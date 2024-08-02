3 дня
3 республики за выходные в мини-группе: Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Увидеть величественные мечети, древние башни среди гор и самый значимый местный некрополь
Начало: Г. Минеральные Воды, до 10:00 (или Владикавказ, На...
«Экспресс-путешествие по лучшим локациям республик — от мечетей в Чечне до башенных комплексов Ингушетии, склепов и заброшенных аулов Северной Осетии»
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
40 000₽ за человека
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
31 июл в 08:00
7 авг в 08:00
66 500₽ за человека
5 дней
Главные достопримечательности Осетии, Ингушетии и Чечни. Всё включено
Полюбоваться ледниками и водопадами, осмотреть древние башни и научиться готовить осетинские пироги
Начало: В аэропорту г. Грозный, встреча с рейсов, приземля...
«В поездке с нами вас ждут живописная Северная Осетия, средневековая Ингушетия и современная Чечня»
29 июл в 13:30
19 авг в 13:30
42 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Ингушетия»
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