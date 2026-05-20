Величие Грозного, красоты Северной Осетии и горной Ингушетии: автотур
Увидеть «Гордость мусульман», посетить 7 ущелий и заглянуть в город мёртвых Даргавс
Добро пожаловать на Северный Кавказ! В этом путешествии вас ждут исторические и природные жемчужины региона. Начнём с Грозного: исследуем район «Грозный-Сити» и зайдём в Цветочный парк, посетим мечети «Сердце мусульман» читать дальшеуменьшить
и храм Архангела Михаила, проспект М. Эсамбаева и аллею Славы, чтобы погрузиться в колорит городской архитектуры. Конечно, уделим внимание невероятной природе.
Дальнейший маршрут пройдёт через Веденское ущелье к озеру Кезеной-Ам и руинам селения Хой, с остановкой у мечети «Гордость мусульман» в Шали.
Кармадонское и Куртатинское ущелья, Даргавс, башни Курта и Тага, селение Цмити и Свято-Успенский Аланский мужской монастырь — так с размахом встретит нас Северная Осетия.
В горной Ингушетии осмотрим Джейрахское ущелье, Эгикал, башенный комплекс Таргим, Вовнушки и храм Тхаба-Ерды. Также наш путь пройдёт через Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья. Можно будет подняться по канатной дороге к Сказскому леднику.
Для путешествия необходима удобная одежда для пеших прогулок и отдыха. В поездку следует взять несколько теплых вещей, сменную обувь и одежду от дождя. Головные уборы, крем и солнцезащитные очки обязательны.
Для посещения святынь требуется соответствующая одежда: женщинам прикрыть тело, лицо и кисти рук, штаны запрещены; мужчинам — штаны и рубашка с рукавом. Соблюдение законодательства, обычаев, традиций и религиозных верований обязательно.
Для заповедных зон и горных ущелий рекомендуются кроссовки с прочной нескользкой подошвой.
Программа тура по дням
1 день
Грозный: обзор города и ключевые достопримечательности
Прибытие в Грозный запланировано не позже 15:00 любым доступным транспортом. После встречи и сбора группы предусмотрен трансфер в гостиницу и регистрация участников в холле отеля.
В 17:00 начинается обзорная экскурсия. Маршрут включает современный район «Грозный-Сити», прогулку по Цветочному парку, осмотр мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила. Далее пройдём по проспекту М. Эсамбаева и аллее Славы.
2 день
Грозный - Кезеной-Ам - Шали - Владикавказ
Стартуем из Грозного во Владикавказ в 8:00. Протяжённость маршрута составляет 310 км, время в пути — около 10 часов.
В программе дня: посещение Веденского ущелья, остановка в селе Харачой, обзор озера Кезеной-Ам и руин древнего селения Хой. Запланирован пикник-ланч (за дополнительную плату). Далее предусмотрен осмотр мечети «Гордость мусульман» в Шали.
Окончание дня и размещение в гостиницах Владикавказа — 19:00.
3 день
Кармадонское, Куртатинское ущелья и Даргавс
Начало маршрута в 8:30, протяжённость около 120 км, продолжительность — 8 часов.
Программа включает посещение Кармадонского ущелья, Даргавса — города мёртвых, башни Курта и Тага, селения Цмити и Свято-Успенского Аланского мужского монастыря. Запланирован пикник-ланч (за дополнительную плату). Дальнейший маршрут проходит через Куртатинское ущелье, Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис. Прибытие во Владикавказ — около 16:30.
С 19:30 до 21:30 проходит «Аланский вечер» — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (по пятницам, за дополнительную плату).
4 день
Горная Ингушетия
Отправляемся в горную Ингушетию из Владикавказа в 9:00, протяжённость маршрута — 180 км, время в пути — 8–9 часов.
Маршрут включает Джейрахское ущелье, Цейлоамский перевал, Эгикал, башенный комплекс Таргим, селение Вовнушки и храм Тхаба-Ерды. Запланирован пикник-ланч (за дополнительную плату). Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья необходимо иметь паспорт РФ; иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
5 день
Алагирское, Цейское, Мамисонское ущелья и Сказский ледник
Выезжаем в 8:30, протяжённость маршрута — 220 км, продолжительность — около 8 часов.
Программа включает осмотр святилища и наскального монумента Уастырджи, Цейского ущелья, подъём на канатной дороге к Сказскому леднику. Далее запланирован пикник-ланч (за дополнительную плату), посещение Мамисонского ущелья, селения Лисри и обелиска братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ — к 16:30. После завершения программы предусмотрен трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал для вечерних рейсов и поездов (после 18:00).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
30 975 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Групповой трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты (кроме билетов на канатную дорогу в Цейском ущелье)
Что не входит в цену
Перелёт до Грозного и обратно из Владикавказа
Остальное питание
Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Курортный сбор или налог (оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу)
Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Грозного, до 15:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9342 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек читать дальшеуменьшить
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Варвара
Организация поездки понравилась, вся информация была в письменном виде, понятно и подробно. Гиды, которые встречали, приятно удивили — их было четверо и каждый по-своему хорош, слушать их было совсем не читать дальшеуменьшить
скучно, у всех свой стиль и подача, и это захватывало. Тур был насыщенным, за четыре дня мы успели побывать в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, прошлись по самым красивым и знаковым местам в горах, а еще были обзорные прогулки по трем столицам. Впечатлений масса, все здорово! Спасибо за поездку! Единственное, я бы добавила еще день в Грозном, там есть что посмотреть, но даже за то время что было, нам показали все самое важное.
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В
Валентин
Это точно была одна из самых запоминающихся поездок! Наша страна просто удивительная, Кавказ впечатлил до глубины души. Особенно поразили города Грозный, Осетия и Ингушетия, там своя особая атмосфера. Гиды были читать дальшеуменьшить
классные, много рассказывали про культуру и неповторимость этих республик. А горы с ущельями просто завораживали взгляд! Думаю, после такого путешествия сложно остаться равнодушным. И еще мы побывали в Кармадонском ущелье, где отдали дань памяти С. Бодрову, что было для меня трогательно и важно.
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Л
Лилия
Программа была довольно насыщенной и увлекательной. Отели удобные, все передвижения хорошо спланированы. Особенно запомнились гиды — они раскрыли разные грани жизни в этих местах. Впечатляет мощь природы, богатая история и необычные люди!
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А
Алексей
Поездка оставила только хорошие впечатления. Все с самого начала: от того, как просто было забронировать через сайт и до того, как без проблем решались все вопросы во время тура. Особенно читать дальшеуменьшить
радовало, что гиды были местными, они с таким теплом рассказывали про свои края: Чечню, Северную Осетию, Ингушетию, делились традициями и культурой. Буду с интересом смотреть на другие поездки, точно еще поеду.
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М
Мария
Путешествие получилось очень насыщенным и увлекательным, а вечерами оставалось время для себя: мы заглянули в национальный музей. Отели были вполне комфортные. Кухня разная в каждой республике, все национальное и вкусное. Но больше всего запомнились потрясающие горные пейзажи и озёра - невероятно красиво!
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