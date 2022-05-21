Поход начнётся вверх по реке Дарго, вдоль красивого ущелья
Поход начнётся вверх по реке Дарго, вдоль красивого ущелья, мимо красочного и живописного озера до великолепного водопада, за которым и находится конечный пункт нашего путешествия — исток реки Дарго.
Что вас ожидает 🤩
- Река Гумс
- Аргун
- Ведено
- Р. Дарго
- Даргинский водопад
Что вас ожидает:
Горная река и таинственное озеро
Мы отправимся в Веденский район, по пути увидим Аpгун, знаменитую мечеть «Сeрдце матeри», проедем гоpод Шали, гдe расположена самая большая мечеть в Евpопе. В сeлeнии Ведено увидим одну из оставшихся башeн крепости. Здесь до сих пор сохранилась стена и башня крепости. После Ведено, мы направляемся к селению Дарго, в само село мы не заедем, а остановимся ранее у моста через реку Дарго, здесь нам предстоит часовое путешествие по устью реки.
Ландшафт реки постоянно меняется, но маршрут не сложный, подходит даже детям от 10-11 лет. Впeреди нескoлько небoльших пopoгoв, выйдем к сыпучему кoсoгopу, по кoтоpoму нам нужнo будет oбoгнуть непpoходимую часть ущелья. Чтобы выйти к прекрасному и чарующему oзepцу, кoтopoе спряталось в густой зeлeни леса.
Даргинский водопад и река Дарго
После озера ущелье сужается и перед нами более зрелищные пороги. До нашей цели остается совсем ничего. Ущелье становится еще уже. Здесь нам придётся промочить ноги в холодных водах реки, или пройти по сыпучим склонам берегов. Но это стоит того, ведь перед нами открывается шикарный Даргинский водопад. Здесь мы сделаем много красочных фото.
Далее мы преодолеем крутой склон горы. Проделав это, мы достигаем невероятного по своей исключительности истока реки Дарго. Исток пробивается снизу из своеобразной каменной трубы шириной 2 м. После пикника и отдыха, отправляемся в обратный путь.
Важная информация:
- Будьте готовы промочить ноги;
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат и куртку/ветровку, (девушкам — джинсы и тунику) и бутылку воды.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер по программе
- Пикник
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале ГрозногоЗавершение: По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно утромЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Будьте готовы промочить ноги
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат и куртку/ветровку, (девушкам — джинсы и тунику) и бутылку воды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимирлан — ваш гид в Грозном
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного
Еще несколько похожих предложений в Грозном
Индивидуальная
Ислам
Очень популярно сейчас
Аргунское ущелье + Нихалойские водопады
Аргунское ущелье - одно из крупнейших по протяженности ущелий Кавказа
9 000₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Магомед
Верхняя Балкария и Голубые озера
Кабардино-Балкарии - маленькая республика с очень красивой природой
15 000₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Адам
Шатойский полдень или приключения туристов в Аргунском ущелье
У Вас есть уникальная возможность увидеть сказочно красивые уголки
9 500₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Магомед
«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок
Поход на блошиный рынок требует терпения и настойчивости в поисках эксклюзивных вещей
21 мая
28 мая
4 июня
6 500₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Магомед
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью
Мы отправляемся в увлекательное путешествие по Шаройскому району Чеченской Республики
9 000₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Магомед
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Доехать до границы с Грузией, полюбоваться горами и раскрыть историю сторожевых башен
Сегодня
Завтра
21 мая
9 500₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Магомед
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
Дорога через Кавказский горы вдоль реки Аргун известна с древнейших времен
11 400₽ за 1-2 чел.
Индивидуальная
Адам
Очень популярно сейчас
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
28 мая
29 мая
3 июня
9 500₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Hamzat
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Посетить яркие природные места, средневековые комплексы и самый молодой горнолыжный комплекс России
Сегодня
Завтра
21 мая
7 900₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Ислам
Ассиновское ущелье - Республика Ингушетия
Где в Ингушетии горы настолько высоки, что сквозь их мощные спины не в силах пробраться лучи солнца
12 000₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Анастасия
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье, некрополь Цой-Педе
Забраться на древнюю боевую башню, напиться из горного источника, посетить некрополь Цой-Педе
10 000₽ за 1-4 чел.
Индивидуальная
Александра
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
24 мая
25 мая
26 мая
35 000₽ за 1-4 чел.