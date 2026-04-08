Индивидуальная
до 4 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом по лесным тропам Грозного
Свежий воздух, тишина, красота - и вы на коне
Начало: У дельфинария
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
9000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Чечни за 1 день в мини-группе: Кезеной-Ам, село Хой, Шали и Аргун
Начало: Заберем вас из вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00
3400 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Лучшее в Чечне:🔥озеро Кезеной, село Хой, мечети. Ценность в деталях. 💫
Начало: Заберу из отеля
3400 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Расписание: Ежедневно в 9:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Влюбиться в столицу Чечни за один день: экскурсия по Грозному на авто
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Грозном
Расписание: По договоренности
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный и самые притягательные мечети Чечни. Эксклюзивный трансфер
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Грозный история и современность
Начало: Площадь Ахмата Кадырова
Расписание: ежедневно в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Начало: Ваш отель
Расписание: 9-30, 14-00, 18-30
6500 ₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Грозный - город воинской славы с великой историей
Начало: Ул. Кадырова, 37
Расписание: С 8.00 до 22.00 каждый день
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Чеченская кухня: готовим, едим и танцуем лезгинку
Авторский мастер-класс + погружение в самобытные традиции чеченцев (из Грозного)
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по войлочному ремеслу истанг в Грозном
Посетить «Сердце Чечни» и своими руками создать брелок в технике сухого валяния
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:30
20 апр в 10:30
от 3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по руслу Чёрной речки - из Грозного
Природа, история и традиции Чечни - в одном маршруте
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
13 350 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 4 чел.
Загадки народа Солнца: из Грозного к петроглифам и легендам Малхисты
Экскурсия-квест для бывалых путешественников, жаждущих открыть заповедные уголки Чечни
Начало: В пределах Грозного
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Поездка в горы Чеченской республики
Начало: Грозный
Расписание: По договорённости с гидом.
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сверкающий Грозный: обзорная экскурсия
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По субботам
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 апреля 2026Грозный просто покорил своей красотой и чистотой. Маленький Дубай. Впечатлила красота и масштаб мечети, лестница в небеса и многое другое. Очень рекомендую к посещению.
- ЮЮлия7 апреля 2026Нас было 7 человек и всем понравилась экскурсия. Очень красивая природа. Отдельно хочу сказать спасибо нашему гиду-водителю Сулумбеку очень интересный и внимательный собеседник.
- ВВиктор5 апреля 2026Видно что город развивается в современном стиле с любовью. Восторг от гида. Видно что любит свою работу, свой город, очень доброжелательный.
- ИИрина30 марта 2026Все отлично. Гид очень доброжелательный, встретил с аэропорта)
- ТТамара27 марта 2026Мне очень понравилось 😊
Было много интересной информации и успели посмотреть разные классные локации) причем без спешки, а наслаждались видами.
Еще хочу вернуться в другое время года.
Ахмеду отдельное спасибо 🙏
- ППечковская27 марта 2026Была потрясающая экскурсия на озеро казеной и опустевшее село Хой с нашим замечательным гидом Ахмедом! По пути мы заезжали в
- ООльга27 марта 2026Была потрясающая экскурсия на озеро казеной и опустевшее село Хой с нашим замечательным гидом Ахмедом! По пути мы заезжали в
- ААльфира21 марта 2026Анастасия с вечера написала,что на экскурсии я буду одна, семейная пара отказалась от поездки из- за самочувствия. Спасибо Анастасии что
- LLinaPodlovchenko26 февраля 2026Экскурсия понравилась, природа великолепна. Гид грамотный и очень образованный! Хорошая машина, все прошло комфортно. Рекомендую!
- ААлексей17 февраля 2026Очень красивая и познавательная экскурсия.
Огромное спасибо Ахмету за эту поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
- В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками;
- Верхом по лесным тропам Грозного;
- Жемчужины Чечни за 1 день в мини-группе: Кезеной-Ам, село Хой, Шали и Аргун;
- Лучшее в Чечне:🔥озеро Кезеной, село Хой, мечети. Ценность в деталях. 💫;
- Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье, башни и Нихалоевские водопады.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
