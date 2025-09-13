Районы Нашха и Галанчож — колыбель чеченского народа. Это высокогорная историческая область до депортации 1944 года была густо населена, теперь почти все сёла покинуты. Но в этих труднодоступных районах есть множество достопримечательностей, природных и рукотворных. Горное озеро и родники, родовые башни и мечети — всё это в нашем путешествии!

Описание экскурсии

Начало поездки — 9:00. Из Грозного мы проследуем по асфальтированной дороге через поселения Aлкхан-Кала, Aлкхан-Юрт и Гехи. Дорога займёт около 1,5 часов.

10:30 — прибытие в посёлок Гехи. Здесь будет краткая остановка для отдыха и фотографий. Вы полюбуетесь природой и насладиться атмосферой высокогорья.

10:45 — продолжение пути до Рошни-Чу. Обратите внимание, что на выезде из посёлка находится контрольно-пропускной пункт. Оформление займёт всего около 15 минут.

11:00 — следуем по горной дороге на юг. Протяжённость маршрута составляет около 44 км, что займёт примерно 2 часа.

13:00 — прибытие к озеру Галай-Ам. Оно впечатляет своей красотой! Выделите время на прогулку вдоль берега и, если погода позволяет, искупайтесь в чистых водах.

14:30 — обед в окрестностях озера (за доп. плату). Приятная пикниковая зона позволит насладиться местной кухней, окружённой потрясающими горами и природой.

15:30 — прогулка по окрестностям озера.

16:30 — начало обратного пути в Грозный, который займёт около 2,5 часов, с небольшими остановками для отдыха.

19:00 — прибытие в Грозный.

Организационные детали