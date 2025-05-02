Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы От Грозного до Высокогорного озера, на комфортной машине, по пути много родников, красивых мест для фотографий, интересные локации, шикарные мечети, озеро и город музей. 5 2 отзыва

Адам Ваш гид в Грозном Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 6 часов Как проходит Пешком Когда Начинается экскурсия утром около 9 часов и заканчивается вечером ближе к 19 часам! 3400 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Высокогорное бирюзовое озеро "Кезеной Ам" на высоте 1870 метров. Маршрут от Грозного до озера 103 км., по пути будут 2 грандиозноые мечети, множество самобытных селений, родники, памятник местному герою, останки царской крепости, серпантин с живописными видами на ущелья и скалы, озеро "Кезеной Ам" и древний город стражников. Этот маршрут интересен тем что там проходило большинство событий кавказской войны, этим маршрутом на озеро ездил царь Александр 2, этот район посещал Л. Н. Толстой и многие другие. Гид расскажет о истории региона, героях, особенностях географии, традициях и нравах. Важная информация: В шортах и майках на территории Чечни ходить запрещено

Начинается экскурсия утром около 9 часов и заканчивается вечером ближе к 19 часам! Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Выскогорное озеро

Субальпийские луга

Много самобытных селений

Родники

Ущелья и скалы

2 грандиозные мечети

Город музей и может быть красно книжных оленей Место начала и завершения? Грозный Когда и сколько длится? Когда: Начинается экскурсия утром около 9 часов и заканчивается вечером ближе к 19 часам! Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 76 человек. Важная информация В шортах и майках на территории Чечни ходить запрещено Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.