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Описание тура

ПОЧЕМУ ПУТЕШЕСТВУЮТ ИМЕННО С НАМИ?

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

Мы разработали уникальный маршрут, который не повторяет программы других организаторов. Помимо известных достопримечательностей, вас ждут секретные локации и места, о которых знают только местные жители.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОМФОРТНЫХ ДЖИПАХ

Все туры проходят на внедорожниках TOYOTA, LEXUS, что позволяет добраться до самых красивых уголков региона. В каждом автомобиле размещается до 4 гостей (редко — 5), чтобы каждому было комфортно на протяжении всего путешествия.

ПОДАРОК ИМЕНИННИКАМ

Если ваш день рождения выпадает на даты тура, мы подготовим для вас приятный сладкий сюрприз. Просто сообщите нам об этом заранее.

КОМФОРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Проживание организовано в уютных гостевых домах. Стандартное размещение — по 2 человека в номере с собственным санузлом и всеми удобствами. Для семей и друзей возможно трёхместное размещение, а также одноместное проживание за дополнительную плату.

НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ

От 4 до 8 участников — оптимальный формат для комфортного отдыха, живого общения и индивидуального подхода к каждому гостю.

БЕЗ СПЕШКИ И СУЕТЫ

Мы не устраиваем забеги по достопримечательностям. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться видами, сделать красивые фотографии и прочувствовать атмосферу каждого места. Гибкость маршрута — если позволяют погода и время, можем скорректировать программу для максимального комфорта группы.

ВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ РЕГИОН

Наши опытные водители не только безопасно проведут вас по маршруту, но и поделятся интересными фактами, историями и особенностями мест, которые вы посетите.

ЯРКИЕ АКТИВНОСТИ

В зависимости от сезона и погодных условий вы сможете дополнить путешествие незабываемыми впечатлениями: прогулками на лошадях, SUP-бордах, катанием на катере, зиплайном, рафтингом, роупджампингом и другими активностями.

КОНТЕНТ, КОТОРЫЙ ЗАХОЧЕТСЯ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ

Из поездки вы увезёте не только впечатления, но и сотни потрясающих фотографий и видео на память. Мы подскажем лучшие ракурсы и поможем сделать красивые фото и видео даже тем, кто обычно не любит фотографироваться.

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И НАСТОЯЩИЕ ЭМОЦИИ

Наши туры объединяют людей, которые любят путешествия, красивые места и яркие впечатления. Часто именно здесь начинаются новые дружеские истории.

ПОДДЕРЖКА 24/7 ОТ ОРГАНИЗАТОРА ТУРА

Мы остаёмся на связи до, во время и после тура. Поможем подобрать авиабилеты, отели, подскажем интересные места, кафе и экскурсии по Дагестану и Чечне, а также ответим на любые вопросы по подготовке к поездке.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

В стоимость тура уже входят:

проживание в комфортных домиках со всеми условиями, 2/3 размещение, у каждого в номере есть свой санузел;

трёхразовое питание (национальная еда);

все переезды по программе;

сопровождение и услуги гида;

входные билеты;

экскурсии;

кофе-паузы в самых живописных местах;

помощь в подборе рейсов и размещения;

катание на лошадях

поддержка на протяжении всего путешествия.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ - АТМОСФЕРА

Мы создаём туры, в которые хочется возвращаться снова. Тёплая компания, искренние эмоции, забота о каждом госте и воспоминания, которые останутся с вами надолго.