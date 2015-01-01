Начало экскурсии обговаривается с вами

Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль

Мы отправимся в Гунибский район Дагестана, где на горе Гамсутльмеэр, расположился давно заброшенный...

Мы отправимся в Гунибский район Дагестана, где на горе Гамсутльмеэр, расположился давно заброшенный аул-призрак Гамсутль — живописное село с многовековой историей и традиционной горской архитектурой.

Последний его житель Абдулжалил Абдулжалилов умер в 2015 году.

С тех пор интерес к заброшенному аулу только растет.

И в этой поездке вы поймете почему.
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
Чеченский Робин Гуд
Гамсутль возвышается почти на 1500 километров над уровнем моря. По мнению историков много веков назад здесь был ханский дворец-крепость. С тех пор аул жил и развивался. Ещё в прошлом столетии здесь работали магазины, больница, а в село шла вполне пригодная для движения машин дорога.
В поисках лучшей жизни около четырех десятков лет назад Гамсутль стали покидать жители. Вскоре он полностью опустел. Последний житель, который долго жил в одиночестве, умер в 2015 году.
Гамсутль сейчас — это смотровая площадка с красивейшими горными видами, и образец традиционной горской архитектурой. Здесь потрясающая природа, отличная экология и особенная атмосфера покинутого места.

Возьмите с собой:

  • Паспорт РФ или другой аналогичный документ.
  • Удобную обувь для прогулок.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Взрослый
14 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода и водителя
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Проживание в гостевом доме, если будет желание переночевать в горах
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберём вас с места пребывания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Магомед М.
Магомед М.
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