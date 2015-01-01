Начало экскурсии обговаривается с вами

Чеченский Робин Гуд

Гамсутль возвышается почти на 1500 километров над уровнем моря. По мнению историков много веков назад здесь был ханский дворец-крепость. С тех пор аул жил и развивался. Ещё в прошлом столетии здесь работали магазины, больница, а в село шла вполне пригодная для движения машин дорога.

В поисках лучшей жизни около четырех десятков лет назад Гамсутль стали покидать жители. Вскоре он полностью опустел. Последний житель, который долго жил в одиночестве, умер в 2015 году.

Гамсутль сейчас — это смотровая площадка с красивейшими горными видами, и образец традиционной горской архитектурой. Здесь потрясающая природа, отличная экология и особенная атмосфера покинутого места.

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