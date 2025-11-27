Отправьтесь в самое сердце Чечни! Вы побываете в мечетях, пройдёте по старинной царской дороге, посетите село стражников Хой, полюбуетесь панорамами горного озера Кезеной-Ам и наберёте воду из родника Девичья Коса.
А в финале вас ждёт национальный обед в гостеприимной чеченской семье с блюдами, приготовленными по древним рецептам.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Грозного
9:30 — мечеть «Сердце матери» с росписями турецких мастеров и люстрой-рекордсменом
10:20 — мечеть «Гордость мусульман», самая большая в Европе. Внутри — отделка из греческого мрамора, ковры ручной работы, люстры с золотом и Swarovski
11:10 — родник Девичья Коса и памятник Абреку Зелимхану, чеченскому Робин Гуду
12:10 — смотровая площадка на царской дороге 1871 года
12:50 — горное озеро Кезеной-Ам — крупнейшее на Кавказе
13:40 — село стражников Хой — история воинов и визит императора Александра II
После экскурсии — обед в чеченской семье (за доплату): жижи-галнаш, национальные сладости и ароматный чай.
Вы узнаете:
- как строилась самая большая мечеть Европы
- легенду о Зелимхане — чеченском Робин Гуде
- кто и зачем построил царскую дорогу через горы
- истории о жизни горцев, их традициях, обрядах и свадебных обычаях
- как готовят настоящий жижи-галнаш и что он значит для чеченцев
Организационные детали
- Поедем на седанах Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Toyota Corolla
- Отдельно оплачивается обед в чеченской семье — 1200 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
