8 часов
Групповая
до 19 чел.
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
3500₽ за человека
8 часов
Групповая
до 17 чел.
Маленькая Швейцария: озеро Кезеной-Ам, города Аргун и Шали (в группе)
Начало: Ваше место проживания
Расписание: В любой день в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00.
3400₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Жемчужина Кавказа, на горное озеро «Кезеной Ам»
Начало: Грозный
Расписание: Начинается экскурсия утром около 9 часов и заканчивается вечером ближе к 19 часам!
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
3500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий23 октября 2024Всё прошло прекрасно!!! Маршрут, рассказы гида, природа, еда и эмоции = исключительно положительная экскурсия!
- ФФедулова11 октября 2024Незабываемое путешествие, море эмоций и впечатлений! Увидели всю красоту Чеченских гор, гид много рассказал об истории и настоящем Чечни. По дороге делали остановки, фотографировались. На озере был вкусный обед. Всё очень понравилось, спасибо!
- AAlina24 сентября 2024Отличная экскурсия, много интересной информации, красивые локации по маршруту, вкусный обед из национальной кухни на озере.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Грозному в январе 2025
Сейчас в Грозном в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 3500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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