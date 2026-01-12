Вы попробуете минеральную воду в Ессентуках, восхититесь променадом по Нижнему курортному парку в Кисловодске, посетите Чегемское ущелье и полюбуетесь сверкающим городом Грозный.
А еще отправитесь к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы — Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Программа тура по дням
Среда. Свободный день
Заселение в отель после 14:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Четверг. Города КМВ
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в гостинице (если тур с питанием).
Пятница. Верхняя Балкария
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Питание на маршруте за доп. плату.
Переезд в Черекское ущелье около 2 часов.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:00-19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Суббота. Эльбрус или Домбай
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе (доп. плата).
Остановка (на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам.
Канатные дороги за доп. плату.
Обед на Азау после спуска с канаток в 14:00 (доп. плата).
Остановка на поляне Нарзанов на 30 минутна обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель в 18:30-19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
ВАРИАНТ II
Экскурсия в «Домбай» в 6:30 (время ориентировочное).
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак (доп. плата).
В Тебердинско нац. парке небольшая остановка: или горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.
Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время, фото.
Обед в местных кафе (доп. плата).
Возвращение в отель в 19:30-20:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Воскресенье. Грозный, Шали, Аргун
Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:00.
Завтрак в 8:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.
Питание на маршруте за доп. плату.
Обед (за доп. плату) в Грозном в местных кафе или столовых.
Ужин (за доп. плату) в придорожном кафе в Осетии: осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Возвращение в отель в 21:00-22:00.
Понедельник. Отъезд
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Пятигорска на выбор.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах: Бештау (комфорт, люкс).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в датыс 23.03.2026 до 06.04.2026:
|Чарующий Кавказ Грозный активный с питанием
Машук
Эконом
1-местный
Эконом
2-местный
Стандарт
1-местный
Стандарт
2-местный
Комфорт
2-местный
Комфорт
3-местный
Семейный
3-местный
Семейный
4-местный
Доп.
место
|59 350
|47 750
|65 000
|49 600
|65 300
|58 000
|60 800
|52 900
|43 050
|Чарующий Кавказ Грозный активный без питания
Машук
Эконом
1-местный
Эконом
2-местный
Стандарт
1-местный
Стандарт
2-местный
Комфорт
2-местный
Комфорт
3-местный
Семейный
3-местный
Семейный
4-местный
Доп.
место
|53 700
|42 100
|59 350
|43 950
|59 650
|52 350
|55 150
|47 250
|37 350
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах: Машук (эконом, стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в даты с 12.01.2026 до 25.12.2026, с 19.10.2026 до 09.11.2026, КРОМЕ ДАТ 23.03.2026 до 06.04.2026:
|Чарующий Кавказ с Грозным активный с питанием
|Бештау
Стандарт
1-местный
Стандарт
2-местный
Комфорт
1-местный
Комфорт
2-местный
Люкс
2-местный
Семейный
3-местный
Семейный
4-местный
Доп.
место
|72 650
|52 250
|78 900
|55 400
|60 100
|52 750
|47 550
|53 500
|Машук
Эконом
1-местный
Эконом
2-местный
Стандарт
1- местный
Стандарт
2-местный
Комфорт
2-местный
Комфорт
3-местный
Семейный
3-местный
Семейный
4-местный
Доп.
место
|56 850
|45 200
|59 350
|47 100
|60 600
|50 150
|57 250
|50 250
|43 000
|Наутилус
Стандарт 2 кат.
1-нместный
Стандарт 2 кат.
2-местный
Стандарт 1 кат.
1-нместный
Стандарт 1 кат.
2-местный
Доп.
место
|55 850
|45 800
|62 100
|48 900
|39 500
|Чарующий Кавказ с Грозным активный без питания
|МАСК
Стандарт
1-нместный
Стандарт
2-местный
Делюкс
1-местный
Делюкс
2-местный
Полулюкс
1-местный
Полулюкс
2-местный
Доп.
место
|73 800
|48 650
|76 900
|50 250
|83 200
|53 400
|37 400
|Бештау
Стандарт
1-местный
Стандарт
2-местный
Комфорт
1-местный
Комфорт
2-местный
Люкс
2-местный
Семейный
3-местный
Семейный
4-местный
Доп.
место
|64 350
|43 950
|70 650
|47 100
|51 800
|44 500
|39 250
|45 200
|Машук
Эконом
1-нместный
Эконом
2-местный
Стандарт
1-местный
Стандарт
2-местный
Комфорт
2-местный
Комфорт
3-местный
Семейный
3-местный
Семейный
4-местный
Доп.
место
|51 200
|39 600
|53 700
|41 450
|54 950
|44 500
|51 600
|44 600
|37 400
|Наутилус
Стандарт 2 кат.
1-местный
Стандарт 2 кат.
2-местный
Стандарт 1 кат.
1-местный
Стандарт 1 кат.
2-местный
Доп.
место
|49 950
|39 900
|56 200
|43 000
|33 600
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:
- МАСК: стандарт, делюкс, полулюкс;
- Бештау: комфорт, люкс;
- Машук: эконом, стандарт;
- Наутилус: стандарт 1й кат.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Бизнес-отель «Маск»
Находится в поселке Иноземцево под Пятигорском.
Есть автомобильная парковка, Wi-Fi, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание. Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.
В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.
Ближайшая достопримечательность — дом Рошке. На расстоянии 13 км расположен аэропорт Минеральные Воды, до ж/д вокзала Иноземцево — 3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Экскурсионная программа
- Питание (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин в гостинице2 день: завтрак в гостинице, ужин в гостинице3 день: ужин в гостинице4 день: ужин в гостинице5 день: - 6 день: завтрак в гостинице
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Такси из аэропорта или ж/д вокзала до отеля и обратно (в день заезда и выезда)
- Экологические сборы и питание на маршрутах
- Питание, не указанное в программе или если не выбран тариф с питанием
- Курортный сбор - 100 руб. /сутки (взимается с 18 лет)
- Канатные дороги на склоне горы Муса-Ачитара при оплате сразу 3 уровней - 2 700 руб. /чел
- Канатные дороги Эльбрус - 2 700 руб. /чел
- Канатные дороги Чегет - 1 100 руб. /чел
- Вход Национальный парк (Эльбрус и Домбай) - 200 руб. /чел
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
- Местный экскурсовод, высотка на экскурсии «Грозный, Аргун, Шали» - 600 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь (для гор желательно закрытая);
- теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- строгая одежда для Грозного. Запрещено: капри, шорты, обтягивающая и облегающая одежда;
- дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальные принадлежности;
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Уточняется.
Может ли программа быть изменена?
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день, накануне экскурсии/ джип-тура, после 20:00 туристы будут получать на воцап оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода (водителя) и точное время посадки.
Места посадки на экскурсии:
- при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
- при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «МАСК» — посадка у гостиницы Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а).
Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные.
Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Встреча туристов с представителем Туроператора в день заезда с 9:00 до 18:00 по согласованию.
При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресам:
- Отель «Бештау»;
- Санаторий «Зори Ставрополья»;
- Вход в парк Цветник;
- Санаторий «Тарханы»;
- Санаторий «Родник»;
- Санаторий «им. С. М. Кирова»;
- Радоновая лечебница;
- ул. Пастухова, 2;
- Лермонтовские ворота (Пилоны);
- По пр. Калинина (ост. Рассвет);
- Санаторий «Машук»;
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.