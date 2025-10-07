В этой экскурсии вас ждут исторические памятники и природа головокружительной красоты.
Вы услышите истории о нашем Робин Гуде, узнаете о башнях некогда заброшенного города и приглядитесь к орнаментам новой мечети. Но звезда нашей программы — потрясающее озеро Кезеной-Ам. Фотографии не передают красоты наших мест — приезжайте и убедитесь сами!
Вы услышите истории о нашем Робин Гуде, узнаете о башнях некогда заброшенного города и приглядитесь к орнаментам новой мечети. Но звезда нашей программы — потрясающее озеро Кезеной-Ам. Фотографии не передают красоты наших мест — приезжайте и убедитесь сами!
Описание экскурсии
Мы отправимся в места, которые были закрыты для проживания последние 75 лет, и потому сохранившие первозданную красоту.
- На пути к перевалу Харами заглянем в селение Харачой — последнее на нашем маршруте. Здесь вы встретите памятник местному Робин Гуду, услышите сюжеты, с ним связанные, и наберете воды из родника «Девичья краса».
- Возьмем высоту 2180 м над у. м. и преодолеем горный хребет. Пока будем спускаться по гладкому серпантину шоссе, я познакомлю вас с историей этих мест и расскажу об их эпохе расцвета — с 14 по 17 век.
- И вот вы у озера Кезеной-Ам. Окруженное кольцом гор, покрытых альпийскими лугами, оно впечатлит оттенком воды. Вспомним несколько легенд, связанных с этим местом, и сделаем множество снимков, которые все равно лишь слабо передают его красоту.
- А после посетим город-музей Хой, недавно восстановленный. Вы услышите о местной культуре, узнаете об особенностях быта чеченского народа и его традициях.
- В завершение экскурсии побываем в городе Шали и осмотрим новую мечеть, которую прозвали «маленьким Тадж-Махалом»: поговорим о ее строительстве и приглядимся к резным деталям высокого мастерства.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Мы организуем ваше путешествие от начала до конца, трансфер туда и обратно входит в стоимость
- Отдельно оплачиваются билеты в музей, на смотровую площадку и экологические сборы (от 100 до 200 ₽ за чел.)
- Экскурсию можно провести и для компании 5-6 человек. Доплата за минивэн — от 5000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1749 туристов
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Нашим гидом был Аслан. Это очень эрудированный интересный человек, который любит и знает свой народ и свою землю. Во время экскурсии мы посетили две мечети в Шали и в Аргуне,
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Ездили с Магомедом на несколько экскурсий: Аргунское ущелье, некрополь Цой Педэ, а также озеро Кезеной-Ам и музей Хой.
Сами поездки потрясающие: заснеженные горы кавказского хребта осенью и еще неопавшие желтые и
Сами поездки потрясающие: заснеженные горы кавказского хребта осенью и еще неопавшие желтые и
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Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и саму экскурсию. Иса замечательный человек и гид. Он потратил на нас времени в разы
+2
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Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей, так и от общения с этим приятнейшим собеседником. Абсолютное погружение в энергетику Чечни, энциклопедические
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Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации и до конца поездки! Нашим гидом был самый-самый лучший в мире ГИД Ахмед!!! Молодой,
+2
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Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро, прекрасные виды! Экскурсию проводил сам Магомед. Очень грамотный и образованный человек, знающий историю не
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