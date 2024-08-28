Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)

Посетить озеро Кезеной-Ам, горное селение Хой, города Аргун и Шали в комфортном формате
Приглашаем в насыщенное приключение, которое поможет вам влюбится в Чечню! Вы увидите её самые красивые и знаменитые достопримечательности: величественные мечети, сказочные альпийские луга, древние села и невероятной красоты горное озеро. В приятной компании проведёте день без спешки и суеты, наслаждаясь каждой его минутой.
Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Озеро Кезеной-Ам. Вы увидите самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окружённое альпийскими лугами.

Город Аргун. Вы посетите мечеть «Сердце матери», выполненную в ультрасовременном стиле хай-тек. Мы расшифруем его особенности.

Город Шали. Здесь находится самая крупная мечеть в Европе «Гордость мусульман». Вы осмотрите её снаружи и изнутри.

Высокогорное селение Хой. В местном музее вы познакомитесь с бытом чеченцев горных районов Чечни. А ещё подниметесь на старинную боевую башню и полюбуетесь живописными видами на окрестности.

Родник «Девичья коса». Это визитная карточка села Харачой. Мы поделимся легендой о происхождении родника.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость: Toyota Camry, Honda Elysion или Mercedes Vito
  • Программа предполагает остановку на обед в ресторане-музее на берегу озера. Еда и напитки оплачиваются по меню, ориентировочный чек — 600 руб/чел
  • Билеты в музей в селе Хой не включены в стоимость — 200 руб/чел

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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