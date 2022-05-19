6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход к истоку реки Гумс: Водопад, Озеро и Живописные виды
Приглашаем на увлекательный поход по берегам реки Гумс, где вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Самые лучшие локации Чечни за 1 день
Начало: На территории Чечни забираем от вашей гостиницы
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
3500₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур по Кавказу
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь19 мая 2022Эта поездка - не только увлекательное экстремальное приключение, а ещё и интересное знакомство, душевное общение, новые знания, взаимная поддержка! Маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Треккинг и походы»
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