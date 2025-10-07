Вы побываете в самых живописных уголках Чечни, где горные реки и водопады создают незабываемые пейзажи.
Вас ждут Нихалойские каскады, скрытые Башинкалинские водопады, мощный Дайский и самый высокий — Нохчкелойский (74 м).
А также — Аргунское и Шаройское ущелья, «прокурорский душ», императорский мост и душевные рассказы об обычаях и традициях горцев.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в Грозном и выезд
10:20 — Нихалойские водопады
Каскад из 13 водопадов, смотровые площадки и прогулка по ущелью.
12:00 — Башинкалинские водопады
Секретная локация и нетронутая природа.
14:20 — Дайский водопад
Каскад из четырёх водопадов с мощными потоками воды.
15:40 — Нохчкелойский водопад
Его высота — 74 м. Рядом — живописное село Нохчкелой, известное как «маленькая Швейцария Чечни».
17:00 — возвращение в Грозный
По пути — остановки у «прокурорского душа» и легендарного императорского моста.
Вы узнаете:
- почему Аргунское ущелье играло важную роль во времена нашествий
- как жили горцы и как формировались их обычаи
- легенды водопадов
- историю императорского моста 1871 года
Организационные детали
- Поедем на Honda Illusion, Hyundai Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Toyota Corolla или Mercedes Sprinter. Есть детские кресла и бустеры
- Программа 6+. Один из водопадов труднодоступен для путешественников в возрасте и с маленькими детьми (можем его пропустить)
- Отдельно оплачивается вход на Нихалойские водопады — 200 ₽ за чел., а также обед — по желанию
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
7 окт 2025
Если и можно представить себе красоту гор, то она тут, в Аргунском и Шаройском ущельях! Здесь хотелось бы остаться на неделю-другую, но гид и за день смог показать много изумительных
