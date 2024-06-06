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🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 13 отзывов Ослепительные огни вечерней Чечни Начало: Ваш отель «Нас ждет мечеть «Сердце матери», выполненная в ультрасовременном стиле хай-тек» Расписание: По договоренности от 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики Начало: По договоренности с туристами «Осмотрим красивую мечеть «Сердце матери» им» Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Красоты гор Чечни за один день Начало: Ваш отель «Здесь мы посетим мечеть «Сердце матери» им» Расписание: Ежедневно с 9:00 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Топовые достопримечательности Чечни за один день Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно по запросу 11 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 15 отзывов Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам Начало: Я заберу вас отеля «По пути на Кезеной-Ам мы проедем город Аргун и заедем в мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек» Расписание: В любое время 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный Начало: Грозный «В городе Аргун находится мечеть «Сердце матери»» 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах Начало: Ваш отель «Из Грозного мы отправимся в город Аргун к мечети «Сердце матери»» от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы Начало: Грозный «На обратном пути мы заедем в город Шали и посетим мечеть «Гордость мусульман» — самую большую и восхитительную в Европе), а в городе Аргун увидим мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек» 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали Начало: Точный адрес сообщу после бронирования «Первая точка нашего маршрута — мечеть «Сердце Матери» им» Расписание: Согласно календарю 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение Начало: Мы заберем вас с места проживания Расписание: По договоренности 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Экспресс по Чеченской республике Начало: Место проживания туриста «мечеть «Сердце матери» в Аргуне — единственная мечеть в России, которая построена в стиле хай-тек» Расписание: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Сказочная Чечня за один день Начало: Заберём вас из отеля или места проживания «Также вы осмотрите футуристического вида мечеть «Гордость мусульман» и высотки Аргун-Сити и побываете в Шали, где расположена прекрасная мечеть «Сердце матери»» Расписание: В любой день с 9.00 13 500 ₽ за всё до 3 чел.