Величественные горы, древние крепости, уникальные мечети — всё это можно увидеть в гостеприимной Чечне.
Вы отправитесь в увлекательное путешествие, в котором вас ждут мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман», город стражников Хой и, конечно, жемчужина Кавказа — озеро Кезеной-Ам. А также рассказы о традициях и быте чеченского народа.
Описание экскурсии
- Город Аргун. Вы увидите мечеть «Сердце матери» — первую мечеть в России, построенную в ультрасовременном стиле
- Город Шали. А здесь посмотрите на мечеть «Гордость мусульман» — самую большую в Европе
- Этнопарк «Шира-котар» «покажет» жизнь и быт чеченцев в разные эпохи
- Село Харачой. Вы прогуляетесь к роднику Девичьи слёзы и памятнику национальному герою Зелимхану Гушмазукаеву
- Горный серпантин — прекрасное место для ваших фото
- Озеро Кезеной-Ам — природное произведение искусства, которое уже прозвали «маленькой Швейцарией»
- Город стражников Хой. У вас будет время, чтобы исследовать древний сторожевой аул
Вы узнаете древние легенды, послушаете о быте, традициях и жизни чеченского народа. Также мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы.
Организационные детали
- Поедем на автомобилях Volkswagen Polo, Nissan Pathfinder или Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников
- Программа подходит взрослым и детям с 3 лет
- Отдельно оплачиваются входные билеты — 200 ₽ с человека и обед — 500-1000 ₽ с человека
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1650 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов в Грозном. Все мы — люди, безгранично влюблённые в свою республику. Каждый из нас хорошо знает историю родных мест, безопасно управляет автомобилем и с душой относится к работе. Лёгкая, дружеская и по-семейному добрая атмосфера будет сопровождать вас всю дорогу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
15 мар 2025
Здравствуйте!
Мы провели потряающи день с гидом Муслимом!
Отличное знание истории родного края, потрясающий рассказ о посещаемых местах.
Вежливый, культурный и отзывчивый молодой человек.
Обязательно будем рекомендовать вашу команду своим родным и знакомым.
Огромное спасибо за прекрасное путешествие!
