1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поход к истоку реки Гумс: Водопад, Озеро и Живописные виды
Приглашаем на увлекательный поход по берегам реки Гумс, где вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу горного приключения с джип-туром на высокогорное озеро Галай-Ам, окруженное живописными склонами на высоте около 2000 метров
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024За 4 часа увидели практически весь Грозный. Интересно, познавательно и для первого раза впечатляюще. Гид молодец! Ответил на все вопросы, помимо экскурсии.
- ВВалентина4 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Апти встретил нас, провел замечательную экскурсию, ответил на все вопросы и привез обратно к гостинице. Нам все понравилось. Рекомендуем.
- ЕЕвгения14 мая 2024Компетентный гид Апти показал и интересно рассказал о достопримечательностях Грозного, впечатлил Грозный сити, аллея Славы, атмосфера города. Спасибо.
- ннаталия17 августа 2023Насыщенный однодневный тур по ЧечнеПервый раз мы были в Чечне и хотели много посмотреть и заказали экскурсию насыщенный однодневный тур по Чечне. Мы были
- ССергей24 июля 2023Насыщенный однодневный тур по ЧечнеСамый лучший гид! Если вы хотите узнать чеченский народ, его традиции, историю, научные факты и легенды, обращайтесь к Апти. Вежливый,
- ММаслова10 июня 2023Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»Все понравилось. Очень атмосферное место. Рекомендую посетить именно сейчас, пока там нет тур инфраструктуры и толп туристов. Гид рассказывает много интересного, не торопит.
- ООльга23 апреля 2023Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»Аргунское ущелье,Нихалойские водопады,Ушкалойские башни, Ведучи, музей А. Исаева. Аргунское ущелье. Эксурсию вел вежливый, приятный гид Адам, знающий историю своей страны ,
- ИИгорь10 апреля 2023Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам из ГрозногоРоссия красива, И в ней есть народ, Чечня – Ахмат Сила! Приглашает и ждет! Авто экскурсии вел Азнаур! Рады мы очень, что с ним был
- ННиколай7 апреля 2023Чечня. Аргунское ущелье: По дороге древних каравановОчень понравилось!!!! Настоящее горное путешествие! Как будто в Средние века попадаешь: горы, шумные реки и мощные сторожевые башни - очень
- LLyubovpe15 марта 2023Насыщенный однодневный тур по Чечне13.03.2023 брали однодневный индивидуальный тур с гидом Апти. Получили море положительных эмоций и впечатлений. В назначенное время Апти встретил нас
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Из аэропорта»
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