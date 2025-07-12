Экскурсия на озеро Кезеной-Ам оставит впечатления от красивых видов: вы познакомитесь с историей озера Кезеной-Ам, посетите древний город «Хой», который располагается недалеко от озера и представляет собой средневековые башни.
Описание экскурсииЦель нашего путешествия — высокогорное озеро Кезеной-Ам. Оно расположено в головокружительно красивом месте — в окружении альпийских лугов и заснеженных горных вершин. По пути к нему посетим и другие примечательные локации Северного Кавказа: города Шали и Аргун с необыкновенными мечетями, селение стражников Хой, водопад «Девичьи слёзы» и памятник чеченскому Робин Гуду.
Ежедневно в 09:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Единственная мечеть в России в стиле хай-тек в городе Аргун
- Самая большая мечеть в Европе имени Пророка Мухаммада
- «Гордость мусульман», которая находится в Шали
- Родник Девичья коса и памятник Абреку Зелимхану
- Перевал Харами и серпантинная дорога с фото-остановками в живописных
- Местах
- Смотровая площадка на берегу озера Кезеной Ам
- Средневековое село город-музей Хой (стражник)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед в кафе у озера Кезеной-Ам
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 июл 2025
Видели две прекрасные мечети. Очень красивое озеро в горах. Гид Муслим очень тактичный и образованный человек.
