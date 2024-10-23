Экскурсии на автобусе в Грозном

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Грозном, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
На автобусе
6 отзывов
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
3500 за человека
Маленькая Швейцария: озеро Кезеной-Ам, города Аргун и Шали (в группе)
На машине
На автобусе
8 часов
Групповая
до 17 чел.
Маленькая Швейцария: озеро Кезеной-Ам, города Аргун и Шали (в группе)
Начало: Ваше место проживания
Расписание: В любой день в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00.
3400 за человека
Жемчужина Кавказа, на горное озеро «Кезеной Ам»
Пешая
На автобусе
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Жемчужина Кавказа, на горное озеро «Кезеной Ам»
Начало: Грозный
Расписание: Начинается экскурсия утром около 9 часов и заканчивается вечером ближе к 19 часам!
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
3500 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
  2. Маленькая Швейцария: озеро Кезеной-Ам, города Аргун и Шали (в группе)
  3. Жемчужина Кавказа, на горное озеро «Кезеной Ам»
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Аргунское ущелье
  5. Озеро Кезеной-ам
  6. Грозный-Сити
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в январе 2025
Сейчас в Грозном в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 3500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Грозном на 2025 год на автобусе, 6 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март