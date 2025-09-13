Неизвестная Чечня: нехоженные горы и заброшенные сёла
Из Грозного - в районы Нашха и Галанчож
Районы Нашха и Галанчож — колыбель чеченского народа.
Это высокогорная историческая область до депортации 1944 года была густо населена, теперь почти все сёла покинуты. Но в этих труднодоступных районах есть множество достопримечательностей, природных и рукотворных. Горное озеро и родники, родовые башни и мечети — всё это в нашем путешествии!
Описание экскурсии
Начало поездки — 9:00. Из Грозного мы проследуем по асфальтированной дороге через поселения Aлкхан-Кала, Aлкхан-Юрт и Гехи. Дорога займёт около 1,5 часов.
10:30 — прибытие в посёлок Гехи. Здесь будет краткая остановка для отдыха и фотографий. Вы полюбуетесь природой и насладиться атмосферой высокогорья.
10:45 — продолжение пути до Рошни-Чу. Обратите внимание, что на выезде из посёлка находится контрольно-пропускной пункт. Оформление займёт всего около 15 минут.
11:00 — следуем по горной дороге на юг. Протяжённость маршрута составляет около 44 км, что займёт примерно 2 часа.
13:00 — прибытие к озеру Галай-Ам. Оно впечатляет своей красотой! Выделите время на прогулку вдоль берега и, если погода позволяет, искупайтесь в чистых водах.
14:30 — обед в окрестностях озера (за доп. плату). Приятная пикниковая зона позволит насладиться местной кухней, окружённой потрясающими горами и природой.
15:30 — прогулка по окрестностям озера.
16:30 — начало обратного пути в Грозный, который займёт около 2,5 часов, с небольшими остановками для отдыха.
19:00 — прибытие в Грозный.
Организационные детали
Поездка проходит на специально подготовленном джипе
Вас буду сопровождать я или другой акредитованный гид нашей дружной команды
Дополнительно оплачивается обед (от 500 ₽ с чел.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Грозный ул. А.А. Кадырова25
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 81 туриста
Я давно живу в Грозном, хорошо знаю город и окрестности. Проведение экскурсий для меня — любимое дело, которое приносит мне радость и удовольствие. Познакомлю вас со всеми достопримечательностями и постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили наш край.
Отзывы и рейтинг
Михаил
13 сен 2025
Экскурсию проводил гид из команды Хамзата, Лёма.
Места, которые мы увидели впечатляют своей суровой красотой. Узкие глубокие ущелья, над которыми серпантином вьётся дорога. Даже облако, не давшее нам посмотреть пейзажей с читать дальше
некоторых видовых точек, в других местах добавляло ауру волшебства.
Очень понравилась манера вождения - даже на скользкой после дождя горной дороге мы чувствовали себя безопасно. Отдельная благодарность ему за совет купить перекус в дорогу - из описания экскурсии на сайте сложилось ошибочное впечатление, будто мы пообедаем в районе озера, просто стоимость обеда не включена в экскурсию - по факту там в принципе нет точек питания. Повезло нам и с тем, что Лёма, чей тейп проживал в этих местах, хорошо знает про разрушенные поселения, потайной дом в скалах и др.
Маленьким минусом была подача местных легенд под видом достоверной информации - не может озеро Галай-Ам быть глубиной 300 метров, с учётом его морфологии.