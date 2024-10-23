Ф Федулова

Незабываемое путешествие, море эмоций и впечатлений! Увидели всю красоту Чеченских гор, гид много рассказал об истории и настоящем Чечни. По дороге делали остановки, фотографировались. На озере был вкусный обед. Всё очень понравилось, спасибо!