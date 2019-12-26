14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Красоты чеченской природы
Мы проедем по живописному Аргунскому ущелью — вам не раз захочется остановить машину, чтобы сделать удачные снимки. Вы посетите Вашендаройский и Нихалойские водопады, подниметесь по серпантину на высоту 2200 метров над уровнем моря, попробуете воду из чистейших горных родников. А на прекрасном озере Казеной Ам, если захочется, сможете прокатиться на лодке или с ветерком пронестись на зиплайне от одного берега к другому.
Наследие древности
В Чечне вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и богатое культурное и архитектурное наследие. Вы увидите:
•замковый комплекс Пхакоч, где местный гид расскажет об обычаях и традициях во времена Средневековья;
•развалины древнего городища Хо и многочисленные сторожевые башни;
•этнографический музей под открытым небом — селение Шира Котар, состоящее из 40 хижин, где передан быт чеченского аула XVIII века;
•самую большую в Европе строящуюся мечеть им. Рамзана Кадырова.
А завершится путешествие в ослепительном сиянии ночных огней, украшающих прекрасную мечеть в стиле хай-тек в городе Аргун. Маршрут пролегает по хорошим дорогам — безопасность и приятные эмоции гарантированы!