Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа

Кавказ в твоем сердце
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посещением курортных городов и возможностью выбора экскурсий.

Каждый выберет экскурсию на свой вкус: совершить ли подъем на высоту 3848 м на Эльбрус, прогуляться в Архызе, отправиться в Мамисонское ущелье и ненадолго погрузиться на несколько веков назад, посетить всесезонный курорт Домбай или обновленную столицу Чечни — Грозный. Выбор только за нами!

5
3 отзыва
Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа
Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа
Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по двум городам-курортам

Прибытие в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Обед — оплачивается самостоятельно или по заявке за доп. плату.

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Экскурсия по двум городам-курортам — Пятигорск и Железноводск.

Пятигорск и Железноводск — города-курорты Федерального значения, отличающиеся по расположению, климатическим условиям, истории развития, архитектуре, с разными минеральными источниками.

Пятигорск — это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной, это таинственное подземное озеро горы Машук — Провал, которое, чтобы увидеть, надо зайти внутрь горы.

Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи.

Эти элементы архитектурного декора создают образ ухоженного городка европейского типа 19-начало 20 веков, дополнением которому служат гроты Лермонтова, Дианы и, конечно же, исторический парк «Цветник».

В ходе экскурсии по Пятигорску, Вы узнаете, что его называют Лермонтовским городом и не зря, поскольку поэт здесь бывал неоднократно, лечился водами зарождающегося курорта, творил и, к сожалению, погиб.

Вы увидите много достопримечательностей, связанных с М. Ю. Лермонтовым: Домик Лермонтова — Государственный музей-заповедник, Место дуэли Лермонтова, первый памятник поэту, установленный в России, Ресторация, грот Дианы, грот Лермонтова, Николаевские ванны, Лермонтовская галерея, парк «Цветник».

С поэтом связана история и другого города-курорта, это Железноводск, в котором он лечился минеральными водами и где провел последнюю ночь своей жизни.

Железноводск — своеобразный оазис, но не в пустыне, а в густом лесу.

Среди могучих буков и грабов у горы Железной и на ее склонах, вдали от шума и суеты струятся его знаменитые воды: Славяновская, Смирновская, упрятанные в изящные павильоны.

Попробуете минеральную воду, которую пил Лермонтов.

А еще в Железноводске Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летнюю резиденцию правителя Бухары.

В Железноводске много диковин, например, чудом сохранившаяся станция почтовых дилижансов — памятник культуры 19 века, в которой сейчас находится культурный центр им. Л. Н. Толстого, скульптурная композиция «Знаки зодиака», вращая огромный шар которой, Вы получите исполнение желаний.

И, конечно же, совершенно сказочная каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.

Размещение в выбранной гостинице.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Прибытие. Экскурсия по двум городам-курортамПрибытие. Экскурсия по двум городам-курортамПрибытие. Экскурсия по двум городам-курортамПрибытие. Экскурсия по двум городам-курортам
2 день

Экскурсия на выбор: Грозный / Архыз / Цей и Мамисон / Домбай / Эльбрус

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.

Экскурсия на выбор:

  • 1 Вариант. Экскурсия «Романтика Архыза».

Вы посетите удивительное место с загадочным названием, которое находится в горах Северного Кавказа.

Вы отдохнете на территории курорта Архыз-Романтик, где сможете подняться одной из самых длинных по протяженности в нашей стране канатной дорогой «Северное сияние», ее протяженность — 3800 м на высоту 2504 м над уровнем моря.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.

Дополнительно оплачивается: 1 900 руб. — подъем на канатной дороге.

  • 2 Вариант. Экскурсия «Город Грозный — прошлое и настоящее».

Вам предстоит познакомиться с прошлым и настоящим города Грозного.

Вы поймете, насколько удивительна история города Грозного, начинающаяся от оборонительной крепости Кавказа на рубежах России, которая ни разу не посрамила свое имя, до города-героя и ныне современного, уникального во многом города, являющегося главным городом чеченского народа.

Экскурсия Вас приведет к знаменитым небоскребам — комплексу высотных домов «Грозный-сити».

Подниметесь на высокоскоростном лифте на высоту 31 этажа, откуда с высоты птичьего полета открывается великолепный вид на город.

А так же в ходе экскурсии посетите построенный в конце 19 века терскими казаками Храм Архангела Михаила.

Побываете в одной из самых крупных мечетей Европы и мира — «Сердце Чечни», которая является точной копией «Голубой мечети» в Стамбуле и визитной карточкой г. Грозного.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.

Проехав немного от города Грозный, Вы сможете посетить город Аргун, где расположена Мечеть «Сердце Матери», названной именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова.

В августе 2019 года состоялось торжественное открытие самой большой мечети в Европе «Гордость мусульман» имени Пророка Мохаммеда.

Вам предстоит в ходе экскурсии познакомиться с основными достопримечательностями г. Грозного, г. Аргун и г. Шали, узнать обычаи, традиции, кухню, культуру чеченского народа.

Дополнительно оплачивается: входные билеты — 600 руб.

  • 3 Вариант. Экскурсия «Цей и Мамисон».

Цей и Мамисон по праву называют жемчужинами Алагирского ущелья.

Дорога по участку ТрансКавказской автомагистрали очень живописна.

В самом начале серпантинной дороги, уводящей по мосту над пенящимися бурными потоками горной реки Цейдон, на высоком моренном холме Древне-Цейского ледника, Вы увидите монумент Афсати — покровителя животных в осетинской мифологии.

В самом Цейском ущелье, длина которого 23 километра, Вы поднимитесь по канатно-кресельной дороге к подножию Сказского ледника.

Целых 20 минут подъёма в кресле, наедине с природой.

Легенду о горе Монах, которая возвышается на 400 метров над ущельем, Вам ещё предстоит услышать.

«Цейская чаша».

С верхней станции канатной дороги в солнечную погоду ледник, стекающий со склона горы Адайхох, блестит и переливается на солнце.

Полюбовавшись ущельем, Вы отправитесь в верховья Алагирского ущелья, в Зарамагскую котловину.

Далее в высокогорном ауле Нар Вас ждёт знакомство с мемориальным домом-музеем известного осетинского поэта, писателя, драматурга, публициста, художника и общественного деятеля Коста Хетагурова, родившегося здесь, высоко в горах.

В Мамисонском ущелье, отходящем от Зарамагской котловины на Боковой хребет, вы ненадолго погрузитесь на несколько веков назад.

Сможете пройтись по тропам, которыми продолжают сегодня ходить люди к Тибскому минеральному источнику, сами насладиться живительной влагой, бьющей из-под земли.

Дополнительно оплачивается: подъем на канатной дороге — 800 рублей; входные билеты в музей — от 50 руб.

  • 4 Вариант. Экскурсия «Эльбрус — к вершинам седой горы».

Вы посетите главную достопримечательность Кавказа — Эльбрус.

Вы познакомитесь с самым высокогорным районом Центрального Кавказа — Приэльбрусьем, который является крупнейшим центром горнолыжного спорта, альпинизма и туризма в России.

Вы побываете на поляне Чегет, которая является популярным местом туристов со всего мира.

И, конечно, самый главный подъем на высоту 3848 м над уровнем моря, Вы совершите на сам Эльбрус, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Кавказский хребет, знаменитые ледники.

Покидая Приэльбрусье, у Вас будет уникальная возможность на Поляне нарзанов выпить минеральной воды, выходящей прямо из недр земли.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.

Дополнительно оплачивается: подъем на канатной дороге на г. Чегет — 900 руб. (2 уровня), подъем на канатной дороге на г. Эльбрус — 2 300 руб. (2 уровня)

  • 5 Вариант. Экскурсия «Домбай — край синих гор».

Мы приглашаем Вас посетить великолепное место — Домбай.

Домбай и его окрестности — это горы, хвойные леса, альпийские луга, цветущий высокогорный рододендрон, чистейшие горные реки, крупнейшие ледники, многочисленные водопады.

Огромное наслаждение доставит прогулка по Тебердинскому природному заповеднику, где сможете увидеть уникальных животных и более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу.

А по прибытии на знаменитую Домбайскую поляну — сердце гор — Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.

Увидите главную достопримечательность Домбая — высокогорную гостиницу «Тарелка».

Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.

Дополнительно оплачивается: канатная дорога — 2 300 руб.

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Экскурсия на выбор: Грозный / Архыз / Цей и Мамисон / Домбай / ЭльбрусЭкскурсия на выбор: Грозный / Архыз / Цей и Мамисон / Домбай / ЭльбрусЭкскурсия на выбор: Грозный / Архыз / Цей и Мамисон / Домбай / ЭльбрусЭкскурсия на выбор: Грозный / Архыз / Цей и Мамисон / Домбай / Эльбрус
3 день

Экскурсия на Медовые водопады. Отъезд

Завтрак в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.

Освобождение номеров.

Экскурсия на Медовые водопады — знакомство с геологическим прошлым и настоящим курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Медовые водопады — это группа водопадов, их пять, разные по высоте, форме и насыщенности, с разными названиями, они шумят в ущелье реки Аликоновка недалеко от Кисловодска.

Вы пройдете по каньону реки, длинною 150 м, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.

С видом на водопады, Вы сможете отведать только что испеченные ароматные карачаевские хычины и айран — напиток долголетия.

В ходе экскурсии Вы посетите подворье «Чайный Домик».

Оказавшись внутри Домика, Вы не только совершенно бесплатно попробуете травяные чаи и понравившиеся сможете приобрести в качестве сувенира, но получите настоящую фитоингаляцию, вдыхая ароматы горных трав, смешанные с ароматом специй и медов.

А также Вы увидите и посетите еще один памятник природного значения — гору Кольцо.

У горы Кольцо Вы сможете прогуляться по сувенирному рынку с большим ассортиментом.

Возвращение в г. Пятигорск.

Обед — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Трансфер.

Рекомендованное время вылета/отправления поезда не ранее 16:00-17:00 по московскому времени.

