни: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с уникальной культурой Чечни, посетив три её знаковых города и главные мечети региона
Начало: у мечети Сердце Чечни
«Мечеть Сердце Матери — возведенная в стиле хай-тек, она стала первой по-настоящему современной мечетью в стране»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
«Здесь вы увидите мечеть «Сердце матери», выполненную в ультрасовременном стиле хай-тек»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
«После мы отправимся в город Аргун, где находится мечеть «Сердце матери» — единственная в России, построенная в стиле хай-тек, с необычными минаретами и подсветкой, которая меняет оттенки каждую минуту»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Начало: Заберу из отеля
«Завершающая мечеть нашего тура, это самая уютной мечеть «Сердце матери» в городе Аргун, которая имеет необыкновенный успокаивающий вид и необычную архитектуру в стиле Хай тек»
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
«Нас ждет мечеть «Сердце матери», выполненная в ультрасовременном стиле хай-тек»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Начало: По договоренности с туристами
«Осмотрим красивую мечеть «Сердце матери» им»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
«Здесь мы посетим мечеть «Сердце матери» им»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
«По пути на Кезеной-Ам мы проедем город Аргун и заедем в мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек»
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
«В городе Аргун находится мечеть «Сердце матери»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
«Из Грозного мы отправимся в город Аргун к мечети «Сердце матери»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
«На обратном пути мы заедем в город Шали и посетим мечеть «Гордость мусульман» — самую большую и восхитительную в Европе), а в городе Аргун увидим мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
«Первая точка нашего маршрута — мечеть «Сердце Матери» им»
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экспресс по Чеченской республике
Начало: Место проживания туриста
«мечеть «Сердце матери» в Аргуне — единственная мечеть в России, которая построена в стиле хай-тек»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Чечня за один день
Начало: Заберём вас из отеля или места проживания
«Также вы осмотрите футуристического вида мечеть «Гордость мусульман» и высотки Аргун-Сити и побываете в Шали, где расположена прекрасная мечеть «Сердце матери»»
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: в вашем отеле
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 667₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 июня 2024Прекрасное путешествие к озеру Казеной-Ам – величественные мечети, невероятные виды, красивейшее озеро, аутентичные горные селения, строгая природа, захватывающие ландшафты, вкуснейшая
- ВВера31 мая 2024Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
- ММарина30 мая 2024Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили много исчерпывающий информации о
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
- ООльга30 мая 2024Вчера посетили экскурсию Жемчужина Чечни на озеро Казеной-Ам. Нашим гидом был Иса, который рассказал нам много интересных исторических фактов. Озеро
- LLagutkin29 мая 2024Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
- ТТатьяна28 мая 202425 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
- ТТатьяна27 мая 2024Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
- ЛЛейсан26 мая 2024Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.
- РРегина25 мая 2024Спасибо прекрасному гиду. Дорога пролетела быстро и незаметно, слушая его интересные рассказы! Ехали по красивейшей дороге, виды захватывали дух. Прекрасная
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мечеть «Сердце матери»»
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