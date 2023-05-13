Вас ждет увлекательное путешествие к жемчужине Кавказа — озеру Казеной-Ам. Это самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окутанное легендами и тайнами. Находится оно в поясе субальпийских лугов — настоящая Чеченская Швейцария! Красота окружающей природы и самого озера завораживает с первого же взгляда.

Жемчужина ЧечниНаш путь будет проходить по живописному горному серпантину. Непременно сделаем несколько остановок, чтобы вы могли насладиться горными пейзажами и сделать красивые фотографии (мы покажем вам откуда получаются самые захватывающие кадры). В теплое время года вы сможете проехать на зиплайне, который является одним из самых длинных в Европе, а также поплавать на лодке или катамаране по кристально голубой воде Казеной-Ама или покататься на лошадях по берегу озера. Сделаем остановку у качелей, с которых открывается панорамный вид на Чеберлоевское ущелье.

Обедать будем в ресторане-музее на берегу озера. В нем отлично готовят блюда традиционной кухни вайнахов!

Города прошлого и будущегоТакже вас ждет посещение Аргуна — четвертого по численности населения города в республике. Здесь вы увидите мечеть «Сердце матери», выполненную в ультрасовременном стиле хай-тек. Все гости республики отмечают уникальность ее архитектуры.

Насладившись Аргуном, отправимся в Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она поражает своей красотой как снаружи, так и внутри. Прогуляемся по этнографическому музею «Шира-Юрт», который представляет собой реконструкцию села и точно отражает быт чеченцев, проживавших на равнинных территориях. Побываем в древнем высокогорном селении Хой, которое поможет нам лучше познакомиться с бытом тех, кто жил в горных районах Чечни. С селения открывается прекрасная панорама на горные окрестности, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет еще более захватывающим.

Также посетим родник «Девичья коса», легенду происхождения которого мы вам обязательно расскажем, и родину знаменитого абрека Зелимхана Харачоевского.