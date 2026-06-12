Начнёте с ослепительного Грозного, а затем отправитесь навстречу летней прохладе — в самое сердце гор.
Вас ждёт легендарное озеро
Программа тура по дням
Прибытие. Грозный
Начните своё путешествие с прибытия в Грозный — город, который сочетает в себе богатую историю и современную архитектуру.
Вас ждёт знакомство с уникальными достопримечательностями столицы Чечни, которые оставят неизгладимые впечатления.
Выбирайте рейсы, прибывающие до 14:00.
Добраться до города из аэропорта вам необходимо самостоятельно.
Размещение в выбранной вами гостинице будет доступно после 14:00.
И уже примерно в 14:10 вас ждет сбор на активную часть программы, гид заберет вас от отеля.
Начнется программа с комплексного обеда в одном из ресторанов города.
Подкрепившись, вы будете готовы начать активную часть дня.
Во время обзорной экскурсии вы посетите Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, где узнаете о подвигах чеченского народа во время Великой Отечественной войны.
Это место — символ уважения и памяти, переплетающий прошлое и настоящее.
Вы посетите живописный бульвар Махмуда Эсамбаева и площадь Дружбы народов, где современность встречается с культурным наследием Чечни.
Узнаете больше о барском доме — архитектурной жемчужине Грозного, который хранит историю и дух столицы.
Кульминацией экскурсии станет посещение величественной мечети «Сердце Чечни» — одного из самых больших исламских храмов Европы.
Ее стены выложены редким травертином, а интерьер украшают белый мрамор, привезённый с острова Мармара.
После этого вас ждет подъем на панорамную площадку высотного комплекса «Грозный-Сити».
С высоты 33 этажа вам откроется захватывающий вид на город и окрестности, который вы запомните надолго.
В продолжение нашей экскурсии мы посетим архитектурную жемчужину Грозного — открывшийся после реставрации Английский замок, который сочетает в себе элементы романского и готического стиля.
Он был построен в 1920 году американской строительной компанией по заказу английской нефтяной компании Шелл.
Трансфер в отель.
Свободное время.
Ужин за доп. плату.
Порядок проведения экскурсии может быть изменен на усмотрение гида.
В стоимость входит: транспортные услуги по маршруту экскурсии с точкой посадки\высадки в отеле, обед, работа гида, входные билеты, ночь в отеле.
Экскурсия на озеро Кезеной-Ам, города Аргун и Шали
День начинается с завтрака в отеле, а затем — в путь к одному из самых живописных мест Чечни — озеру Кезеной-Ам, спрятанному высоко в горах на высоте 1869 метров.
Это природное чудо поражает своими размерами — его площадь составляет 4 кв. км, а глубина — до 76 метров.
Даже летом вода здесь остаётся прохладной, не превышая +18°C, что делает её особенно бодрящей.
По дороге вы остановитесь в селе Ведено, где сохранились стены старинной крепости возрастом более 200 лет.
Можно прогуляться по местному рынку, попробовать свежий лаваш, домашний сыр, фрукты и лепёшки — всё здесь дышит традицией и заботой о вкусе.
Путь продолжится подъёмом на транспорте (около 24 км) к перевалу Харами (2400 м) — отсюда открывается вид, от которого захватывает дух.
После этого дорога спускается к озеру (около 11 км) через древний аул Харачой, связанный с легендарным абреком Зелемханом.
Именно здесь время будто останавливается, а каждый камень рассказывает свою историю.
Пикнинк на озере с шашлыками.
Вы также посетите руины селения Хой, где можно увидеть древние боевые башни, петроглифы и надгробия, хранящие память о прошлом.
Второй половине дня — остановка в городе Шали, где вас встретит величественная мечеть «Гордость мусульман».
Её четыре минарета тянутся ввысь на 63 метра, а центральный купол украшен мраморными беседками и восточными фонтанами.
Затем маршрут приведёт вас в Аргун, где расположена первая в России мечеть в стиле хай-тек.
