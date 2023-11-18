Давайте на один день покинем Грозный и отправимся в путешествие в солнечный Дагестан. Нас ждут глубокий Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС. Вы побываете на смотровой площадке, откуда открываются потрясающие виды, пройдетесь по подвесному мосту и заглянете в пещеры Нохъо. А еще сможете попробовать форель в рыболовном хозяйстве.

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