14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красоты чеченской природы

Мы проедем по живописному Аргунскому ущелью — вам не раз захочется остановить машину, чтобы сделать удачные снимки. Вы посетите Вашендаройский и Нихалойские водопады, подниметесь по серпантину на высоту 2200 метров над уровнем моря, попробуете воду из чистейших горных родников. А на прекрасном озере Казеной Ам, если захочется, сможете прокатиться на лодке или с ветерком пронестись на зиплайне от одного берега к другому.

Наследие древности

В Чечне вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и богатое культурное и архитектурное наследие. Вы увидите:

•замковый комплекс Пхакоч, где местный гид расскажет об обычаях и традициях во времена Средневековья;

•развалины древнего городища Хо и многочисленные сторожевые башни;

•этнографический музей под открытым небом — селение Шира Котар, состоящее из 40 хижин, где передан быт чеченского аула XVIII века;

•самую большую в Европе строящуюся мечеть им. Рамзана Кадырова.

А завершится путешествие в ослепительном сиянии ночных огней, украшающих прекрасную мечеть в стиле хай-тек в городе Аргун. Маршрут пролегает по хорошим дорогам — безопасность и приятные эмоции гарантированы!