Её купола переливаются на солнце, меняя цвет от серого до бирюзового, а вечером здание озаряется ярким светом, создавая особую праздничную атмосферу.
После всех впечатлений — возвращение в Грозный, где у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по вечернему городу, наполненному мягким светом и теплом гостеприимства.
В стоимость входит: завтрак в отеле, транспортные услуги по маршруту экскурсии, работа гида, входные билеты, ночь в гостинице.
Аргунское ущелье, мастер-класс по национальной кухне, горнолыжный курорт Ведучи
С утра вы соберётесь за завтраком в отеле и отправитесь в путь — в Аргунское ущелье, одно из самых живописных мест Чечни.
По дороге вас окружат высокие скалы и бурлящая река, а узкая трасса подарит ощущение приключения и таинственности.
Вас ждут Ушкалойские башни, встроенные прямо в горные склоны.
Они стоят в самом узком месте ущелья — когда-то здесь проходила важная дорога между горами.
Стоя у их подножия, чувствуешь силу и мощь прошлого, словно время замедляет ход.
Далее путь лежит к Нихалойским водопадам — целому каскаду природных красот, самый высокий из которых достигает 32 метров.
Шум воды, сверкающие струи и чистый воздух создают атмосферу уединённости и гармонии с природой.
Потом вас пригласят в гости — на мастер-класс по чеченской кухне и обед, где вы попробуете домашние блюда, приготовленные с любовью и по старинным рецептам.
Продолжится день посещением замкового комплекса Пхакоч, где находится краеведческий музей имени Хусейна Исаева.
Это место расскажет вам о жизни горцев, их обычаях и верованиях.
Здесь история становится ближе — через камни, предметы быта и древние легенды.
Завершение дня будет не менее ярким и насыщенным, вас ждет посещение всесезонного курорта «Ведучи».
Здесь мы полюбуемся потрясающими горными видами, сделаем эффектные фотографии на знаменитых качелях над обрывом, а желающие смогут прокатиться по канатной дороге (доп. плата), чтобы увидеть панорамы с высоты птичьего полёта.
К вечеру вы вернётесь в Грозный, наполненные новыми впечатлениями
В стоимость входит: завтрак в отеле, транспортные услуги по маршруту, работа гида, входные билеты, обед, мастер-класс, ночь в гостинице.
Отъезд
Начните утро с вкусного завтрака в отеле и насладитесь последним днем тура!
После завтрака рекомендуем отправиться на центральный рынок Беркат, где можно не только приобрести сувениры, но и почувствовать атмосферу местной жизни.
Здесь продаются уникальные изделия ручной работы, а также можно попробовать настоящие кавказские деликатесы.
Это место, где встречаются традиции и современность, и оно точно оставит у вас незабываемые впечатления.
Освобождение номеров до 12:00.
Завершается этот день самостоятельным трансфером в аэропорт.
В стоимость входит: завтрак в отеле.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Место в 2-местном номере
|1-местный номер
|Дополнительное место в 2-местном номере
Отель Городок 3*
Номера стандарт
|41000
|49000
|нет
Отель Городок 3*
Номера студио
47000
студио
Под запрос
43000
Отель Беркат 3*
Номера стандарт
|43000
|51000
Отель Тийнала 4*
9 км от центра, парковая зона, прибережная зона водохранилища
41000
48000
39000
Отель Эдельвейс 4*
Номера стандарт
Бассейн в отеле
46500
61500
37000
Варианты проживания
Гостиница «Беркат»
Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.
Гостиница «Городок»
Отель с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Эдельвейс»
Edelweiss Grozny – это современный 4* отель в центре г. Грозного. Удобное расположение, развитая инфраструктура и идеальные условия для размещения спортсменов, туристов и гостей города Грозного.
Наша гостиница предлагает 47 комфортабельных номеров различных категорий, выполненных в современном дизайне.
