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В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой

Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
В этой экскурсии вас ждут исторические памятники и природа головокружительной красоты.

Вы услышите истории о нашем Робин Гуде, узнаете о башнях некогда заброшенного города и приглядитесь к орнаментам новой мечети. Но звезда нашей программы — потрясающее озеро Кезеной-Ам. Фотографии не передают красоты наших мест — приезжайте и убедитесь сами!
5
97 отзывов
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой

Описание экскурсии

Мы отправимся в места, которые были закрыты для проживания последние 75 лет, и потому сохранившие первозданную красоту.

  • На пути к перевалу Харами заглянем в селение Харачой — последнее на нашем маршруте. Здесь вы встретите памятник местному Робин Гуду, услышите сюжеты, с ним связанные, и наберете воды из родника «Девичья краса».
  • Возьмем высоту 2180 м над у. м. и преодолеем горный хребет. Пока будем спускаться по гладкому серпантину шоссе, я познакомлю вас с историей этих мест и расскажу об их эпохе расцвета — с 14 по 17 век.
  • И вот вы у озера Кезеной-Ам. Окруженное кольцом гор, покрытых альпийскими лугами, оно впечатлит оттенком воды. Вспомним несколько легенд, связанных с этим местом, и сделаем множество снимков, которые все равно лишь слабо передают его красоту.
  • А после посетим город-музей Хой, недавно восстановленный. Вы услышите о местной культуре, узнаете об особенностях быта чеченского народа и его традициях.
  • В завершение экскурсии побываем в городе Шали и осмотрим новую мечеть, которую прозвали «маленьким Тадж-Махалом»: поговорим о ее строительстве и приглядимся к резным деталям высокого мастерства.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Мы организуем ваше путешествие от начала до конца, трансфер туда и обратно входит в стоимость
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей, на смотровую площадку и экологические сборы (от 100 до 200 ₽ за чел.)
  • Экскурсию можно провести и для компании 5-6 человек. Доплата за минивэн — от 5000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1749 туристов
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся
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принять вас в лучших традициях гостеприимства горцев. Проводим индивидуальные, уникальные экскурсии. Любим горы и путешествия, готовы к изменениям в жизни. Когда хобби становится работой, это лучшее, что может произойти в жизни, — и у нас так и получилось.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
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З
Нашим гидом был Аслан. Это очень эрудированный интересный человек, который любит и знает свой народ и свою землю. Во время экскурсии мы посетили две мечети в Шали и в Аргуне,
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остановились в Ведено и после поехали к озеру и в город-музей. По пути Аслан рассказывал о достопримечательностях, интересных фактах о чеченских героях, о современной жизни в Чечне. Время которое тратилось на переезд из одной локации в другую проходило интересно и познавательно. По пути останавливались поесть национальную домашнюю еду в небольшом кафе. Нас было 3-е взрослых, и 2-е детей 12 и 7 лет. Детям тоже понравилось. Осенний лес, горы, озеро, красивейшие мечети. Осталось очень приятное впечатление, потрясающие фото, желание посетить другие достопримечательности и познакомиться поближе с историей нашей родины и ее героями. Именно такие люди и должны показывать Чечню и говорить о ней людям других национальностей, да и самим чеченцам, если они живут за пределами региона)))
Однозначно рекомендую👍🏻

Нашим гидом был Аслан. Это очень эрудированный интересный человек, который любит и знает свой народ и
Нашим гидом был Аслан. Это очень эрудированный интересный человек, который любит и знает свой народ и
Нашим гидом был Аслан. Это очень эрудированный интересный человек, который любит и знает свой народ и
Нашим гидом был Аслан. Это очень эрудированный интересный человек, который любит и знает свой народ и
Нашим гидом был Аслан. Это очень эрудированный интересный человек, который любит и знает свой народ и
Нашим гидом был Аслан. Это очень эрудированный интересный человек, который любит и знает свой народ и
Нашим гидом был Аслан. Это очень эрудированный интересный человек, который любит и знает свой народ и
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Алексей
Ездили с Магомедом на несколько экскурсий: Аргунское ущелье, некрополь Цой Педэ, а также озеро Кезеной-Ам и музей Хой.
Сами поездки потрясающие: заснеженные горы кавказского хребта осенью и еще неопавшие желтые и
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красные листья деревьев - это что-то.
Нам особенно повезло с погодой - было ясное, синее небо!
Отдельно хочется поблагодарить Магомеда! За беседой с ним время пути летело незаметно. Было очень интересно его глубокое понимание как истории, так и религиозных аспектов жизни чеченского народа.
Магомед - прекрасный человек и интереснейший собеседник, а сами экскурсии с ним -это поездки, которые определённо вы будете потом вспоминать с теплотой в сердце!

