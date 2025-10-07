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образованный, коммуникабельный, интересный экскурсовод и очень комфортный в общении(что не мало важно)! Дорога к озеру проходит по живописным горным местам, мы останавливались для фоток, Ахмед очень интересно рассказывает!!!

А Озеро надо увидеть своими глазами, настолько оно удивительное, вода изумрудного цвета, меняет цвет в зависимости от погоды. Нам повезло с погодой, было солнечно. Над озером пронеслись с ветерком на самом сумашедшом Зип- Лайне)), которому нет равных в РФ!!! (по высоте и протяженности) всего за 1 тыс. руб/ чел. Взяли лодку и покатались по озеру- 500 руб. Пообедали в ресторане при отеле, вкусно и порции очень большии), учтите это при заказе))! Мы не справились)). На обратном пути посетили село Хой- очень колоритное место, затем г. Шали с его божественной мечетью, как из сказки 1001 ночь, оказывается в нее можно зайти даже если вы одеты неподобающе, вам дадут приличную одежду. Ну а там роскошь!!! В г. Аргун посетили тоже необычную мечеть в стиле хай-тэк, т. к. было уже поздно мы её увидели с подсветкой. Мы самые счастливые люди! Потому что побывали в сказке! И сейчас листая наши фотки на лице улыбка и самые радостные эмоции!!! Спасибо Ахмеду и всем организаторам!!! Смотрите фотки))