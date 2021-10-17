В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой

Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть

5
7 отзывов
В этой экскурсии вас ждут исторические памятники и природа головокружительной красоты.

Вы услышите истории о нашем Робин Гуде, узнаете о башнях некогда заброшенного города и приглядитесь к орнаментам новой мечети.

Но звезда нашей программы — потрясающее озеро Казёной-Ам.

Фотографии не передают красоты наших мест — приезжайте и убедитесь сами!
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой

Что вас ожидает

Мы отправимся в места, которые были закрыты для проживания последние 75 лет, и потому сохранившие первозданную красоту.

  • На пути к перевалу Харами заглянем в селение Харачой — последнее на нашем маршруте. Здесь вы встретите памятник местному Робин Гуду, услышите сюжеты, с ним связанные, и наберете воды из родника «Девичья краса».
  • Возьмем высоту 2180 м над у. м. и преодолеем горный хребет. Пока будем спускаться по гладкому серпантину шоссе, я познакомлю вас с историей этих мест и расскажу об их эпохе расцвета — с 14 по 17 век.
  • И вот вы у озера Казёной-Ам. Окруженное кольцом гор, покрытых альпийскими лугами, оно впечатлит оттенком воды. Вспомним несколько легенд, связанных с этим местом, и сделаем множество снимков, которые все равно лишь слабо передают его красоту.
  • А после посетим город-музей Хой, недавно восстановленный. Вы услышите о местной культуре, узнаете об особенностях быта чеченского народа и его традициях.
  • В завершение экскурсии побываем в городе Шали и осмотрим новую мечеть, которую прозвали «маленьким Тадж-Махалом»: поговорим о ее строительстве и приглядимся к резным деталям высокого мастерства.

Организационные детали

  • Экскрусию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Мы организуем ваше путешествие от начала до конца, трансфер туда и обратно входит в стоимость
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей, на смотровую площадку и экологические сборы (от 100 до 200 руб. /чел.)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Магомед
Магомед
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся принять вас в лучших традициях гостеприимства горцев. Проводим индивидуальные, уникальные экскурсии. Любим горы и путешествия, готовы к изменениям в жизни. Когда хобби становится работой, это лучшее, что может произойти в жизни, — и у нас так и получилось.
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7 реальных отзывов от туристов

Дарья
17 окт 2021
Впервые побывали в Чечне - решили её узнать с местным гидом и не прогадали. )
Наш выбор пал на Магомеда: он очень колоритным нам показался, и, плюс ко всему, он ещё и историк (это мы узнали в процессе общения).
Мы очень много от него узнали об истории Чечни и не только.
Интересный собеседник, слушать хочется бесконечно 😁
Всем, кто собирается в Чечню, рекомендую!
С
27 сен 2021
Большое спасибо нашему гиду Рукману за очень интересный рассказ про историю Чечни и достопримечательности, встречавшиеся по пути. Очень впечатлились видами: неимоверная красота.

Единственное, к чему следует быть готовым: дорога к озеру и городу-музею пролегает по серпантину. Поэтому тем, кто плохо переносит дорогу, стоит приобрести таблетки от укачивания.
Д
8 сен 2021
Магомед прекрасно организовал экскурсию. Гидом выступил Умар, который познакомил с историей города. Предложенные локации позволяют оценить красоту местности.
К
16 авг 2021
СУПЕР! ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ! ПОТРЯСАЮЩИЕ ВИДЫ И ИСТОРИИ.

ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННО И ИНТЕРЕСНО! РЕКОММЕНДУЮ
Л
27 июля 2021
Наша семья (в ктр два парня 8 и 11 лет) искренне благодарная гиду Рукману, ктр провел для нашей семьи эту экскурсию. Человек больших знаний, мудрости, такта, уважения, заботы. Мы посетили, по истине, "заповедные" места, помимо красот горной Чечни, увидели поселения, ктр долго оставались незаселенными. Сейчас великолепие Чечни раскрывается постепенно, аккуратно, но с большой радостью для всех гостей, ктр готовы и хотят с ней познакомиться. Конечно, приятный разговор, рассказы о традициях, истории, реальной жизни - это неоценимо. Много раз большое спасибо. Очень рекомендуем и вернемся еще сами!
А
28 июня 2021
Всё было прекрасно. Всё на высоте, как те горы которые я видел у озера Казённой- Ам. Да помогает Вам Всевышний в Ваших делах и начинаниях.
Ваш брат Казах Арслан.
М
27 июня 2021
Гид приехал вовремя. По желанию, забрал с места проживания! Доброжелательный, приветливый, была очень комфортная и познавательная поездка, из которой мы узнали о традициях народа. А также посетили множество красивых мест. Рекумендуем гида!

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