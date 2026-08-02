14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправляйтесь со мной в поездку по Чечне и посетите основные достопримечательности горной республики: старинные башни, древние поселения, водопады и родники.
Вы побываете в средневековом замке, посетите этнографический музей и не сможете оторвать глаз от высокогорного озера Кезеной-Ам.
Узнаете о традициях и быте чеченского народа, о прошлом и настоящем Чечни — и поймете, насколько она красива и интересна.
Вы побываете в средневековом замке, посетите этнографический музей и не сможете оторвать глаз от высокогорного озера Кезеной-Ам.
Узнаете о традициях и быте чеченского народа, о прошлом и настоящем Чечни — и поймете, насколько она красива и интересна.
Описание экскурсии
Красоты чеченской природы
Мы проедем по живописному Аргунскому ущелью — вам не раз захочется остановить машину, чтобы сделать удачные снимки. Вы посетите Вашендаройский и Нихалойские водопады, подниметесь по серпантину на высоту 2200 метров над уровнем моря, попробуете воду из чистейших горных родников. А на прекрасном озере Кезеной-Ам, если захочется, сможете прокатиться на лодке или с ветерком пронестись на зиплайне от одного берега к другому.
Наследие древности
В Чечне вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и богатое культурное и архитектурное наследие. Вы увидите:
- замковый комплекс Пхакоч, где местный гид расскажет об обычаях и традициях во времена Средневековья
- развалины древнего городища Хо и многочисленные сторожевые башни
- этнографический музей под открытым небом — селение Шира Котар, состоящее из 40 хижин, где передан быт чеченского аула 18 века
- самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман»
А завершится путешествие в ослепительном сиянии ночных огней, украшающих прекрасную мечеть в стиле хай-тек в городе Аргун. Маршрут пролегает по хорошим дорогам — безопасность и приятные эмоции гарантированы!
Организационные детали
- Трансферные услуги включены в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: обед в кафе с национальной кухней, входные билеты (600 ₽ в сумме), а также аренда лодки или зиплайн (по желанию)
- После бронирования я отправлю вам памятку, которая поможет сориентироваться в местных нормах поведения и избежать неприятных ситуаций
- Ислам запрещает уединение двух людей противоположного пола, поэтому, к сожалению, я не смогу провести экскурсию для одной путешественницы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апти — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1431 туриста
Люблю дарить людям хорошее настроение, люблю историю своего народа, культуру и обычаи, а также практиковать их. Как и все местные жители, я влюблен в горы и природу. Я стараюсь проводить экскурсию так, как если бы проводил её для самого себя — на высшем уровне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 200 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш гид оказался настоящим кладезем знаний. Отдельное спасибо за подачу материала:
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш гид оказался настоящим кладезем знаний. Отдельное спасибо за подачу материала:
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Л
Дата посещения: 18 июл 2026
Прекрасная экскурсия, были с сыном 5 лет 18.07.26 года, с гидом Апти глубоко познакомился с культурой,традициями,историей Чеченской Республики, он рассказал все до мелочей, показал огромное количество интересных мест, с величайшим интересом прошли 12 часов экскурсии, советую всем данного человека-профессионала
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Восторг восторг восторг!
Идеальная чуткая коммуникация с самого начала.
Апти выслал подробную инструкцию, предупредил обо всех нюансах.
Мудрый наполненный невероятно интересный собеседник!
Узнали много нового и необычного!
Спасибо огромное, будем рекомендовать и обращаться еще! Очень советую Апти тем, кто желает изучить данный регион в деталях, узнать все нюансы интересные факты и сделать много красивых фото! 😍🔥🌺
Идеальная чуткая коммуникация с самого начала.
Апти выслал подробную инструкцию, предупредил обо всех нюансах.
Мудрый наполненный невероятно интересный собеседник!
Узнали много нового и необычного!
Спасибо огромное, будем рекомендовать и обращаться еще! Очень советую Апти тем, кто желает изучить данный регион в деталях, узнать все нюансы интересные факты и сделать много красивых фото! 😍🔥🌺
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А
Большое спасибо Апти за очень интересную экскурсию! Фотографии на могут передать все наши эмоции и красоту увиденного. Мы узнали очень много нового и интересного про историю, культуру и традиции чеченского народа. Хочется вернуться сюда снова и продолжить знакомство с Чечней вместе с Апти. Всем рекомендуем посетить эти прекрасные места!
+5
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А
Экскурсия непростая, 12-часовая. Как Апти справляется с ней, удивительно. Он же и гид, и водитель, и хороший собеседник. И чем больше вы будете задавать ему вопросов, тем экскурсия будет интересней. Очень эрудированный, воспитанный, внимательный. Достойный сын своего народа и настоящий горец. Благодарны Вам, Апти!
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Поездка в Грозный оказалась перезагрузкой для души. Особенно понравилась экскурсия «Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день» с гидом Апти. Она очень насыщенная и интересная. Аргунское ущелье -
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