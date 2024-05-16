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очень важно после целого дня на ногах), досталась комната на троих, хотя нас было двое. У гостиницы хорошее расположение, все в шаговой доступности. Кормили на троечку, из-за позднего возвращения с экскурсий иногда ужин был в ланч-боксах, то есть без возможности выбрать блюдо, но беда не в этом, а в том, что однажды принесли ужин, а там была плесень. Неприятно, общее впечатление подпортило. Персонал доброжелательный, есть в свободном доступе кулер, утюг, свч, кондиционер работал на всех режимах. В выходные ночью немного шумно, рядом какой-то клуб или типа того, а также гостиница расположена рядом с ж/д. Нам это особо не мешало. Также в номере были небольшие проблемы с сантехникой (подтекала раковина и плохо работал слив в душе).

Касаемо самих экскурсий - гиды хорошо знают о чем говорят, рассказывают интересно, готовы ответить на все вопросы. Больше всего понравился джип-тур (хоть мы и выбирали Бермамыт, но погода внесла коррективы), нас было 6 человек и мы были не сильно ограничены по времени, все успевали пофотографироваться и насладиться видами. Погода была туманная и прохладная, Эльбрус особо не было видно, постоянно присутствовал туман и водитель очень старался не торопиться, чтобы видимость хоть немного улучшилась, ведь для гор это обычное явление. Зачастую мы специально приезжали на локации, когда не было много людей, гид знает много мест для хороших фото)). Даже успели покормить сусликов! За все это большое спасибо Виктору!

Очень не хватило свободных дней, чтобы погулять в свое удовольствие. В некоторые дни конечно мы возвращались в 19 часов в гостиницу, но после целого дня ты немного уставший и идти особо никуда не хочется) Немного было скучно на самой последней экскурсии - города КМВ - так как многие достопримечательности мы успели рассмотреть в предыдущие дни, когда были в пути на другие экскурсии. В Грозный, увы, мы не попали, так как отравились. . без этого никуда) значит это знак, что надо вернуться)

В целом, впечатлений после тура очень много! куча фотографий и мы уже думаем над следующей поездкой)