Мои заказы

Жемчужина Чечни. Высокогорное озеро «Кезеной Ам»

От Грозного до Высокогорного озера, на комфортной машине, по пути много родников, красивых мест для фотографий, интересные локации, шикарные мечети, озеро и город музей.
5
2 отзыва
Жемчужина Чечни. Высокогорное озеро «Кезеной Ам»
Жемчужина Чечни. Высокогорное озеро «Кезеной Ам»
Жемчужина Чечни. Высокогорное озеро «Кезеной Ам»
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Высокогорное бирюзовое озеро "Кезеной Ам" на высоте 1870 метров. Маршрут от Грозного до озера 103 км., по пути будут 2 грандиозноые мечети, множество самобытных селений, родники, памятник местному герою, останки царской крепости, серпантин с живописными видами на ущелья и скалы, озеро "Кезеной Ам" и древний город стражников. Этот маршрут интересен тем что там проходило большинство событий кавказской войны, этим маршрутом на озеро ездил царь Александр 2, этот район посещал Л. Н. Толстой и многие другие. Гид расскажет о истории региона, героях, особенностях географии, традициях и нравах. Важная информация: В шортах и майках на территории Чечни ходить запрещено

Начинается экскурсия утром около 9 часов и заканчивается вечером ближе к 19 часам!

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Выскогорное озеро
  • Субальпийские луга
  • Много самобытных селений
  • Родники
  • Ущелья и скалы
  • 2 грандиозные мечети
  • Город музей и может быть красно книжных оленей
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Начинается экскурсия утром около 9 часов и заканчивается вечером ближе к 19 часам!
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 76 человек.
Важная информация
  • В шортах и майках на территории Чечни ходить запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Наталья
2 мая 2025
Экскурсия прошла замечательно гид очень много рассказывала о городе о исторических фактах даже про царское время. Когда и кто посещал это озеро.
С
Сергей
30 мар 2025
Все было супер от начала до конца. Отдельное спасибо гиду Шамилю профессионал. Рассказывал очень красиво и грамотно. Места не забываемые.

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии из Грозного

Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
На автобусе
6.5 часов
10 отзывов
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3400 ₽ за человека
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
На машине
8 часов
135 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам из Грозного
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам из Грозного
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном