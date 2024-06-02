Экскурсии на водопады из Грозного

Найдено 8 экскурсий в категории «Водопады» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
«Это целый каскад из 12 водопадов, который по-своему прекрасен в любой сезон»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
«Нихалойские водопады — каскад из трех водопадов, самый высокий из них достигает 33 метров»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
🚗 На машине
Групповая
6 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
«Чарующая красота ущелья, водопады и Средневековый замок Горные пейзажи Аргунского ущелья поражают туристов своей первозданной природой, сторожевыми башнями и уникальной фауной»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
«Вас поразит красота Нихалойских водопадов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
Начало: Ваш отель
«Кристально чистые воды священной реки Ясси, спускающейся вниз по склону, шум водопадов, пение птиц и чистейший горный воздух оставят непередаваемые впечатления и помогут проникнуться атмосферой этого места»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
Начало: Грозный
«посетим Нихалоевские водопады — целый каскад из 12 водопадов, образованный скалистыми горами и прекрасный в любой сезон»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
Индивидуальная
8 часов
Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
Начало: Отель
«Монументальные скалы, живописные горы, водопады, башни и снежные вершины наших четырехтысячников радуют глаз»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье и водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
«Посетим Нихалойские водопады — это каскадов водопадов, на территории которых имеется база отдыха»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
    читать дальше

    вождения водителя спокойная и безопасная. Что сказать о самой экскурсии, это было просто потрясающе. Места в Грозном и окрестностях очень красивые. Шамиль очень подробно и интересно сопровождал поездку историями, рассказами и своими личными наблюдениями. Кстати сказать Шамиль очень ирудированный и исторически подкованный. В общем было очень приятно и интересно, мы влюбились в Чечню, не хотели уезжать. Поэтому решили обязательно вернуться) и поехать с Шамилем на другие экскурсии!

    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
    читать дальше

    за простоту оформления и оплаты данной экскурсии. Во-вторых, уже по порядку: 1. Нас сопровождал гид Рустам, отдельное ему спасибо за очень комфортную и аккуратную езду. Рустам ответил на все наши вопросы, рассказал про традиции и обычаи. Осветил исторические факты, рассказ получился очень интересным. Рустам не торопил нас на точках, где можно сделать красивые фото, а спокойно ожидал нас; 2. Маршрут состоит из посещения водопадов. Рустам позаботился о нас и мы надели каски во избежание травмирования из-за возможного камнепада. Рустам помогал преодолеть маршрут, подавал руку и придерживал, где это было необходимо. Совет - обувайте удобную обувь, так как чтобы дойти до конечного пункта необходимо и по лестницам подняться, и через ручеек перепрыгнуть и в некоторых местах были небольшие лужицы, в которых можно поскользнуться; 3. Отдельная история - это приготовление лепешек в настоящей чеченской семье, которая произвела на нас просто неизгладимое впечатление. Таких доброжелательных и гостеприимных людей мы давно не встречали. Приняли нас, как своих друзей. Накормили домашним сыром, домашним медом и черешневым вареньем, напоили чаем. И только после этого мы приступили к приготовлению лепешек. Такой финал экскурсии -это лучшее, что можно было организовать. Мы уехали сытые, удовлетворенные теплым приемом и кулинарными секретами, которые узнали. В общем, экскурсия просто обязательна к посещению. От души рекомендуем организаторов.

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
    читать дальше

    комфортно, удобно. Завозили набрать родниковой воды, купили у водопадов прекрасную клубнику! Времени на осмотр локаций было достаточно. Единственное - хотелось бы больше информации, сведений об увиденном)))

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
    читать дальше

    горных дорог, водопадов, от созданного настроения, дружеского расположения и приятных сюрпризов. Все четко организовано, с вниманием и учетом наших пожеланий. Рассказы с большой любовью к уникальным по красоте местам, с юмором и колоритом. Путешествие с полным комфортом и вся наша компания очень довольна!!! Шикарные эмоции обеспечены. Экскурсия замечательная -маленькое путешествие когда совсем не хочется прощаться ни с горами ни с нашим сопровождающим!

    Очень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсия
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Все прошло на высшем уровне🔥
  • Р
    Роман
    20 мая 2024
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Очень вежливый и приятный гид,все очень понравилось!!!
  • Н
    Никита
    12 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    прекрасный лучший экскурсовод
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Приятный и общительный гид. Легко находит общий язык с каждым. Литературный язык))) интересное путешествие. Готов помочь в любой непростой ситуации) профессионализм и разносторонние знания
  • Г
    Галина
    9 мая 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Очень понравилось, очень крутая экскурсия. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Оргомное спасибо за эту экскурсию организаторам и Тимирлану, все на высшем уровне по экскурсии и по отганизации, вернемся к вам еще обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
  2. Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
  3. Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
  4. Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
  5. Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Водопады" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 500 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Грозном на 2024 год по теме «Водопады», 82 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам