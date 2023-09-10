Классическая программа «Чарующий Кавказ»
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мая
мая
мая
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июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Среда. Заезд
Заселение в отель после 14:00.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Четверг. Экскурсия «Города КМВ»
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Пятница. Экскурсия «Верхняя Балкария»
В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.
6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
- После прогулки — поздний завтрак (доп. плата) из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Внимание! Есть доп. расходы.
Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"
ВАРИАНТ I
6:30 Экскурсия «Эльбрус».
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Питание на маршруте за доп. плату.
- Завтрак в 8:00 в придорожном кафе (доп. плата) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату
Обед на Азау после спуска с канаток в 14.00.
Остановка на поляне Нарзанов (на 30 мин)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Внимание! Есть доп. расходы.
ВАРИАНТ II
6:30 Экскурсия в «Домбай».
По программе экскурсии:
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время, фото.
Обед (доп. плата) в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель в 20:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Внимание! Есть доп. расходы.
Воскресенье. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»
6:00 Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун».
По программе экскурсии:
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, Грозный Сити, прогулка по центру города.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте за доп. плату:
- Завтрак — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
- Обед в Грозном в местных кафе или столовых.
- Ужин — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Возвращение в отель около 22:00.
Внимание! Есть доп. расходы.
Понедельник. Отъезд
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
- в обычные дни (не праздничные):
С питанием
|Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
60 850
43 600
67 150
46 750
51 450
45 150
40 450
37 650
|Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
44 650
36 050
45 900
37 150
46 550
39 000
44 350
39 250
34 600
Без питания
|Маск
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
Делюкс
1-но местный
Делюкс
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
доп.
место
57 450
35 500
60 600
40 200
66 850
43 350
31 100
Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
54 300
37 050
60 600
40 200
44 900
38 650
33 950
31 100
Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
40 500
31 900
41 750
33 000
42 400
34 850
40 200
35 100
30 500
|Пятигорск
станд singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
35 500
44 900
32 350
49 950
34 850
|Южная
станд singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
доп.
место
34 850
40 500
30 150
46 150
33 000
26 100
- в праздничные дни:
С питанием
Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
64 000
45 150
70 250
48 300
53 000
46 400
41 250
37 650
Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
47 150
37 900
50 300
38 700
50 000
41 350
50 100
44 350
34 600
Без питания
Маск
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
Деклюкс
1-но местный
Делюкс
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
доп.
место
57 450
35 500
60 600
40 200
66 850
43 350
31 100
Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
57 450
38 650
63 750
41 750
46 500
39 900
34 700
31 100
Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
43 050
33 750
46 150
34 550
45 850
37 200
46 000
40 200
30 500
Пятигорск
станд singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
38 650
49 950
34 850
56 200
38 000
Южная
станд singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
доп.
место
38 000
44 900
32 350
51 200
35 500
26 100
Гостиница «Наутилус»
|Наутилус (все даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Полулюкс
|Стандарт
|Полулюкс
|Двухместное*
|35 350
|37 900
|32 350
|34 850
|Одноместное
|41 650
|46 650
|38 650
|43 650
|Трехместное
|37 250
|34 250
|Четырехместное
|36 650
|33 600
Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:
- 24.04.2024 – 2.05.2024;
- 05.06.2024 – 16.06.2024;
- 30.10.2024 – 10.11.2024.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск»
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием): 2 завтрака, 4 ужина
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
- Питание в стоимость тура не входят и оплачиваются туристами самостоятельно на месте, если выбран тариф без питания
- Питание на маршрутах оплачивается самостоятельно
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- Подъем на г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. /чел
- Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У.М. и станция "Мир" высота 3500 М.Н.У.М. Подъем на станцию "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 800 руб. /чел
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел. при оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
- На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
- На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
- На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел
- При оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
- Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода - 600 руб. /чел
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
-
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.
Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Встреча с представителем туроператора осуществляется с 13.00. до 14.00 в холле отеля. Точное время в оповещении накануне.
Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.
При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.
- Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
- Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Турист должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после.
Доп. сутки без питания:
Маск
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
Делюкс
1-но местный
Делюкс
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
доп.
место
6 000
3 000
6 500
3 250
7 500
3 750
1 800
|Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
6 000
3 000
7 000
3 500
4 250
3 200
2 400
1 800
|Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
3 700
2 250
4 200
2 350
4 150
2 800
3 700
2 750
1 700
|Пятигорск
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
3 000
4 800
2 400
5 800
2 900
|Южная
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
доп.
место
2 900
4 000
2 000
5 000
2 500
1 000
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 10 лет — 5%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организация на высоте, отличная программа тура. Хотелось ещё продолжить своё путешествие, особенно запомнилась экскурсия в Грозный и Домбай! Спасибо всем организаторам тура!