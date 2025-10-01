Мои заказы

Вершины Кавказа: высокогорное озеро Казеной-Ам и мечети Чечни

Получить незабываемые впечатления от величественных пейзажей и религиозных святынь
Маршрут экскурсии объединяет все самые притягательные места Чеченской Республики.

За один день вы успеете полюбоваться мечетями в городах Аргун и Шали, погулять на берегу завораживающего озера Казеной-Ам и насладиться горными панорамами.

Каждое из этих мест подарит вам новые впечатления и смыслы, позволит лучше понять традиции и быт чеченского народа.
5
2 отзыва
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Озеро Казеной-Ам

Самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окружённое субальпийскими лугами. Известно своей красотой и множеством легенд. Любуйтесь живописными пейзажами и делайте уникальные фотоснимки!

Ресторан-музей на берегу озера (доп. расходы)
Место, где можно пообедать, наслаждаясь блюдами традиционной кухни вайнахов, и изучить культурное наследие региона.

Зиплайн над озером (доп. расходы)
Уникальная возможность прокатиться на одном из самых длинных зиплайнов в Европе

Катание на лодках и катамаранах (доп. расходы)
Желающие смогут проплыть по кристально чистой воде Казеной-Ам и насладиться спокойствием природы.

Качели с панорамным видом на Чеберлоевское ущелье

Остановка, чтобы сфотографироваться и полюбоваться потрясающим видом на окрестности.

Город Аргун

Четвёртый по численности населения город республики с мечетью «Сердце матери», выполненной в ультрасовременном стиле хайтек.

Город Шали

Ещё один религиозный центр республики, где находится самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она поражает своей красотой как снаружи, так и внутри.

Этнографический музей «Шира-Юрт»

Реконструкция села, точно отражающая быт чеченцев на равнинных территориях и в древнем высокогорном селении Хой. Отсюда открывается прекрасная панорама, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет ещё более захватывающий.

Родник «Девичья коса»

Легенду его происхождения мы вам обязательно расскажем. А ещё поделимся историями о легендарном абреке Зелимхане Харачоевском.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне
  • Дополнительные расходы: зиплайн — 1000 ₽ с чел., катание на лодке по озеру — 350 ₽ за 30 минут, обед — от 750 ₽ с чел., вход в этнографический музей — 30 ₽ с чел.

ежедневно в 09:00

Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 320 туристов
Всем привет! Меня зовут Настя. И я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Я начала изучать их
историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру, с каждым днем увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведенное с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.

Ю
Юрий
1 окт 2025
Интересная, красивая экскурсия, большое спасибо Сулумбеку за чудесный день и виды Чеченской республики 🤝
Интересная, красивая экскурсия, большое спасибо Сулумбеку за чудесный день и виды Чеченской республики 🤝Интересная, красивая экскурсия, большое спасибо Сулумбеку за чудесный день и виды Чеченской республики 🤝Интересная, красивая экскурсия, большое спасибо Сулумбеку за чудесный день и виды Чеченской республики 🤝Интересная, красивая экскурсия, большое спасибо Сулумбеку за чудесный день и виды Чеченской республики 🤝
С
Снежана
22 апр 2025
все замечательно, Сулумбек прекрасный гид, природа завораживает!

