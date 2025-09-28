Описание экскурсииВысокогорное озеро Казеной-Ам (1870 метров над уровнем моря) — природная "визитная карточка" нашей республики. Если желаете открыть для себя эту невероятно живописную локацию, стоит забронировать групповую экскурсию по отличной цене из Грозного. Местный гид по дороге расскажет немало интересного и познакомит вас с достопримечательностями на маршруте. Несмотря на то что в Чечне много по-настоящему впечатляющих и знаковых локаций, Кезеной-Ам лидирует среди предпочтений гостей республики. Это вполне объяснимо: гармоничное единство поднебесных гор и изумрудной глади воды словами не описать и камерами не передать, такую красоту надо видеть своими глазами. Помимо прекрасного озера, в рамках экскурсионной поездки также посетим древнее селение Хой — музей под открытым небом. Великолепные мечети в городах Аргун и Шали украсят программу, как и многие другие привлекательные локации по маршруту. В этой экскурсии путешественников ожидают самые приятные эмоции и атмосферные фото. Заберем вас у вашего отеля и привезем обратно с массой красивых фотографий на вашем гаджете. Также мы сделаем вам подарок — магнитик с вашей фотографией.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном минивэне
- Магнитики с вашей фотографией
Что не входит в цену
- Входной билет в историко-архитектурный музей Хой - 200 рублей
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ильдар
28 сен 2025
Е
Елена
26 июн 2025
Сказать что прошло просто отлично, не сказать ничего. Это было великолепно!! Анзор человек которому по настоящему нравится заниматься проведением экскурсий, следовательно всё свои знания, он великолепно доносит до туристов. Никуда
А
Анатолий
9 мая 2025
С
Света
6 янв 2025
