Самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окружённое субальпийскими лугами. Известно своей красотой и множеством легенд. Любуйтесь живописными пейзажами и делайте уникальные фотоснимки!
Ресторан-музей на берегу озера (доп. расходы) Место, где можно пообедать, наслаждаясь блюдами традиционной кухни вайнахов, и изучить культурное наследие региона.
Зиплайн над озером (доп. расходы) Уникальная возможность прокатиться на одном из самых длинных зиплайнов в Европе
Катание на лодках и катамаранах (доп. расходы) Желающие смогут проплыть по кристально чистой воде Казеной-Ам и насладиться спокойствием природы.
Качели с панорамным видом на Чеберлоевское ущелье
Остановка, чтобы сфотографироваться и полюбоваться потрясающим видом на окрестности.
Город Аргун
Четвёртый по численности населения город республики с мечетью «Сердце матери», выполненной в ультрасовременном стиле хайтек.
Город Шали
Ещё один религиозный центр республики, где находится самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она поражает своей красотой как снаружи, так и внутри.
Этнографический музей «Шира-Юрт»
Реконструкция села, точно отражающая быт чеченцев на равнинных территориях и в древнем высокогорном селении Хой. Отсюда открывается прекрасная панорама, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет ещё более захватывающий.
Родник «Девичья коса»
Легенду его происхождения мы вам обязательно расскажем. А ещё поделимся историями о легендарном абреке Зелимхане Харачоевском.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Поездка проходит на комфортабельном минивэне
Дополнительные расходы: зиплайн — 1000 ₽ с чел., катание на лодке по озеру — 350 ₽ за 30 минут, обед — от 750 ₽ с чел., вход в этнографический музей — 30 ₽ с чел.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
