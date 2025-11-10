Описание экскурсииОдин из самых красивых маршрутов Чеченской республики - Аргунское ущелье. Маршрут, объединяющий в себе всё - горный серпантин, водопады, быстрые реки, заснеженные шапки гор и зеленые склоны, древние поселения и башни. Сама дорога по ущелью - отдельное удовольствие. Уверена, вы не раз захотите остановиться и сделать фотографии, ведь это место действительно завораживает. В поездке вас ждет масса красоты, вдохновения, эмоций, восторга, дружественного общения и впечатлений!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нихалоевские водопады
- Ушкалойские башни
- Историко-архитектурный комплекс Пхакоч
- Горнолыжный курорт Ведучи
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Стоимость посещения Нихалоевских водопадов 100 рублей, исторического комплекса Пхакоч - 50 рублей.
- Питание не включено в стоимость поездки.
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
