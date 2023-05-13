Вы готовы познакомиться с главными достопримечательностями Чеченской Республики? Тогда приглашаем в тур, во время которого вы увидите грандиозные мечети, побываете в древнем поселении и посетите настоящую жемчужину Кавказа – невероятное озеро Казеной-Ам.
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:
- Озеро Казеной-Ам
- Аргун
- Мечеть «Сердце матери»
- Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Этнографический музей «Шира-Юрт»
- Селение Хой
- Родник «Девичья коса»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет увлекательное путешествие к жемчужине Кавказа — озеру Казеной-Ам. Это самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окутанное легендами и тайнами. Находится оно в поясе субальпийских лугов — настоящая Чеченская Швейцария! Красота окружающей природы и самого озера завораживает с первого же взгляда.
Жемчужина ЧечниНаш путь будет проходить по живописному горному серпантину. Непременно сделаем несколько остановок, чтобы вы могли насладиться горными пейзажами и сделать красивые фотографии (мы покажем вам откуда получаются самые захватывающие кадры). В теплое время года вы сможете проехать на зиплайне, который является одним из самых длинных в Европе, а также поплавать на лодке или катамаране по кристально голубой воде Казеной-Ама или покататься на лошадях по берегу озера. Сделаем остановку у качелей, с которых открывается панорамный вид на Чеберлоевское ущелье.
Обедать будем в ресторане-музее на берегу озера. В нем отлично готовят блюда традиционной кухни вайнахов!
Города прошлого и будущегоТакже вас ждет посещение Аргуна — четвертого по численности населения города в республике. Здесь вы увидите мечеть «Сердце матери», выполненную в ультрасовременном стиле хай-тек. Все гости республики отмечают уникальность ее архитектуры.
Насладившись Аргуном, отправимся в Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она поражает своей красотой как снаружи, так и внутри. Прогуляемся по этнографическому музею «Шира-Юрт», который представляет собой реконструкцию села и точно отражает быт чеченцев, проживавших на равнинных территориях. Побываем в древнем высокогорном селении Хой, которое поможет нам лучше познакомиться с бытом тех, кто жил в горных районах Чечни. С селения открывается прекрасная панорама на горные окрестности, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет еще более захватывающим.
Также посетим родник «Девичья коса», легенду происхождения которого мы вам обязательно расскажем, и родину знаменитого абрека Зелимхана Харачоевского.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты (100 рублей с человека)
- Зиплайн, прогулка на лодках/катамаранах, конная прогулка
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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