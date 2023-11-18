Дагестанские горы и Сулакский каньон

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Давайте на один день покинем Грозный и отправимся в путешествие в солнечный Дагестан. Нас ждут глубокий Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС.

Вы побываете на смотровой площадке, откуда открываются потрясающие виды, пройдетесь по подвесному мосту и заглянете в пещеры Нохъо. А еще сможете попробовать форель в рыболовном хозяйстве.
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Ближайшие даты:
18
ноя
19
ноя
20
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Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон
  • Чиркейская ГЭС
  • Пещеры Нохъо
  • Подвесной мост над каньоном
  • Хозяйство «Главрыба
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Из Грозного мы с вами отправимся в солнечный Дагестан. Вы сможете посетить глубокий Сулакский каньон — его глубина достигает 1920 метров, смотровую площадку с живописными видами, Чиркейскую ГЭС, пещеры Нохъо и подвесной мост, где при желании можно прокатиться на зип-лайне и прыгнуть с тарзанкой. Также заглянем в рыболовное хозяйство «Главрыба» — здесь можно прогуляться, отведать свежую форель и покататься на катерах. Также за отдельную плату можно посетить древнейший город крепость Дербент, экраноплан «Лунь» и самый большой бархан в Европе «Сарыкум».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Напитки, еда
  • Посещение платных площадок и мероприятий
Место начала и завершения?
Грозный, ул. Димаева, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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