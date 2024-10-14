Описание тура
Организационные детали
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.
Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.
Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам.
Желательны кроссовки или треккинговые ботинки. Не рекомендуем сандали (если они не туристические).
Проживание. В гостинице г. Владикавказ 3* с 2-местным размещением. По вашему желанию возможно 3-местное размещение. Также возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. Включено в стоимость:
- В 1-й день обед и ужин в местных кафе.
- Во 2-й день завтрак в гостинице, обед и ужин в местных кафе.
- В 3-й день завтрак в гостинице, обед в гостях у местных жителей, ужин в местном кафе.
- В 4-й день завтрак в гостинице, обед или пикник на природе и ужин в местных кафе.
- В 5-й день завтрак в гостинице, обед в местном кафе или пикник на природе.
Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется. Тур подойдёт как взрослым, так и подросткам, не имеющим ограничений в двигательной активности. К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте. Будут 2 локации (Цейский ледник и Мидаграбинские водопады), к которым нужно будет подняться в гору — прогулка занимает от 15 до 30 минут.
Транспорт. В зависимости от количества человек в группе: минивэн Hyundai Starex — до 8 человек, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter — до 16 человек.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Грозному, главные мечети республики, переезд во Владикавказ
Встречаемся и, пообедав, отправляемся на пешеходную экскурсию по Грозному. Город, заново возведённый за 20 лет после военных событий, поражает красотой, богатством и чистотой. Начнём знакомство с ним с мечети «Сердце Чечни» — одной из самых больших в мире.
Затем поднимемся на смотровую площадку «Грозный-Сити» — комплекса высотных зданий, откуда открывается панорама всей столицы. Прогуляемся по центральной пешеходной улице, полюбуемся Цветочным парком, известным в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», и пофотографируемся в фотогеничных локациях.
После держим путь во Владикавказ. По дороге посетим белоснежную мечеть «Гордость мусульман» в г. Шали и уникальную мечеть в стиле хай-тек «Сердце матери» в Аргуне.
Цейское ущелье и Сказский ледник
Сегодня отправимся в Цейское ущелье. Проедем по живописному Алагирскому ущелью, где дорога местами прижимается к скальной породе почти вплотную, а местами ведёт через прорубленные в камне тоннели. Увидим главный памятник республики, словно вырывающийся из скалы — святому покровителю Уастырджи. Вы узнаете, как проходят застолья у осетин и за что поднимаются первые три тоста, а также почему женщинам-гидам рядом с этим памятником приходится непросто.
Оказавшись в краю величественных снежных вершин и ледников, стремительных горных рек и пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов по канатной дороге поднимемся на высоту 2500 метров. Наверху нас встретит Сказский ледник — увидим его довольно близко.
После обеда полюбуемся панорамой Зарамагского водохранилища и побываем в ауле-призраке Лисри, настоящем музее под открытым небом. Здесь над безлюдными улочками высоко в небе парят орлы, а тишину нарушает лишь пение птиц.
На обратном пути искупаемся в горячих источниках. На подъезде к Владикавказу остановимся у памятника братьям Газдановым.
Башни Курта и Тага, Мидаграбинские водопады, Даргавс, обед в местном доме, Кармадонское ущелье
Рано утром выезжаем к жемчужине Северной Осетии — в Долину водопадов. По пути заедем к старой боевой башне Курта и Тага, родового замка для множества осетинских семей. До водопадов прогуляемся по Мидаграбинской долине, любуясь яркой растительностью и пиками гор, касающихся облаков.
Минут через 40 перед нами вырастет каменная стена Кавказских гор. Именно с них падают вниз горные реки, образуя более десятка впечатляющих Мидаграбинских водопадов. Один из них — Большой Зейгалан, что в переводе означает «падающая лавина», достигает в высоту 648 метров и относится к списку крупнейших водопадов Европы. Вместе с потоками воды он несёт камни и осколки ледника — это нужно увидеть!
Следующая локация — «город мёртвых» Даргавс. Как здесь образовалось поселение, для чего нужны колодцы рядом с захоронениями и зачем установлены деревянные лодки в усыпальницах — попробуем вместе найти ответы на эти вопросы. На обед заглянем в дом к местным жителям, где гостеприимная хозяйка не только досыта нас накормит, но и научит готовить осетинские пироги и осетинский сыр!
На обратном пути посетим печально известное, но очень живописное Кармадонское ущелье. Я расскажу вам о событиях, которые здесь произошли и поведаю предания о проклятии ущелья.
Башенные комплексы Ингушетии, экскурсия по Владикавказу
В этот день едем в Ингушетию. Помимо потрясающей природы республика известна большим количеством древних башенных комплексов, которые хранят свои тайны по сей день. Мы посетим башенный город Эгикал и, если останется время, Эрзи, где был обнаружен бронзовый орёл 8 века. Осмотрим боевые и жилые строения, склепы и святилища.
По пути к башням проедем Цей-Лоамский перевал, с которого открывается завораживающий вид на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
После обеда вас ждёт пешеходная экскурсия по Владикавказу. Прогуляемся по центру города мимо старинных гостиниц и домов, бывшей табачной фабрики и типографии, концерна «Зингер», дома инженера Бёме и купца Оганова. Я расскажу вам о местном менталитете и раскрою городские секреты. Вы узнаете, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы. Услышите объяснение, почему город имеет два официальных названия, что делал во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и чем зарабатывал отец знаменитого театрального режиссера Вахтангова.
Куртатинское ущелье, «Лавочка счастья», отъезд в аэропорт
После завтрака отправляемся в Куртатинское ущелье. Остановимся для фотосессии в узком каньоне Кадаргаван. Увидим самую неприступную осетинскую Дзивгисскую крепость, а пробираясь к крепостным стенам, сможем почувствовать себя древними воинами. Посидим и сделаем много классных кадров на «Лавочке счастья» на Архонском перевале. Если останется время, прогуляемся по «Тропе чудес», где вы узнаете легенду про воткнутый в камень «меч кровников».
На пути в аэропорт поднимемся на башню «Согласие» в центре столицы Ингушетии, самую высокую смотровую башню на Северном Кавказе, да ещё и со стеклянным полом! В аэропорт прибудем к 17:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 000 ₽
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Что включено
- Транспорт на всём протяжении маршрута
- Проживание
- Питание: завтраки, обеды и ужины по программе
- Работа гида
- Алкогольные напитки
- Экскурсии и входные билеты в музеи по программе
- Мастер-класс по национальной кухне
- Кофе-паузы
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты в Грозный и обратно из Владикавказа
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 руб
- Трансфер из Владикавказа и Махачкалы до г. Грозный