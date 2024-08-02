Найдено 3 тура в категории « Ингушетия » в Грозном, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 3 дня 3 республики за выходные в мини-группе: Чечня, Ингушетия и Северная Осетия Увидеть величественные мечети, древние башни среди гор и самый значимый местный некрополь Начало: Г. Минеральные Воды, до 10:00 (или Владикавказ, На... «Экспресс-путешествие по лучшим локациям республик — от мечетей в Чечне до башенных комплексов Ингушетии, склепов и заброшенных аулов Северной Осетии» 40 000 ₽ за человека На машине 10 дней Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00 66 500 ₽ за человека На автобусе 5 дней Главные достопримечательности Осетии, Ингушетии и Чечни. Всё включено Полюбоваться ледниками и водопадами, осмотреть древние башни и научиться готовить осетинские пироги Начало: В аэропорту г. Грозный, встреча с рейсов, приземля... «В поездке с нами вас ждут живописная Северная Осетия, средневековая Ингушетия и современная Чечня» 42 000 ₽ за человека Все туры Грозного

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Ингушетия»

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