Путешествие по горной Чечне

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Один из самых красивых маршрутов Чеченской республики - Аргунское ущелье. Маршрут, объединяющий в себе всё - горный серпантин, водопады, быстрые реки, заснеженные шапки гор и зеленые склоны, древние поселения и башни. Сама дорога по ущелью - отдельное удовольствие. Уверена, вы не раз захотите остановиться и сделать фотографии, ведь это место действительно завораживает. В поездке вас ждет масса красоты, вдохновения, эмоций, восторга, дружественного общения и впечатлений!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нихалоевские водопады
  • Ушкалойские башни
  • Историко-архитектурный комплекс Пхакоч
  • Горнолыжный курорт Ведучи
Что включено
  • Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
  • Стоимость посещения Нихалоевских водопадов 100 рублей, исторического комплекса Пхакоч - 50 рублей.
  • Питание не включено в стоимость поездки.
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

