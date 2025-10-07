Мои заказы

Самые красивые водопады Чечни за 1 день

Горные реки, ущелья и «маленькая Швейцария Чечни» - маршрут из Грозного, который покорит сердце
Вы побываете в самых живописных уголках Чечни, где горные реки и водопады создают незабываемые пейзажи.

Вас ждут Нихалойские каскады, скрытые Башинкалинские водопады, мощный Дайский и самый высокий — Нохчкелойский (74 м).

А также — Аргунское и Шаройское ущелья, «прокурорский душ», императорский мост и душевные рассказы об обычаях и традициях горцев.
Самые красивые водопады Чечни за 1 день© Муслим
Самые красивые водопады Чечни за 1 день© Муслим
Самые красивые водопады Чечни за 1 день© Муслим

Описание экскурсии

9:00 — встреча в Грозном и выезд

10:20 — Нихалойские водопады

Каскад из 13 водопадов, смотровые площадки и прогулка по ущелью.

12:00 — Башинкалинские водопады

Секретная локация и нетронутая природа.

14:20 — Дайский водопад

Каскад из четырёх водопадов с мощными потоками воды.

15:40 — Нохчкелойский водопад

Его высота — 74 м. Рядом — живописное село Нохчкелой, известное как «маленькая Швейцария Чечни».

17:00 — возвращение в Грозный

По пути — остановки у «прокурорского душа» и легендарного императорского моста.

Вы узнаете:

  • почему Аргунское ущелье играло важную роль во времена нашествий
  • как жили горцы и как формировались их обычаи
  • легенды водопадов
  • историю императорского моста 1871 года

Организационные детали

  • Поедем на Honda Illusion, Hyundai Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Toyota Corolla или Mercedes Sprinter. Есть детские кресла и бустеры
  • Программа 6+. Один из водопадов труднодоступен для путешественников в возрасте и с маленькими детьми (можем его пропустить)
  • Отдельно оплачивается вход на Нихалойские водопады — 200 ₽ за чел., а также обед — по желанию
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!

Отзывы и рейтинг

Н
Наталия
7 окт 2025
Если и можно представить себе красоту гор, то она тут, в Аргунском и Шаройском ущельях! Здесь хотелось бы остаться на неделю-другую, но гид и за день смог показать много изумительных
читать дальше

мест, большинство из которых мало посещаемы туристами. Сама себе завидую, когда смотрю на фотографии из этой поездки. Экскурсия для тех, кто любит посещать не самые популярные места и наслаждаться дикой природой, а также хотел бы посмотреть, как живут в высокогорных сёлах Чечни. Спасибо нашему гиду за впечатления!

Входит в следующие категории Грозного

