Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Групповой тур в Грозном

Классическая программа «Чарующий Кавказ»

5
3 отзыва
За 6 солнечных дней на Кавказе вас ожидает прогулка по самым популярным городам-курортам, возможность попробовать минеральную воду в Ессентуках, посетить Чегемское ущелье и отправиться в Грозный. Кроме того, вы сможете провести день в горах и насладиться свежим воздухом. Вам остается только выбрать, куда отправиться: на Домбай или Эльбрус.
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Ближайшие даты:
1
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мая
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даты

Что вас ожидает:

Полет в горы
Полет в горы
Поднимемся по канатной дороге и насладимся впечатляющими видами гор
Лагман, шашлыки, манты и хычины
Лагман, шашлыки, манты и хычины
Попробуем национальную балкарскую кухню
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Увидим одно из самых живописных мест на Кавказе

Программа тура по дням

1 день

Среда. Заезд

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если предусмотрен).

Среда. ЗаездСреда. ЗаездСреда. ЗаездСреда. Заезд
2 день

Четверг. Экскурсия «Города КМВ»

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»Четверг. Экскурсия «Города КМВ»
3 день

Пятница. Экскурсия «Верхняя Балкария»

В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.

6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

  • После прогулки — поздний завтрак (доп. плата) из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Внимание! Есть доп. расходы.

Пятница. Экскурсия «Верхняя Балкария»Пятница. Экскурсия «Верхняя Балкария»Пятница. Экскурсия «Верхняя Балкария»Пятница. Экскурсия «Верхняя Балкария»
4 день

Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"

ВАРИАНТ I

6:30 Экскурсия «Эльбрус».

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

  • Завтрак в 8:00 в придорожном кафе (доп. плата) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату

Обед на Азау после спуска с канаток в 14.00.

Остановка на поляне Нарзанов (на 30 мин)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Внимание! Есть доп. расходы.

ВАРИАНТ II

6:30 Экскурсия в «Домбай».

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед (доп. плата) в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель в 20:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Внимание! Есть доп. расходы.

Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"
5 день

Воскресенье. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»

6:00 Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун».

По программе экскурсии:

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, Грозный Сити, прогулка по центру города.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте за доп. плату:

  • Завтрак — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
  • Обед в Грозном в местных кафе или столовых.
  • Ужин — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Возвращение в отель около 22:00.

Внимание! Есть доп. расходы.

Воскресенье. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Воскресенье. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Воскресенье. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Воскресенье. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»
6 день

Понедельник. Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

  • в обычные дни (не праздничные):

С питанием

Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

60 850

43 600

67 150

46 750

51 450

45 150

40 450

37 650

Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

44 650

36 050

45 900

37 150

46 550

39 000

44 350

39 250

34 600

Без питания

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Делюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

57 450

35 500

60 600

40 200

66 850

43 350

31 100

Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

54 300

37 050

60 600

40 200

44 900

38 650

33 950

31 100

Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

40 500

31 900

41 750

33 000

42 400

34 850

40 200

35 100

30 500

Пятигорск

станд singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

35 500

44 900

32 350

49 950

34 850
Южная

станд singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп.

место

34 850

40 500

30 150

46 150

33 000

26 100

  • в праздничные дни:

С питанием

Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

64 000

45 150

70 250

48 300

53 000

46 400

41 250

37 650

Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

47 150

37 900

50 300

38 700

50 000

41 350

50 100

44 350

34 600

Без питания

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Деклюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

57 450

35 500

60 600

40 200

66 850

43 350

31 100

Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

57 450

38 650

63 750

41 750

46 500

39 900

34 700

31 100

Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

43 050

33 750

46 150

34 550

45 850

37 200

46 000

40 200

30 500

Пятигорск

станд singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

38 650

49 950

34 850

56 200

38 000

Южная

станд singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп.

место

38 000

44 900

32 350

51 200

35 500

26 100

Гостиница «Наутилус»

Наутилус (все даты)
С питаниемБез питания
СтандартПолулюксСтандартПолулюкс
Двухместное*35 35037 90032 35034 850
Одноместное41 65046 65038 65043 650
Трехместное 37 250 34 250
Четырехместное 36 650 33 600

Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:

  • 24.04.2024 – 2.05.2024;
  • 05.06.2024 – 16.06.2024;
  • 30.10.2024 – 10.11.2024.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

5 ночей

Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

5 ночей

Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.

Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием): 2 завтрака, 4 ужина
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
  • Питание в стоимость тура не входят и оплачиваются туристами самостоятельно на месте, если выбран тариф без питания
  • Питание на маршрутах оплачивается самостоятельно
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Подъем на г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. /чел
  • Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У.М. и станция "Мир" высота 3500 М.Н.У.М. Подъем на станцию "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 800 руб. /чел
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел. при оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
  • На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
  • На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
  • На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел
  • При оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода - 600 руб. /чел
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Встреча с представителем туроператора осуществляется с 13.00. до 14.00 в холле отеля. Точное время в оповещении накануне.

Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.

  • Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
  • Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Турист должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после.

Доп. сутки без питания:

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Делюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

6 000

3 000

6 500

3 250

7 500

3 750

1 800
Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

6 000

3 000

7 000

3 500

4 250

3 200

2 400

1 800
Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

3 700

2 250

4 200

2 350

4 150

2 800

3 700

2 750

1 700
Пятигорск

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

3 000

4 800

2 400

5 800

2 900
Южная

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп.

место

2 900

4 000

2 000

5 000

2 500

1 000
Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет — 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 сен 2023
Тур хорош для быстрого ознакомления с местными красотами) каждый день новое место, новые впечатления, новые истории) особенно понравился Домбай) конечно невозможно все уложить в столь малый срок тура, но это может стать поводом чтобы вернуться)
Тур хорош для быстрого ознакомления с местными красотами) каждый день новое место, новые впечатления, новые истории)Тур хорош для быстрого ознакомления с местными красотами) каждый день новое место, новые впечатления, новые истории)Тур хорош для быстрого ознакомления с местными красотами) каждый день новое место, новые впечатления, новые истории)Тур хорош для быстрого ознакомления с местными красотами) каждый день новое место, новые впечатления, новые истории)
С
30 авг 2023
Очень познавательный, насыщенный тур. Масса положительных эмоций от увиденного и услышанного. Приехав домой еще долго перевариваем полученную информацию. Хочется перечитать осмысленно Пушкина и Лермонтова. Спасибо за эти впечатления!
М
11 авг 2023
Тур очень понравился, экскурсии были организованы четко и интересно, каждый день новые впечатления! Отдельная благодарность нашим замечательным гидам Сергею Евгеньевичу, Светлане Борисовне, Татьяне Александровне, исторические факты и описание быта народов впечатляли не меньше природы здешних мест. Отдельное спасибо водителям за профессионализм.
Организация на высоте, отличная программа тура. Хотелось ещё продолжить своё путешествие, особенно запомнилась экскурсия в Грозный и Домбай! Спасибо всем организаторам тура!
Тур очень понравился, экскурсии были организованы четко и интересно, каждый день новые впечатления! Отдельная благодарность нашимТур очень понравился, экскурсии были организованы четко и интересно, каждый день новые впечатления! Отдельная благодарность нашимТур очень понравился, экскурсии были организованы четко и интересно, каждый день новые впечатления! Отдельная благодарность нашим

Тур входит в следующие категории Грозного

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыНа автобусе

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