От Грозного до Высокогорного озера, на комфортной машине, по пути много родников, красивых мест для фотографий, интересные локации, шикарные мечети, озеро и город музей.
Описание экскурсииВысокогорное бирюзовое озеро "Кезеной Ам" на высоте 1870 метров. Маршрут от Грозного до озера 103 км., по пути будут 2 грандиозноые мечети, множество самобытных селений, родники, памятник местному герою, останки царской крепости, серпантин с живописными видами на ущелья и скалы, озеро "Кезеной Ам" и древний город стражников. Этот маршрут интересен тем что там проходило большинство событий кавказской войны, этим маршрутом на озеро ездил царь Александр 2, этот район посещал Л. Н. Толстой и многие другие. Гид расскажет о истории региона, героях, особенностях географии, традициях и нравах. Важная информация: В шортах и майках на территории Чечни ходить запрещено
Начинается экскурсия утром около 9 часов и заканчивается вечером ближе к 19 часам!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выскогорное озеро
- Субальпийские луга
- Много самобытных селений
- Родники
- Ущелья и скалы
- 2 грандиозные мечети
- Город музей и может быть красно книжных оленей
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 76 человек.
Важная информация
- В шортах и майках на территории Чечни ходить запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 мая 2025
Экскурсия прошла замечательно гид очень много рассказывала о городе о исторических фактах даже про царское время. Когда и кто посещал это озеро.
С
Сергей
30 мар 2025
Все было супер от начала до конца. Отдельное спасибо гиду Шамилю профессионал. Рассказывал очень красиво и грамотно. Места не забываемые.
