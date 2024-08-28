Приглашаем в насыщенное приключение, которое поможет вам влюбится в Чечню! Вы увидите её самые красивые и знаменитые достопримечательности: величественные мечети, сказочные альпийские луга, древние села и невероятной красоты горное озеро. В приятной компании проведёте день без спешки и суеты, наслаждаясь каждой его минутой.

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Ваш представитель в Грозном

Елизавета Ваш представитель в Грозном

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Озеро Кезеной-Ам. Вы увидите самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окружённое альпийскими лугами.

Город Аргун. Вы посетите мечеть «Сердце матери», выполненную в ультрасовременном стиле хай-тек. Мы расшифруем его особенности.

Город Шали. Здесь находится самая крупная мечеть в Европе «Гордость мусульман». Вы осмотрите её снаружи и изнутри.

Высокогорное селение Хой. В местном музее вы познакомитесь с бытом чеченцев горных районов Чечни. А ещё подниметесь на старинную боевую башню и полюбуетесь живописными видами на окрестности.

Родник «Девичья коса». Это визитная карточка села Харачой. Мы поделимся легендой о происхождении родника.

Организационные детали