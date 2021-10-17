Впервые побывали в Чечне - решили её узнать с местным гидом и не прогадали. )

Наш выбор пал на Магомеда: он очень колоритным нам показался, и, плюс ко всему, он ещё и историк (это мы узнали в процессе общения).

Мы очень много от него узнали об истории Чечни и не только.

Интересный собеседник, слушать хочется бесконечно 😁

Всем, кто собирается в Чечню, рекомендую!