Экскурсия на Медовые водопады. ОтъездЭкскурсия на Медовые водопады. ОтъездЭкскурсия на Медовые водопады. ОтъездЭкскурсия на Медовые водопады. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип номера/Вариант размещения1-местное размещение2-местное размещение2-местное размещение + дополнительное место3-местное размещение4-местное размещениеМногоместное размещение
Хостел
Место в многоместном номере 13400
Двухместный номер (санузел на этаже)1770014500
Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
Гостевой дом МИР
Стандарт эконом1970015500
Стандарт улучшенный2110016200 15000
Полулюкс2380017600 1600015100
Люкс2660019000 1690015800
Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
Мини-гостиница УРАГИ
Стандарт2020015800
Стандарт улучшенный211001620015000
Полулюкс233001730015800
Люкс244001790016100
Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
Конгресс-отель ИНТУРИСТ
09.01.2025 - 31.03.2025; 01.10.2025 - 25.12.2025
Стандарт одноместный26200
Стандарт двухместный2700020400
Джуниор сюит304002200019800
Джуниор сюит комфорт345002410021200
Люкс419002660022900
01.04.2025 - 30.09.2025
Стандарт одноместный29000
Стандарт двухместный2980021800
Джуниор сюит332002340020800
Джуниор сюит комфорт373002550022200
Люкс475002940024800
Примечание: в номерах категории: Джуниор сюит, Джуниор сюит Комфорт, Люкс - дети до 3х лет проживают с предоставлением завтрака БЕСПЛАТНО, дети 3-6 лет - дополнительное место БЕСПЛАТНО, оплачивается завтрак 500 рублей на ребенка. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет - рассчитывается дополнительно.
Гостиница БЕШТАУ
09.01.2025 - 28.02.2025; 01.11.2025 - 27.12.2025
Стандарт2860020900
Комфорт313002230020700
Люкс / Люкс Бизнес355002440022100
Семейный3830025800 2160019500
01.03.2025 - 31.03.2025
Стандарт3020021900
Комфорт330002330021400
Люкс / Люкс Бизнес372002540022800
Семейный4220026800 2240020200
01.04.2025 - 31.10.2025
Стандарт3160022600
Комфорт344002400021900
Люкс / Люкс Бизнес386002610023300
Семейный4360027500 2280020500
Примечание: Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет - рассчитывается дополнительно.
Гостиница МАШУК
13.01.2025 - 21.03.2025; 05.11.2025 - 28.12.2025
Эконом213001770017900
Стандарт227001880018600
Комфорт 2-х комнатный3160022300 1920018900
Семейный 3-х комнатный3800025500 2130019200
31.03.2025 - 24.04.2025; 12.05.2025 - 05.06.2025; 17.06.2025 - 23.10.2025
Эконом241001950019100
Стандарт247001990019300
Комфорт 2-х комнатный3720025100 2110020300
Семейный 3-х комнатный4550029300 2380021100
22.03.2025 - 30.03.2025; 25.04.2025 - 11.05.2025
06.06.2025 - 16.06.2025; 25.10.2025 - 05.11.2025
Эконом252002050019700
Стандарт269002090020000
Комфорт 2-х комнатный4080026900 2230021200
Семейный 3-х комнатный4970031300 2520022200
Примечание: При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3х лет - рассчитывается дополнительно.
Парк-отель БУГАРЬ
Стандарт одноместный26600
Стандарт двухместный302002220019700
Люкс414002630022400
Гостиница КЛАССИК
Стандарт1940015600
Полулюкс2020016000
Люкс216001670015400
Хостел/Гостиница HoCo
Место в капсульном номере 13700
Стандарт2020015800
Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
Пансионат ИСКРА
09.01.2024 - 31.08.2025
2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный247002090020600
1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт24300
2-мест. 1-комн. 1 кат ПК265002220021800
2-мест. 2-комн. 1 кат286002360023100
01.09.2025 - 16.11.2025
2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный272002260022200
1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт26500
2-мест. 1-комн. 1 кат ПК294002410023600
2-мест. 2-комн. 1 кат315002550024900
Гостиница VILLA LAZIO
Стандарт238001830017300
Делюкс266001970018300
Люкс308002180019700
Гостиница ОРИЕНТ
Стандарт2240017500
Полулюкс252001890017700
Люкс280002030018600
Гостиница КРИСТЭЛЛА
Стандарт2800019700
Стандарнт "Эксклюзив"2830019800
Полулюкс/Бизнес Люкс283001980019800
Гостиница ДАЛЛАС
Стандарт2430018400
Стандарт улучшенный2510018800
Полулюкс262001940018400
Люкс комфорт290002080019300
Спа-отель БРИСТОЛЬ
Стандарт одноместный25900
Стандарт3180022700
Стандарт Премиум3540024500
Мини Сюит3730025500
Люкс без балкона443002900025300
Гостиница ПЯТИГОРСК
Стандарт одноместный22700
Стандарт2750020200
Полулюкс3000021500
Джуниор Сьют3050021800
Люкс 2х комнатный3160022300
АПАРТАМЕНТЫ
Стандарт224001690016900 15500
Примечание: без завтрака, есть собственная кухня. Возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт

Варианты проживания

Маск

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Машук

2 ночи

Гостиница «Машук» находится в городе Пятигорск. Этот отель находится в 1 км от центра города.

На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.

В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. В любое время вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.

