Чарующий Кавказ осенью. Активная программа с путешествием в Грозный

Экскурсионный тур для всей семьи с прогулками в городах-курортах КМВ, красивыми водопадами и озерами.

Вы попробуете минеральную воду в Ессентуках, восхититесь променадом по Нижнему курортному парку в Кисловодске, посетите Чегемское ущелье и полюбуетесь сверкающим городом Грозный.

А еще отправитесь к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы — Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Программа тура по дням

1 день

Среда. Свободный день

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

2 день

Четверг. Города КМВ

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в гостинице (если тур с питанием).

3 день

Пятница. Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Питание на маршруте за доп. плату.

Переезд в Черекское ущелье около 2 часов.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:00-19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

4 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе (доп. плата).

Остановка (на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам.

Канатные дороги за доп. плату.

Обед на Азау после спуска с канаток в 14:00 (доп. плата).

Остановка на поляне Нарзанов на 30 минутна обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 18:30-19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «Домбай» в 6:30 (время ориентировочное).

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак (доп. плата).

В Тебердинско нац. парке небольшая остановка: или горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе (доп. плата).

Возвращение в отель в 19:30-20:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

5 день

Воскресенье. Грозный, Шали, Аргун

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:00.

Завтрак в 8:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.

Питание на маршруте за доп. плату.

Обед (за доп. плату) в Грозном в местных кафе или столовых.

Ужин (за доп. плату) в придорожном кафе в Осетии: осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Возвращение в отель в 21:00-22:00.

6 день

Понедельник. Отъезд

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Пятигорска на выбор.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах: Бештау (комфорт, люкс).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в датыс 23.03.2026 до 06.04.2026:

Чарующий Кавказ Грозный активный с питанием

Машук

Эконом

1-местный

Эконом

2-местный

Стандарт

1-местный

Стандарт

2-местный

Комфорт

2-местный

Комфорт

3-местный

Семейный

3-местный

Семейный

4-местный

Доп.

место

59 35047 75065 00049 60065 30058 00060 80052 90043 050
Чарующий Кавказ Грозный активный без питания

Машук

Эконом

1-местный

Эконом

2-местный

Стандарт

1-местный

Стандарт

2-местный

Комфорт

2-местный

Комфорт

3-местный

Семейный

3-местный

Семейный

4-местный

Доп.

место

53 70042 10059 35043 95059 65052 35055 15047 25037 350

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах: Машук (эконом, стандарт).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в даты с 12.01.2026 до 25.12.2026, с 19.10.2026 до 09.11.2026, КРОМЕ ДАТ 23.03.2026 до 06.04.2026:

Чарующий Кавказ с Грозным активный с питанием
Бештау

Стандарт

1-местный

Стандарт

2-местный

Комфорт

1-местный

Комфорт

2-местный

Люкс

2-местный

Семейный

3-местный

Семейный

4-местный

Доп.

место

72 65052 25078 90055 40060 10052 75047 550 53 500
Машук

Эконом

1-местный

Эконом

2-местный

Стандарт

1- местный

Стандарт

2-местный

Комфорт

2-местный

Комфорт

3-местный

Семейный

3-местный

Семейный

4-местный

Доп.

место

56 85045 20059 35047 10060 60050 15057 25050 25043 000
Наутилус

Стандарт 2 кат.

1-нместный

Стандарт 2 кат.

2-местный

Стандарт 1 кат.

1-нместный

Стандарт 1 кат.

2-местный

Доп.

место

55 85045 80062 10048 900 39 500
Чарующий Кавказ с Грозным активный без питания
МАСК

Стандарт

1-нместный

Стандарт

2-местный

Делюкс

1-местный

Делюкс

2-местный

Полулюкс

1-местный

Полулюкс

2-местный

Доп.

место

73 80048 65076 90050 25083 20053 400 37 400
Бештау

Стандарт

1-местный

Стандарт

2-местный

Комфорт

1-местный

Комфорт

2-местный

Люкс

2-местный

Семейный

3-местный

Семейный

4-местный

Доп.

место

64 35043 95070 65047 10051 80044 50039 250 45 200
Машук

Эконом

1-нместный

Эконом

2-местный

Стандарт

1-местный

Стандарт

2-местный

Комфорт

2-местный

Комфорт

3-местный

Семейный

3-местный

Семейный

4-местный

Доп.

место

51 20039 60053 70041 45054 95044 50051 60044 60037 400
Наутилус

Стандарт 2 кат.

1-местный

Стандарт 2 кат.

2-местный

Стандарт 1 кат.

1-местный

Стандарт 1 кат.

2-местный

Доп.

место

49 95039 90056 20043 000 33 600

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • МАСК: стандарт, делюкс, полулюкс;
  • Бештау: комфорт, люкс;
  • Машук: эконом, стандарт;
  • Наутилус: стандарт 1й кат.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

5 ночей

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Машук»

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Наутилус»

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Бизнес-отель «Маск»

5 ночей

Находится в поселке Иноземцево под Пятигорском.

Есть автомобильная парковка, Wi-Fi, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание. Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.

В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.

Ближайшая достопримечательность — дом Рошке. На расстоянии 13 км расположен аэропорт Минеральные Воды, до ж/д вокзала Иноземцево — 3 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Экскурсионная программа
  • Питание (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин в гостинице2 день: завтрак в гостинице, ужин в гостинице3 день: ужин в гостинице4 день: ужин в гостинице5 день: - 6 день: завтрак в гостинице
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Такси из аэропорта или ж/д вокзала до отеля и обратно (в день заезда и выезда)
  • Экологические сборы и питание на маршрутах
  • Питание, не указанное в программе или если не выбран тариф с питанием
  • Курортный сбор - 100 руб. /сутки (взимается с 18 лет)
  • Канатные дороги на склоне горы Муса-Ачитара при оплате сразу 3 уровней - 2 700 руб. /чел
  • Канатные дороги Эльбрус - 2 700 руб. /чел
  • Канатные дороги Чегет - 1 100 руб. /чел
  • Вход Национальный парк (Эльбрус и Домбай) - 200 руб. /чел
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
  • Местный экскурсовод, высотка на экскурсии «Грозный, Аргун, Шали» - 600 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь (для гор желательно закрытая);
  • теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • строгая одежда для Грозного. Запрещено: капри, шорты, обтягивающая и облегающая одежда;
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальные принадлежности;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

Уточняется.

Может ли программа быть изменена?

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день, накануне экскурсии/ джип-тура, после 20:00 туристы будут получать на воцап оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода (водителя) и точное время посадки.

Места посадки на экскурсии:

  • при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «МАСК» — посадка у гостиницы Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а).

Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные.

Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Встреча туристов с представителем Туроператора в день заезда с 9:00 до 18:00 по согласованию.

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресам:

  • Отель «Бештау»;
  • Санаторий «Зори Ставрополья»;
  • Вход в парк Цветник;
  • Санаторий «Тарханы»;
  • Санаторий «Родник»;
  • Санаторий «им. С. М. Кирова»;
  • Радоновая лечебница;
  • ул. Пастухова, 2;
  • Лермонтовские ворота (Пилоны);
  • По пр. Калинина (ост. Рассвет);
  • Санаторий «Машук»;
Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

