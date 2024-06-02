1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
«Это целый каскад из 12 водопадов, который по-своему прекрасен в любой сезон»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
«Нихалойские водопады — каскад из трех водопадов, самый высокий из них достигает 33 метров»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
«Чарующая красота ущелья, водопады и Средневековый замок Горные пейзажи Аргунского ущелья поражают туристов своей первозданной природой, сторожевыми башнями и уникальной фауной»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
«Вас поразит красота Нихалойских водопадов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
Начало: Ваш отель
«Кристально чистые воды священной реки Ясси, спускающейся вниз по склону, шум водопадов, пение птиц и чистейший горный воздух оставят непередаваемые впечатления и помогут проникнуться атмосферой этого места»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
Начало: Грозный
«посетим Нихалоевские водопады — целый каскад из 12 водопадов, образованный скалистыми горами и прекрасный в любой сезон»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
Начало: Отель
«Монументальные скалы, живописные горы, водопады, башни и снежные вершины наших четырехтысячников радуют глаз»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
«Посетим Нихалойские водопады — это каскадов водопадов, на территории которых имеется база отдыха»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
- ИИрина30 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
- ТТатьяна24 мая 2024Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
- ННаталья21 мая 2024Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
- ААнастасия20 мая 2024Все прошло на высшем уровне🔥
- РРоман20 мая 2024Очень вежливый и приятный гид,все очень понравилось!!!
- ННикита12 мая 2024прекрасный лучший экскурсовод
- ААнна11 мая 2024Приятный и общительный гид. Легко находит общий язык с каждым. Литературный язык))) интересное путешествие. Готов помочь в любой непростой ситуации) профессионализм и разносторонние знания
- ГГалина9 мая 2024Очень понравилось, очень крутая экскурсия. Спасибо большое!
- ЕЕлена22 апреля 2024Оргомное спасибо за эту экскурсию организаторам и Тимирлану, все на высшем уровне по экскурсии и по отганизации, вернемся к вам еще обязательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Водопады»
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