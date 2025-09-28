Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 4 отзыва

Анзор Ваш гид в Грозном Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-7 человек На чём проводится На автомобиле Когда По договоренности 3000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Высокогорное озеро Казеной-Ам (1870 метров над уровнем моря) — природная "визитная карточка" нашей республики. Если желаете открыть для себя эту невероятно живописную локацию, стоит забронировать групповую экскурсию по отличной цене из Грозного. Местный гид по дороге расскажет немало интересного и познакомит вас с достопримечательностями на маршруте. Несмотря на то что в Чечне много по-настоящему впечатляющих и знаковых локаций, Кезеной-Ам лидирует среди предпочтений гостей республики. Это вполне объяснимо: гармоничное единство поднебесных гор и изумрудной глади воды словами не описать и камерами не передать, такую красоту надо видеть своими глазами. Помимо прекрасного озера, в рамках экскурсионной поездки также посетим древнее селение Хой — музей под открытым небом. Великолепные мечети в городах Аргун и Шали украсят программу, как и многие другие привлекательные локации по маршруту. В этой экскурсии путешественников ожидают самые приятные эмоции и атмосферные фото. Заберем вас у вашего отеля и привезем обратно с массой красивых фотографий на вашем гаджете. Также мы сделаем вам подарок — магнитик с вашей фотографией.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Трансфер на комфортабельном минивэне

Магнитики с вашей фотографией Что не входит в цену Входной билет в историко-архитектурный музей Хой - 200 рублей Место начала и завершения? Около вашего отеля Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.