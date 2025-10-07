читать дальше мест, большинство из которых мало посещаемы туристами. Сама себе завидую, когда смотрю на фотографии из этой поездки. Экскурсия для тех, кто любит посещать не самые популярные места и наслаждаться дикой природой, а также хотел бы посмотреть, как живут в высокогорных сёлах Чечни. Спасибо нашему гиду за впечатления!

Если и можно представить себе красоту гор, то она тут, в Аргунском и Шаройском ущельях! Здесь хотелось бы остаться на неделю-другую, но гид и за день смог показать много изумительных