Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.

Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.

Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.

Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам.

Желательны кроссовки или треккинговые ботинки. Не рекомендуем сандали (если они не туристические).

Проживание. В гостинице г. Владикавказ 3* с 2-местным размещением. По вашему желанию возможно 3-местное размещение. Также возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. Включено в стоимость:

В 1-й день обед и ужин в местных кафе.

Во 2-й день завтрак в гостинице, обед и ужин в местных кафе.

В 3-й день завтрак в гостинице, обед в гостях у местных жителей, ужин в местном кафе.

В 4-й день завтрак в гостинице, обед или пикник на природе и ужин в местных кафе.

В 5-й день завтрак в гостинице, обед в местном кафе или пикник на природе.

Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется. Тур подойдёт как взрослым, так и подросткам, не имеющим ограничений в двигательной активности. К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте. Будут 2 локации (Цейский ледник и Мидаграбинские водопады), к которым нужно будет подняться в гору — прогулка занимает от 15 до 30 минут.

Транспорт. В зависимости от количества человек в группе: минивэн Hyundai Starex — до 8 человек, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter — до 16 человек.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.