Ездили с Магомедом на несколько экскурсий: Аргунское ущелье, некрополь Цой Педэ, а также озеро Кезеной-Ам и музей Хой.
Ездили с Магомедом на несколько экскурсий: Аргунское ущелье, некрополь Цой Педэ, а также озеро Кезеной-Ам и музей Хой.
Ездили с Магомедом на несколько экскурсий: Аргунское ущелье, некрополь Цой Педэ, а также озеро Кезеной-Ам и музей Хой.
Ездили с Магомедом на несколько экскурсий: Аргунское ущелье, некрополь Цой Педэ, а также озеро Кезеной-Ам и музей Хой.
Ездили с Магомедом на несколько экскурсий: Аргунское ущелье, некрополь Цой Педэ, а также озеро Кезеной-Ам и музей Хой.
Ездили с Магомедом на несколько экскурсий: Аргунское ущелье, некрополь Цой Педэ, а также озеро Кезеной-Ам и музей Хой.
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Сергей
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и саму экскурсию. Иса замечательный человек и гид. Он потратил на нас времени в разы
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больше чем нужно для экскурсии. К сожалению с погодой не очень повезло в горах, холодно снег туман - но во всём остальном было прекрасно. Шали мечеть, где Иса выступил гидом профи, горы с остановками по любому требованию для фото, озеро, ресторан на озере где помогал в выборе блюд, город-музей Хой где кровь стынет в жилах, на обратном пути по собственной инициативе завёз в мечеть Аргуна, потом несмотря на бешенный проливной дождь помог с недорогим магазином сувениров - где всё в 2-3 раза дешевле ну и наконец отвёз в отель - оставив кучу локаций в Грозном. Исе и организаторам респект - обнимаем!!

Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и+2
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и
Прошло уже несколько месяцев с поездки, и до сих пор вспоминаем с теплотой гида Ису и
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Александра
Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей, так и от общения с этим приятнейшим собеседником. Абсолютное погружение в энергетику Чечни, энциклопедические
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знания гида, грамотный лёгкий язык, открытость к общению. Рекомендую однозначно. Конечно, в республике свои правила и порядки, свои цены, превосходящие соседние кавказские субъекты, но погрузиться в это, посмотреть - стоит. Сегодняшняя Чечня - это непередаваемое сочетание монументальной природы, идеальной дисциплины, порядка, многовековой культуры и трагической истории. Истории силы, гордости и мудрости. На обратном пути можно проехать через несколько городов и заглянуть в невероятно красивые мечети "Гордость мусульман" и "Сердце матери"
Спасибо за поездку. И очень хочется ещё вернуться)

Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей,
Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей,
Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей,
Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей,
Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей,
Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей,
Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей,
Ездили на Кезеной с интеллигентнейшим, эрудированнейшим, остроумным, мудрым Магомедом. Получили огромное удовольствие как от завораживающих пейзажей,
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Елена
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации и до конца поездки! Нашим гидом был самый-самый лучший в мире ГИД Ахмед!!! Молодой,
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образованный, коммуникабельный, интересный экскурсовод и очень комфортный в общении(что не мало важно)! Дорога к озеру проходит по живописным горным местам, мы останавливались для фоток, Ахмед очень интересно рассказывает!!!
А Озеро надо увидеть своими глазами, настолько оно удивительное, вода изумрудного цвета, меняет цвет в зависимости от погоды. Нам повезло с погодой, было солнечно. Над озером пронеслись с ветерком на самом сумашедшом Зип- Лайне)), которому нет равных в РФ!!! (по высоте и протяженности) всего за 1 тыс. руб/ чел. Взяли лодку и покатались по озеру- 500 руб. Пообедали в ресторане при отеле, вкусно и порции очень большии), учтите это при заказе))! Мы не справились)). На обратном пути посетили село Хой- очень колоритное место, затем г. Шали с его божественной мечетью, как из сказки 1001 ночь, оказывается в нее можно зайти даже если вы одеты неподобающе, вам дадут приличную одежду. Ну а там роскошь!!! В г. Аргун посетили тоже необычную мечеть в стиле хай-тэк, т. к. было уже поздно мы её увидели с подсветкой. Мы самые счастливые люди! Потому что побывали в сказке! И сейчас листая наши фотки на лице улыбка и самые радостные эмоции!!! Спасибо Ахмеду и всем организаторам!!! Смотрите фотки))

Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации+2
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации
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Наталия
Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро, прекрасные виды! Экскурсию проводил сам Магомед. Очень грамотный и образованный человек, знающий историю не
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только своего края. Говорили на разные темы… дал ответы на многие вопросы, которые меня беспокоили вне экскурсии. Отдельное спасибо, что посоветовал кафе с самым вкусным сыром, потрясающим чаем и радушными хозяевами. Понравилось всё! Могу смело рекомендовать его всем, кто решил окунуться в головокружительную красоту данного региона.

Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро,
Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро,
Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро,
Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро,
Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро,
Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро,
Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро,
Не смотря на то, что солнце палило нещадно, путешествие принесло только позитивные эмоции. Невероятной красоты озеро,
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