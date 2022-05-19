читать дальше живописный, зрелищный. Местами страшновато, но ребята надежные и 100% профессионалы, чётко помогали и инструктировали. Пили чай на вершине водопада, говорили по душам, запомнилось надолго. Возьмите сменную обувь и носки, оденьтесь так, чтобы было не жалко испачкать - и вперёд!

Эта поездка - не только увлекательное экстремальное приключение, а ещё и интересное знакомство, душевное общение, новые знания, взаимная поддержка! Маршрут