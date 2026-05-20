Добро пожаловать на Северный Кавказ! В этом путешествии вас ждут исторические и природные жемчужины региона. Начнём с Грозного: исследуем район «Грозный-Сити» и зайдём в Цветочный парк, посетим мечети «Сердце мусульман»

и храм Архангела Михаила, проспект М. Эсамбаева и аллею Славы, чтобы погрузиться в колорит городской архитектуры. Конечно, уделим внимание невероятной природе. Дальнейший маршрут пройдёт через Веденское ущелье к озеру Кезеной-Ам и руинам селения Хой, с остановкой у мечети «Гордость мусульман» в Шали. Кармадонское и Куртатинское ущелья, Даргавс, башни Курта и Тага, селение Цмити и Свято-Успенский Аланский мужской монастырь — так с размахом встретит нас Северная Осетия. В горной Ингушетии осмотрим Джейрахское ущелье, Эгикал, башенный комплекс Таргим, Вовнушки и храм Тхаба-Ерды. Также наш путь пройдёт через Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья. Можно будет подняться по канатной дороге к Сказскому леднику.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Для путешествия необходима удобная одежда для пеших прогулок и отдыха. В поездку следует взять несколько теплых вещей, сменную обувь и одежду от дождя. Головные уборы, крем и солнцезащитные очки обязательны.

Для посещения святынь требуется соответствующая одежда: женщинам прикрыть тело, лицо и кисти рук, штаны запрещены; мужчинам — штаны и рубашка с рукавом. Соблюдение законодательства, обычаев, традиций и религиозных верований обязательно.

Для заповедных зон и горных ущелий рекомендуются кроссовки с прочной нескользкой подошвой.