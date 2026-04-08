читать дальше

не отменила поездку, у меня был один свободный день и очень хотелось увидеть горы) Гид у меня был Рустам.

Экскурсия началась с планов посетить мечети в Аргуне и в Шали, высокогорный Казеной-Ам, однако погода внесла свои коррективы, и перевал оказался временно закрытым. Но именно тут проявился профессионализм гида: он быстро нашёл отличную альтернативу и предложил отправиться в живописнейшее Аргунское ущелье. Решение оказалось превосходным!

Гид прекрасно ориентировался в регионе, знал историю края, обычаи местных жителей и особенности местной культуры. Рассказывал интересно, живо и увлекательно, постоянно поддерживал позитивную атмосферу.

Несмотря на изменение маршрута, поездка получилась насыщенной, познавательной и невероятно эмоциональной.

Безусловно рекомендую этого гида и благодарю за отлично проведённое время, яркие эмоции и тёплые воспоминания о прекрасной Чеченской Республике!