Маршрут экскурсии объединяет все самые притягательные места Чеченской Республики. За один день вы успеете полюбоваться мечетями в городах Аргун и Шали, погулять на берегу завораживающего озера Казеной-Ам и насладиться горными панорамами. Каждое из этих мест подарит вам новые впечатления и смыслы, позволит лучше понять традиции и быт чеченского народа.

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Озеро Казеной-Ам

Самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окружённое субальпийскими лугами. Известно своей красотой и множеством легенд. Любуйтесь живописными пейзажами и делайте уникальные фотоснимки!

Ресторан-музей на берегу озера (доп. расходы)

Место, где можно пообедать, наслаждаясь блюдами традиционной кухни вайнахов, и изучить культурное наследие региона.

Зиплайн над озером (доп. расходы)

Уникальная возможность прокатиться на одном из самых длинных зиплайнов в Европе

Катание на лодках и катамаранах (доп. расходы)

Желающие смогут проплыть по кристально чистой воде Казеной-Ам и насладиться спокойствием природы.

Качели с панорамным видом на Чеберлоевское ущелье

Остановка, чтобы сфотографироваться и полюбоваться потрясающим видом на окрестности.

Город Аргун

Четвёртый по численности населения город республики с мечетью «Сердце матери», выполненной в ультрасовременном стиле хайтек.

Город Шали

Ещё один религиозный центр республики, где находится самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она поражает своей красотой как снаружи, так и внутри.

Этнографический музей «Шира-Юрт»

Реконструкция села, точно отражающая быт чеченцев на равнинных территориях и в древнем высокогорном селении Хой. Отсюда открывается прекрасная панорама, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет ещё более захватывающий.

Родник «Девичья коса»

Легенду его происхождения мы вам обязательно расскажем. А ещё поделимся историями о легендарном абреке Зелимхане Харачоевском.

