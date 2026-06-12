1 день

Прибытие. Грозный

Начните своё путешествие с прибытия в Грозный — город, который сочетает в себе богатую историю и современную архитектуру.

Вас ждёт знакомство с уникальными достопримечательностями столицы Чечни, которые оставят неизгладимые впечатления.

Выбирайте рейсы, прибывающие до 14:00.

Добраться до города из аэропорта вам необходимо самостоятельно.

Размещение в выбранной вами гостинице будет доступно после 14:00.

И уже примерно в 14:10 вас ждет сбор на активную часть программы, гид заберет вас от отеля.

Начнется программа с комплексного обеда в одном из ресторанов города.

Подкрепившись, вы будете готовы начать активную часть дня.

Во время обзорной экскурсии вы посетите Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, где узнаете о подвигах чеченского народа во время Великой Отечественной войны.

Это место — символ уважения и памяти, переплетающий прошлое и настоящее.

Вы посетите живописный бульвар Махмуда Эсамбаева и площадь Дружбы народов, где современность встречается с культурным наследием Чечни.

Узнаете больше о барском доме — архитектурной жемчужине Грозного, который хранит историю и дух столицы.

Кульминацией экскурсии станет посещение величественной мечети «Сердце Чечни» — одного из самых больших исламских храмов Европы.

Ее стены выложены редким травертином, а интерьер украшают белый мрамор, привезённый с острова Мармара.

После этого вас ждет подъем на панорамную площадку высотного комплекса «Грозный-Сити».

С высоты 33 этажа вам откроется захватывающий вид на город и окрестности, который вы запомните надолго.

В продолжение нашей экскурсии мы посетим архитектурную жемчужину Грозного — открывшийся после реставрации Английский замок, который сочетает в себе элементы романского и готического стиля.

Он был построен в 1920 году американской строительной компанией по заказу английской нефтяной компании Шелл.

Трансфер в отель.

Свободное время.

Ужин за доп. плату.

Порядок проведения экскурсии может быть изменен на усмотрение гида.

В стоимость входит: транспортные услуги по маршруту экскурсии с точкой посадки\высадки в отеле, обед, работа гида, входные билеты, ночь в отеле.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160