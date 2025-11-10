Что вас ждёт? Организую для вас тур на комфортных внедорожниках. Если есть желание отправиться в пеший поход, то и это могу организовать: знаю много маршрутов для треккинга, в том числе могу устроить поездку с ночёвкой в палатках.

Исторически важный район Галанчож • Жемчужина Чечни Кезеной-Ам • Древние склепы (город мёртвых) Цой-Педе • Нихалоевские водопады • Старое, хорошо сохранившееся село Никарой, находящееся в пограничной зоне И это лишь малый список мест, куда мы можем сходить!