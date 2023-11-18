Давайте на один день покинем Грозный и отправимся в путешествие в солнечный Дагестан. Нас ждут глубокий Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС.
Вы побываете на смотровой площадке, откуда открываются потрясающие виды, пройдетесь по подвесному мосту и заглянете в пещеры Нохъо. А еще сможете попробовать форель в рыболовном хозяйстве.
Вы побываете на смотровой площадке, откуда открываются потрясающие виды, пройдетесь по подвесному мосту и заглянете в пещеры Нохъо. А еще сможете попробовать форель в рыболовном хозяйстве.
Ближайшие даты:
18
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19
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даты
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон
- Чиркейская ГЭС
- Пещеры Нохъо
- Подвесной мост над каньоном
- Хозяйство «Главрыба
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетИз Грозного мы с вами отправимся в солнечный Дагестан. Вы сможете посетить глубокий Сулакский каньон — его глубина достигает 1920 метров, смотровую площадку с живописными видами, Чиркейскую ГЭС, пещеры Нохъо и подвесной мост, где при желании можно прокатиться на зип-лайне и прыгнуть с тарзанкой. Также заглянем в рыболовное хозяйство «Главрыба» — здесь можно прогуляться, отведать свежую форель и покататься на катерах. Также за отдельную плату можно посетить древнейший город крепость Дербент, экраноплан «Лунь» и самый большой бархан в Европе «Сарыкум».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Напитки, еда
- Посещение платных площадок и мероприятий
- Место начала и завершения?
- Грозный, ул. Димаева, 23
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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