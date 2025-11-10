На этой экскурсии вы сможете выбрать, что вам больше по душе: комфортный тур на внедорожниках? Или треккинг на природу? А может быть, полноценный поход с ночёвкой в палатках под звёздным небом? Отправляйтесь изучать чеченские горные просторы вместе с гидом!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Организую для вас тур на комфортных внедорожниках. Если есть желание отправиться в пеший поход, то и это могу организовать: знаю много маршрутов для треккинга, в том числе могу устроить поездку с ночёвкой в палатках.
Исторически важный район Галанчож • Жемчужина Чечни Кезеной-Ам • Древние склепы (город мёртвых) Цой-Педе • Нихалоевские водопады • Старое, хорошо сохранившееся село Никарой, находящееся в пограничной зоне И это лишь малый список мест, куда мы можем сходить!
По договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от выбранного направления:
- Район Галанчож
- Озеро Кезеной-Ам
- Склепы (город мёртвых) Цой-Педе
- Нихалоевские водопады
- Село Никарой и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед - доплата 1000 руб.
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