МашукМашукМашукМашукМашукМашук

Бештау

2 ночи

8-этажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих Гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля. Инфраструктура отеля · Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно) · Банкетный зал на 60 гостей · Лобби-бар (круглосуточно) · Конференц-центр на 300 мест (2 конференц-зала 280 кв. м. и 40 кв. м., просторный холл для кофе-брейков) · Конференц-зал эксклюзивного этажа · Бизнес-центр · Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).

БештауБештауБештауБештауБештауБештау

Интурист

2 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист

Хостел

2 ночи

Бугарь

2 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Классик

2 ночи

Гостиница «Классик» располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.

В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.

КлассикКлассикКлассикКлассикКлассикКлассик

НоСо

2 ночи

Хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.

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Искра

2 ночи

Один из старейших пансионатов Пятигорска расположен в центре города. «Искра» является одной из самых знаменитых здравниц, которая имеет многопрофильные программы по лечению и оздоровлению.

Номерной фонд представлен различными категориями со всей необходимой мебелью и техникой. Из окон открывается незабываемый вид на город и горы. Каждый из них укомплектован телевизором и холодильником. В ванных комнатах предоставляются бесплатные средства личной гигиены.

На территории имеются два кафе, в которых можно отведать блюда местной кухни. В баре можно выбрать вкусный коктейль.

Если вы приехали с деловым визитом, то к вашим услугам обустроенный конференц-зал с вместимостью до 75 человек.

В непосредственной близости находятся Кафедральный Спасский собор, курортный парк Цветник. Аэропорт, обслуживающий город Пятигорск, располагается в Минеральных Водах в 20 км, а вокзал в 1,9 км.

ИскраИскраИскраИскраИскраИскра

Ориент

2 ночи

Гостиница «Ориент» находится в городе Пятигорск.

Номера в гостинице выполнены в классическом стиле. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и ванная комната. Созданы все условия для комфортного отдыха.

По утрам подаются завтраки в качестве комплимента. Поблизости находятся кондитерская «Даханго», кофейня «Хлебус» и кафе «XXI век».

Рядом расположен автовокзал, стадион «Центральный», Парк культуры и отдых им. Кирова. Расстояние до аэропорта Минеральный Воды - 20,9 км. до ж/д вокзала - 1,4 км.

ОриентОриентОриентОриентОриентОриент

Кристэлла

2 ночи

«Кристэлла» — отель с шиком и уютной атмосферой. Завораживающая красота легендарных гор Пятигорска открывается гостям из окон.

Номера оснащены всем необходимым для проживания. В отдельных номерах есть гостиная и обеденные зоны, камин, балкон или терраса. Ежедневно осуществляется уборка.

Ресторан предлагает блюда японской, европейской и кавказской кухни. Здесь можно провести деловую встречу или торжество. Для этого персонал предоставляет микрофоны, пульт управления, аудио-мониторы, проектор и пр.

Среди достопримечательностей города наиболее популярны: Место дуэли Лермонтова, Горячая гора и Машук, Спасский собор.

КристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэлла

Даллас

2 ночи

Гостиница «Hotel&Dallas» находится на проспекте Калинина в центре Пятигорска.

Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.

За отдельную плату доступен заказ завтраков. Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.

Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.

ДалласДалласДалласДалласДалласДаллас

Пятигорск

2 ночи

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск

Хостел «Жить Просто 1»

2 ночи

Хостел «Жить просто» расположен в Пятигорске. В хостеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В числе удобств игровая приставка Xbox 360, постельное белье и вентилятор. Гости хостела «Жить просто» могут воспользоваться общей кухней и общим лаунджем. В хостеле работает камера хранения багажа. На территории хостела предоставляется бесплатная парковка. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.

Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»

Хостел «Жить Просто 2»

2 ночи

«Хостел Жить просто 2» располагается в Пятигорске. Этот хостел находится неподалёку от центра города. Рядом с хостелом — Парк Цветник, Лермонтовская Галерея и Памятник Лермонтову.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники хостела поддержат беседу на английском и русском.

Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»

Апартаменты

2 ночи

Наименование и фото апартаментов сообщается перед заездом (в связи с высокой загруженностью данного вида размещения).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в номере выбранной категории
  • Питание по программе тура: завтрак (хостел, хостел/гостиница "ХоКо", гостевой дом "Мир" и апартаменты завтрак не включен, см. в проживании)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск / Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины в хостелах, гостинице "ХоКо", гостевом доме "Мир" и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании
  • Медовые водопады - экологический сбор - 100 руб
  • Экосбор Приэльбрусье - 200 руб
  • Грозный - входные билеты в музей и высотный комплекс - 600 руб
  • Подъем на канатной дороге на г. Чегет - 900 руб. (2 уровня)
  • Подъем на канатной дороге на г. Эльбрус - 2 300 руб. (2 уровня)
  • Подъем на канатной дороге Домбай - 2 300 руб
  • Туристический налог - 100 руб. /чел. /сутки
  • Подъем на канатной дороге Цей - 800 руб
  • Входные билеты в музей - от 50 руб
  • Подъем на канатной дороге Архыз - до 1 900 руб
  • Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Вам также необходимо взять с собой:

  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?

Прибытие на Кавказские Минеральные Воды (аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска).

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

От какого места идет отправление на экскурсии?

Отправление на экскурсии в зависимости от объекта размещения:

Объект размещенияМесто отправления на экскурсии по программе
Хостел

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Хостела 350 м

Гостиница «Маск»

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Гостиницы «Маск» 7.7 км.

Бизнес-отель «Маск» (пос. Иноземцево)от Бизнес-отеля «Маск»
Конгресс-отель «Интурист»от Конгресс-отеля «Интурист»
Гостиница «Бештау»от Гостиницы «Бештау»
Гостиница «Машук»от Гостиницы «Машук»
Гостиница «Бугарь»

г. Пятигорск, пр-кт Калинина 90а, автобусная остановка «Кирова»

от гостиницы «Бугарь» 300 м

Гостиница «Классик»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Классик» 2.3 км

Хостел/Гостиница «HoCo»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Хостела/Гостиницы «HoCo» 1.2 км

Пансионат «Искра»

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Пансионата «Искра» 300 м

Гостиница

«VILLA LAZIO»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «VILLA LAZIO» 900 м

Гостиница «Ориент»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Ориент» 70 м

Гостиница «Кристэлла»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Кристэлла» 1.2 км

Гостиница «Даллас»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Даллас» 30 м

Гостиница «Пятигорск»

г. Пятигорск, ул. Пастухова 2, Школа № 2

от Гостиницы «Пятигорск» 580 м

Спа-отель «Бристоль»

г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, санаторий «Тарханы»

от Спа-отеля «Бристоль» 360 м

Гостевой дом «Мир»

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Гостевого дома 4.4 км

Может ли программа меняться?

Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.

Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 дек 2024
Небольшие задержки автобусов в 5-10 минут, а так супер!
Небольшие задержки автобусов в 5-10 минут, а так супер!
С
30 ноя 2024
Поездка прошла отлично, были изменения по программе, но из-за погодных условий и технических работ. Это был мой первый опыт отпуска в формате тура и мне все понравилось, гиды очень вежливые и интересно рассказывают, водители внимательные. А красоты местности просто восхищают. 😻
Поездка прошла отлично, были изменения по программе, но из-за погодных условий и технических работ. Это былПоездка прошла отлично, были изменения по программе, но из-за погодных условий и технических работ. Это был
А
30 окт 2024
Всегда были на связи, сообщали с вечера время выезда и номер автобуса экскурсии, проблем не возникло абсолютно.
Всегда были на связи, сообщали с вечера время выезда и номер автобуса экскурсии, проблем не возникло абсолютно.Всегда были на связи, сообщали с вечера время выезда и номер автобуса экскурсии, проблем не возникло абсолютно.Всегда были на связи, сообщали с вечера время выезда и номер автобуса экскурсии, проблем не возникло абсолютно.

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