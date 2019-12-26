14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Горная Чечня за один день

Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии

Апти
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Апти – ваш гид
Отправляйтесь со мной в поездку по Чечне и посетите основные достопримечательности горной республики: старинные башни, древние поселения, водопады и родники.

Вы побываете в средневековом замке, посетите этнографический музей и не сможете оторвать глаз от высокогорного озера Казеной Ам.

Узнаете о традициях и быте чеченского народа, о прошлом и настоящем Чечни — и поймете, насколько она красива и интересна.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день

Что вас ожидает

Красоты чеченской природы
Мы проедем по живописному Аргунскому ущелью — вам не раз захочется остановить машину, чтобы сделать удачные снимки. Вы посетите Вашендаройский и Нихалойские водопады, подниметесь по серпантину на высоту 2200 метров над уровнем моря, попробуете воду из чистейших горных родников. А на прекрасном озере Казеной Ам, если захочется, сможете прокатиться на лодке или с ветерком пронестись на зиплайне от одного берега к другому.

Наследие древности
В Чечне вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и богатое культурное и архитектурное наследие. Вы увидите:
•замковый комплекс Пхакоч, где местный гид расскажет об обычаях и традициях во времена Средневековья;
развалины древнего городища Хо и многочисленные сторожевые башни;
•этнографический музей под открытым небом — селение Шира Котар, состоящее из 40 хижин, где передан быт чеченского аула XVIII века;
•самую большую в Европе строящуюся мечеть им. Рамзана Кадырова.

А завершится путешествие в ослепительном сиянии ночных огней, украшающих прекрасную мечеть в стиле хай-тек в городе Аргун. Маршрут пролегает по хорошим дорогам — безопасность и приятные эмоции гарантированы!

Организационные детали

  • Трансферные услуги включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед в кафе с национальной кухней, входные билеты (150 рублей в сумме), а также аренда лодки или зиплайн (по желанию)
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день
Горная Чечня за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Апти
Апти
Люблю дарить людям хорошее настроение, люблю историю своего народа, культуру и обычаи, а также практиковать их. Как и все местные жители, я влюблен в горы и природу. Я стараюсь проводить экскурсию так, как если бы проводил её для самого себя — на высшем уровне.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 декабря 2019
Очень интересная и насыщенная программа! За неделю до Нового года совершили настоящий «горный экспресс» под управлением Апти (человека, знающего и почитающего историю и культуру своей Родины)! Гид Не только ответил на все интересующие нас вопросы развёрнуто, но и поделился теплотой атмосферы, царящей на бескрайних просторах гор! Экскурсионный маршрут продуман до мелочей! Безопасное и осторожное автомобильное перемещение из одной точки в другую сопровождалось интересными рассказами и историческими данными о каждом регионе. Комфортный тёплый салон машины согревал после небольших ветреных прогулок в горах. Калейдоскоп красоты Нихалойских водопадов, ветряное буйство стихии в Аргунском ущелье сменялись необъятной широтой горного озера Казеной -Ам. Потрясающая экскурсия как для тех, кто только знакомится с Чечней, так и для тех, кто здесь не первый раз. Апти - вежливый , тактичный , эрудированный , общительный собеседник. С интересом поддерживает любую тему разговора! Спасибо!
26 ноября 2019
Экскурсия была очень познавательной и интересной, Апти отлично владеет информацией и умеет ее правильно преподнести, знает не только, те места где можно сфотографироваться, но и поможет сделать хороший кадр.
11 ноября 2019
Спасибо экскурсоводу Апти за радушное отношение, чуткое сопровождение и интересную подачу материала. Повезло с погодой! Путешествие прошло комфортно и насыщенно. На любые вопросы Апти давал содержательные и развернутые ответы! Виды и достопримечательности потрясающие. Смело обращайтесь, не пожалеете!!!
5 ноября 2019
Это была одна из самых потрясающих экскурсий в нашем кейсе путешествий! Апти -профессиональный гид и человек, горячо любящий свою Родину. Он перевернул наше сознание, глубоко и пронзительно рассказал нам об истории края, о чеченских героях, о природе, об обычаях, традициях. Показал нам короткометражный фильм о Грозном, до слез тяжелый и до слез радостный, когда из пепла произошло возрождение. 14 часов полного погружения с интересным, интеллектуальным и интеллигентным человеком. Уважение руководству Чеченской республики! Благодарим!
27 октября 2019
Отличная экскурсия. Апти - великолепный гид. Маршрут составлен оптимально. Обычно, чтобы посетить такое количество интересных мест требуется 2 дня, но в этой экскурсии Вы успеете все за один. Дополнительным бонусом будет возможность сделать огромное количество очень красивых фотографий.
23 октября 2019
Все супер, всем рекомендую
10 октября 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. Апти - вежливый, внимательный и эрудированный гид. Исторические даты, современные события, статистические данные, традиции и легенды вплетены в увлекательный рассказ, не лишенный юмора и самоиронии. От красоты горных пейзажей, конечно же, захватывает дух. Впечатления от экскурсии и региона в целом - только положительные.
Организационные моменты:
- Апти заехал за нами в 8 утра, вернулись в город в 10 вечера (как раз успели к впечатляющему салюту на День города!);
- дорога не утомительная, так как каждые 30-50 минут остановки с красивыми видами и интересными историями (дороги, кстати, хорошие, а Апти - отличный водитель);
- это самая насыщенная программа из всех, что я нашла перед поездкой в интернете - идеальный вариант для тех, кто приехал ненадолго, но хочет посмотреть и узнать как можно больше.
29 сентября 2019
Отличный гид. Уверен, сложно получить больше за 1 день. Рекомендую.
23 сентября 2019
20 сентября мы с друзьями поехали на экскурсию «Горная Чечня» с экскурсоводом Апти. Экскурсия началась в 8.30 и закончилась около 22.00. Апти показал нам красоту своего края: и природную, и рукотворную. Мы восхищались горными водопадами, любовались живописными видами Веденского ущелья, красотой горного озера Кезеной-ам. Впечатлились красотами мечетей: в Аргуне (Сердце матери) и в городе Шали (Гордость мусульман)- самой большой в Европе. Апти- прекрасный гид, любящий свою Родину, свой народ. Прекрасный маршрут, эрудированный гид! Рекомендуем всем, кто хочет узнать историю Чечни и полюбоваться ее красотами!
2 сентября 2019
Самая лучшая экскурсия!!! Началась в Грозном 8:20 утра, с первых минут экскурсовод Апти заинтересовал беседой и расположил к себе, было много интересных рассказов. У нас был самый прекрасный гид, доброжелательный и с отличным чувством юмора. Вся поездка проходила в комфортном режиме. Мы посетили Аргунское ущелье, залезли внутрь боевой башни, в замковом комплексе Пхакоч сфотографировались в бурке и папахе, видели дивные водопады, в селение Шира Котар есть веселые щенки (которые любят шнурки))), увидели озеро Кезеной Ам и прокатились на зиплайне и небесных качелях, встретили закат в древнем городе Хой, любовались звездным небом в горах, увидели падающую звезду. Зашли в новую мечеть Шали – самую большую мечеть в мире. Впечатлила совей архитектурой мечеть Сердце матери. Обратно в Грозный вернулись только ближе к 10 вечера. Уехали с миллионом фотографий незабываемыми впечатлениями и эмоциями.
Ещё 4 отзыва

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