Гостиница «Тийналла»
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Широкий спектр услуг: прачечная, тренажерный зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранном отеле (3 ночи) с завтраком
- Питание: завтрак в отеле "Городок", "Sintem Premium" - выбор по меню горячего блюдазавтрак в отеле "Эдельвейс", "Беркат" и "Тийнала" - шведский столобеды на маршруте, указанные в программе в 1 и 3 дни, пикник во 2 день
- Завтрак в отеле "Городок", "Sintem Premium" - выбор по меню горячего блюда
- Завтрак в отеле "Эдельвейс", "Беркат" и "Тийнала" - шведский стол
- Обеды на маршруте, указанные в программе в 1 и 3 дни, пикник во 2 день
- Услуги местного гида
- Входные билеты на смотровую площадку, Мемориальный комплекс, Нихайлойские водопады, древнее селение Хой
- Мастер-класс по национальной кухне
- Посещение бассейна в часы работы для гостей отеля «Эдельвейс»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно
- Трансфер из аэропорта в день прибытия / в аэропорт в день отъезда - от 1 500 руб. /машина, такси от 300 руб
- Питание, не указанное в программе тура или указанное, как самостоятельное
- Сувениры
- Дополнительные ночи в отеле
- Канатная дорога в Ведучи - от 900 руб
- Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Советы для женщин: не приветствуются мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, большие декольте, короткие майки, обнажающие живот. Возьмите с собой платок на голову, так как в некоторые заведения вас могут не пустить без платка.
Длина юбок ниже колена, а еще лучше по щиколотку. Если вы все же решили надеть брюки, наденьте сверху тунику или длинную рубашку чуть ниже колена.
Для мужчин тоже есть правила: не надевайте шорты. Лучше всего, если вы будите носить обычные брюки или джинсы длиной до щиколотки. Не рекомендуется также носить майки без рукавов.
Программа может измениться?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Туроператор не несет ответственности за задержку или отмену рейса туриста.
Каким транспортом лучше пользоваться в Грозном?
Общественный транспорт работает до 20:00. Если вы планируете перемещаться позже, лучше воспользоваться такси или арендовать автомобиль. Вот несколько служб такси, которые рекомендуем:
- Вай Такси: +7 (928) 000-60-25 (заказывать лучше заранее, так как ожидание может быть дольше, чем привычно. Оплата обычно наличными);
- Грозненское такси: +7 (938) 000 00 77, +7 (938) 000 00 66;
- Желтое такси: +7 (928) 737 77 77;
- Такси Элит: +7 (928) 946 02 30.
Яндекс Такси не работает в Чечне!
Также вы можете воспользоваться каршерингом «Делимобиль» через мобильное приложение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет сотовая связь на маршруте?
В республике работают такие операторы связи, как МТС, Мегафон, Билайн и Вайнах Телеком. Интернет доступен практически повсеместно.
Какие есть приветствия в Чечне?
Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесным приветствием.
Не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.
Как относятся к курению в республике?
Курение в Чечне на глазах у старших не приветствуется, а женщинам курить совсем не принято. Если это необходимо, делайте это в укромном месте.
С алкоголем строже: употребление спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах недопустимо.
Купить алкоголь можно только с 08:00 до 10:00.
Однако есть заведение, где предлагаются спиртные напитки: ресторан «Купол» (отель «Грозный Сити», пр. Кадырова 1/16).
Какие правила посещения мечети?
- Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках.
- Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок. Неуместны так же макияж и парфюмерия.
- Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно.
Что попробовать из национальной еды?
Нохчийн чорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной муки), жжижиг-галнаш (галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгш, то-берам (творог со сметаной), хьонк (черемшу).
Рекомендуемые рестораны, кафе Грозного:
- Grill House Грозный — пр. Эсамбаева 9;
- Жижиг & Galnash – пр. Путина 5;
- Прайм тайм — ул. Лорсанова 25А;
- Patio Pizza — ул. Полярников 49, есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля Городок;
- ресторан отеля Городок — ул. Назарбаева 122;
- ресторан Купол — единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа.
Включена ли страховка в стоимость?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.