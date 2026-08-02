14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправляйтесь со мной в поездку по Чечне и посетите основные достопримечательности горной республики: старинные башни, древние поселения, водопады и родники. Вы побываете в средневековом замке, посетите этнографический музей и не сможете оторвать глаз от высокогорного озера Кезеной-Ам. Узнаете о традициях и быте чеченского народа, о прошлом и настоящем Чечни — и поймете, насколько она красива и интересна.

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Описание экскурсии

Красоты чеченской природы

Мы проедем по живописному Аргунскому ущелью — вам не раз захочется остановить машину, чтобы сделать удачные снимки. Вы посетите Вашендаройский и Нихалойские водопады, подниметесь по серпантину на высоту 2200 метров над уровнем моря, попробуете воду из чистейших горных родников. А на прекрасном озере Кезеной-Ам, если захочется, сможете прокатиться на лодке или с ветерком пронестись на зиплайне от одного берега к другому.

Наследие древности

В Чечне вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и богатое культурное и архитектурное наследие. Вы увидите:

замковый комплекс Пхакоч , где местный гид расскажет об обычаях и традициях во времена Средневековья

, где местный гид расскажет об обычаях и традициях во времена Средневековья развалины древнего городища Хо и многочисленные сторожевые башни

и многочисленные сторожевые башни этнографический музей под открытым небом — селение Шира Котар , состоящее из 40 хижин, где передан быт чеченского аула 18 века

, состоящее из 40 хижин, где передан быт чеченского аула 18 века самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман»

А завершится путешествие в ослепительном сиянии ночных огней, украшающих прекрасную мечеть в стиле хай-тек в городе Аргун. Маршрут пролегает по хорошим дорогам — безопасность и приятные эмоции гарантированы!

Организационные детали