Наша семья (в ктр два парня 8 и 11 лет) искренне благодарная гиду Рукману, ктр провел для нашей семьи эту экскурсию. Человек больших знаний, мудрости, такта, уважения, заботы. Мы посетили, по истине, "заповедные" места, помимо красот горной Чечни, увидели поселения, ктр долго оставались незаселенными. Сейчас великолепие Чечни раскрывается постепенно, аккуратно, но с большой радостью для всех гостей, ктр готовы и хотят с ней познакомиться. Конечно, приятный разговор, рассказы о традициях, истории, реальной жизни - это неоценимо. Много раз большое спасибо. Очень рекомендуем и вернемся еще сами!