Описание экскурсии Цель нашего путешествия — высокогорное озеро Кезеной-Ам. Оно расположено в головокружительно красивом месте — в окружении альпийских лугов и заснеженных горных вершин. По пути к нему посетим и другие примечательные локации Северного Кавказа: города Шали и Аргун с необыкновенными мечетями, селение стражников Хой, водопад «Девичьи слёзы» и памятник чеченскому Робин Гуду.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Единственная мечеть в России в стиле хай-тек в городе Аргун

Самая большая мечеть в Европе имени Пророка Мухаммада

«Гордость мусульман», которая находится в Шали

Родник Девичья коса и памятник Абреку Зелимхану

Перевал Харами и серпантинная дорога с фото-остановками в живописных

Местах

Смотровая площадка на берегу озера Кезеной Ам

Средневековое село город-музей Хой (стражник) Что включено Услуги гида

Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Обед в кафе у озера Кезеной-Ам Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 09:00. Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.